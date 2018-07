Autoverzekering.nl onderzoekt premies in Nederland

20 juli 2018 | Het maakt niet uit of het gaat om een WA, WA+ of Allrisk autoverzekering, maar een inwoner van Maastricht betaalt verreweg de hoogste premie voor een autoverzekering. Het zuidelijkste puntje van het land is het duurste en in tegenstelling daarmee is de premie in Groningen juist het goedkoopst. Hier betaalt men ruim 25 procent minder premie voor een autoverzekering. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingwebsite Autoverzekering.nl.

Elk jaar onderzoekt de vergelijkingwebsite Autoverzekering.nl het premieverschil tussen alle provinciale hoofdsteden van Nederland (plus Amsterdam). Er zijn altijd verschillen tussen de premies te zien maar elk jaar is het de vraag welke inwoners de hoogste en laagste premies betalen. Dit jaar is Maastricht er in alle vergelijkingen als duurste stad uitgekomen. De hoeveelheid schadevrije jaren, leeftijd, type verzekering maakt allemaal niet uit: in Maastricht betaalt men in alle gevallen de hoogste premie.

Gemiddeld gezien is Groningen het goedkoopst, toch betaalt men ook in Assen en andere Noordelijke steden relatief een stuk minder voor de autoverzekering. Zo is in Leeuwarden de Allriskverzekering ongeveer 25% goedkoper dan in Maastricht.

De verwachting is dat de stijgende premies komen door het aantal autodiefstallen. Ondanks het feit dat er het afgelopen jaar minder auto's zijn gestolen in de gemeente Maastricht ligt het aantal autodiefstallen in Limburg een stuk hoger dan in de rest van het land. Vanwege de ligging dicht bij de grens is het een lucratieve omgeving om gestolen auto's snel naar het buitenland te brengen.

Het onderzoek wordt elk jaar gedaan met dezelfde drie auto's en dezelfde gegevens voor de bestuurders. De auto's zijn een Volkswagen Golf (starter), Volvo V70 (familie) en een Toyota Yaris (voor wat oudere mensen).

Deze auto's zijn vier jaar geleden uitgekozen omdat toen het eerste onderzoek plaatsvond vanuit de vergelijkingswebsite . Ondanks het ouder worden van de auto's zijn de premies toch bijna elk jaar hoger geworden. Alleen in 2016 was er een kleine premiedaling te zien. Vooral de WA-verzekeringen zijn de afgelopen vier jaar sterk gestegen met bijna 25%. De premiestijgingen voor WA+ en Allrisk autoverzekeringen stegen met 9% en net geen 6%.

