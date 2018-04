Auto Review start website over klassiekers

25 april 2018 | Aan de start van het nieuwe klassiekerseizoen lanceert het klassieker- en youngtimermagazine Classic Cars een geheel nieuwe website: ClassiccarsMagazine.nl. Liefhebbers van klassieke auto's vinden er reportages, rij-impressies en kooptips van hun auto.

De website van Classic Cars bevat bij lancering meer dan 130 pagina's met automodellen; één voor elke klassieker. Alle specificaties, reportages en koopadviezen zijn door de jaren heen gepubliceerd door de journalisten van Classic Cars en worden ondersteund door eigen fotografie. De site wordt vanaf nu continu aangevuld met nieuwe verhalen en nieuws over evenementen, beurzen, veilingen en jubilerende auto's en moet een steeds completer beeld geven van de markt.

De keus om Classic Cars digitaal te versterken was een logische, zegt brand manager Jaap Peters: "Classic Cars beschikt over prachtige verhalen en waardevolle informatie die we graag op een brede manier toegankelijk willen maken. Een Nederlandse website over klassieke auto's en youngtimers met zoveel kwalitatieve content was er simpelweg nog niet. De nieuwe site biedt ons de kans om nieuw publiek aan te spreken binnen de groep van liefhebbers. Klassiekers blijven namelijk winnen aan populariteit".

Arjan Kropman, directeur van F&L Media: "We zijn altijd voorzichtig geweest met het lanceren van nieuwe websites. We zien dat onze magazines het nog altijd goed doen en het is niet gemakkelijk om online geld te verdienen. In het geval van Classic Cars zien we een gat in het online aanbod dat we graag willen vullen met kwalitatief hoogstaande inhoud. Daarom kiezen we bewust voor een heel andere aanpak op de nieuwe site dan in het magazine: de site zal helemaal ingericht zijn naar de verschillende merken en modellen, zodat de liefhebber heel gericht naar informatie kan zoeken".

Classic Cars, een titel van F&L Media, is volop in beweging. Niet alleen is de website volledig vernieuwd, ook het magazine is in een nieuw jasje gestoken. Vanaf 29 mei ligt het vernieuwde tijdschrift in de winkel. Classic Cars is er voor liefhebbers van klassieke auto's, online en in print. Elke editie van het magazine Classic Cars bevat 132 pagina's met kooptips, restauratieverhalen, reportages in binnen- en buitenland en rij-impressies en vergelijkingen van klassiekers en youngtimers.