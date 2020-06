Autozine app v2.0 gelanceerd

25 juni 2020 | Autozine heeft versie 2.0 van de gelijknamige app voor iOS gelanceerd. De eerste app stond al bijna 10 jaar in de AppStore en daarom was het tijd voor een nieuwe versie. Dit keer worden zowel de iPhone als iPad ondersteund. Bovendien is de vormgeving aangepast aan de nieuwste versie van het besturingssysteem voor de iPhone en iPad, inclusief ondersteuning voor "dark mode". Autozine v2.0 is gratis en per direct te downloaden van de Apple AppStore.

Autozine is het initiatief van computerspecialisten die meer interesse hadden in hun leaseauto dan in computers. In 1999 hebben ze de rollen omgedraaid. Ze verlieten het computerbedrijf en gebruikten hun technische kennis om een website te bouwen, terwijl de voorliefde voor auto's werd ingezet om de redactie te voeren.

Juist omdat computerkennis in huis aanwezig is, behoort Autozine tot de pioniers als het gaat om publicatie op mobiele media. De eerste versie van de Autozine app werd uitgebracht in 2010. Dat was direct een doorslaand succes omdat de app veel meer bood dan alleen bestaande inhoud in een nieuwe verpakking. Mobiele gebruikers zijn onderweg en willen snel iets opzoeken, of ze gebruiken hun telefoon juist als tijdverdrijf. Voor wie snel gegevens zoekt beschikt de app over een database met daarin prijzen, technische specificaties en foto's van alle auto's van 1999 tot nu. Is een Opel Astra OPC sneller dan een Renault Megane RS? Hoeveel groter is de Golf 8 dan de Golf 7? Is een Toyota Prius zuiniger dan een kleine stadsauto? Het antwoord op al die vragen is snel te vinden.

Voor wie vermaak zoekt, biedt de app spelletjes. Deze zijn exclusief ontwikkeld voor mobiele media (iPhone en Android) en doen een beroep op de autokennis. Een paar voorbeelden: in "Details" moeten auto's worden herkend aan een detail zoals een koplamp, spoiler of deurhendel. In "Exotica" kan de speler zijn of haar kennis van de meest exotische auto's bewijzen. Bij de "Mystery Garage" opent een garagedeur langzaam en moet de speler zo snel mogelijk weten welke auto in de donkere garage staat. In totaal zijn er 9 spelletjes.

In de afgelopen 10 jaar zijn zowel de techniek als het medialandschap sterk veranderd. Aanvankelijk kon de bestaande broncode steeds worden aangepast aan nieuwe toestellen en nieuwe versies van besturingssystemen. Toch werd het steeds lastiger de oude broncode aan te passen. Vanwege de corana-crisis is de Autozine-redactie noodgedwongen minder op pad met testauto's en wordt meer vanuit huis gewerkt. Kortom: de ideale gelegenheid deed zich voor om een geheel nieuwe iPhone en iPad app te ontwikkelen

Voor de technici: de eerste app werd ontwikkeld voor iOS versie 4 in Objective C met reference counting. De nieuwe app is gericht op iOS 13 en is gemaakt in Swift. Voor alle andere lezers: de nieuwe app is sneller, slimmer en klaar voor de toekomst!

De Autozine app v2.0 kan gratis worden gedownload van de Apple AppStore.

