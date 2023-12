Bovag erkent Visscher Classique museum

In het plaatsje Buren bevindt zich een uniek automuseum: Visscher Classique. Drijvende kracht achter het relatief jonge museum is oud-dealer Henk Visscher. Zijn in de afgelopen decennia bijeengebrachte collectie vormt dan ook de basis voor het museum. Met veel nadruk op Franse automobielen, die samen 80 jaar automobielgeschiedenis beslaan.

Na het DAF Museum en het Louwman Museum is Visscher Classique het derde museum dat zich BOVAG-erkend mag noemen.

Criteria voor deze erkenning zijn: