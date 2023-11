Astara wordt importeur van Seres

De distributie van Seres door Astara in Nederland sluit aan op de huidige activiteiten op de markt. De primaire focus van het bedrijf zal liggen op het opbouwen van een dealernetwerk, het bereiken van leiderschap in het segment van elektrische SUV's en het implementeren van strategieën om het imago en de producten van het merk te promoten en te versterken.

Olivier Sermeus, Managing Director van Astara Western Europe licht toe: "We zijn heel blij om vandaag onze samenwerking officieel te ondertekenen en Seres aan ons merkenportfolio toe te mogen voegen. Het is een bevestiging van ons geloof in elektrische en duurzame mobiliteit. Seres wordt hiermee het 11de merk in ons merkenaanbod, het derde in Nederland en helpt ons verder toe te werken naar de volgende mijlpaal in onze groei".

Wan Zhijun, General Manager van Seres (Seres Europe B.V.): "We zijn er trots op om de reis naar Nederland te beginnen met onze ervaren en gerespecteerde partner Astara, die een sterke marktbekendheid en aanwezigheid heeft op de Europese markt. Dit zal Seres in staat stellen om op een efficiënte manier haar naamsbekendheid in Nederland op te bouwen. Net als Seres richt Astara zich op innovatie door te investeren in duurzame mobiliteit. Samen kijken we uit naar het realiseren van onze gezamenlijke visie om steeds meer duurzame producten naar Nederland te brengen."

Het Seres-gamma bestaat uit de Seres 3 als instapmodel, gevolgd door de Seres 5 en 7. In de toekomst is Seres van plan om het aanbod ​ uit te breiden met nieuwe modellen, met als doel een uitgebreide selectie SUV's aan te bieden met een actieradius die volgens de WLTP-normen de 500 km kan overschrijden.