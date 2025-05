ARN publiceert recyclingcijfers 2024

Het aantal auto's dat voor demontage is aangemeld, is vorig jaar met ruim 16% gestegen naar 185.041 voertuigen. Dat is fors meer dan het historisch lage aantal van 159.262 sloopauto's in 2023 en ligt ook boven het aantal van 176.887 in 2022. Desondanks neemt de gemiddelde leeftijd waarop een auto wordt aangemeld voor demontage nog altijd toe. Eind 2024 lag deze op precies 20 jaar, eind 2023 op 19 jaar en 7 maanden. Volgens Paul Dietz, Algemeen directeur van ARN, wordt dit veroorzaakt doordat mensen langer doorrijden met hun auto. "We zien op basis van de cijfers dat er elke vijf jaar een jaar bij de gemiddelde leeftijd wordt opgeteld. Onze verwachting is dat de gemiddelde leeftijd ook dit jaar weer iets toeneemt."

Ruim tweehonderd miljoen kg van auto's nuttig toegepast

Het gemiddelde gewicht van een sloopauto neemt jaarlijks ook toe. In 2024 lag dit op 1.098 kilogram. Dat betekent dat vorig jaar meer dan tweehonderd miljoen kilogram aan voertuigen nuttig is hergebruikt. In 2024 heeft de autorecyclingketen opnieuw een recyclingprestatie boven de wettelijk verplichte 95% behaald. Met 98,8% lag het percentage ook iets boven het percentage in voorgaande jaren. Dit is veroorzaakt door de constante focus op het vermijden van 'verwijdering'; dat is stort of verbranding zonder energieterugwinning. Het behaalde percentage bestaat voor 87,9% uit hergebruik en recycling en voor 10,9% uit energieterugwinning of een andere nuttige toepassing.

362.497 kg EV-batterijen voor recycling aangeboden

In 2024 is in totaal 362.497 kg aan autobatterijen via ARN voor recycling aangeboden. Ruim een derde meer dan het jaar ervoor; toen was dit 263.373 kg. Van de in 2024 via ARN ingezamelde lithium-ion batterijen is 85% gerecycled (74% in 2023). De overige 15% (26% in 2023) is in aanmerking gekomen voor second use toepassingen in de vorm van bijvoorbeeld energieopslag.

Aandeel toepassingen gedaald

Met een gewogen gemiddelde van recycling en second use toepassingen is een nuttige toepassing van afgedankte batterijen uit elektrische auto's van 60,4% behaald. Dat is ruim boven de recyclingverplichting van 50% van het gewicht van lithium-ion batterijen. In 2023 is een nuttige toepassing van 63,6% behaald. "De belangrijkste oorzaak voor deze lichte daling is dat het aandeel second use is afgenomen van 26% naar 15%. We verwachten dat het aandeel second use toepassingen in 2025 nog verder zal dalen, doordat de gemiddelde leeftijd van de aangeboden batterijen steeds hoger wordt."

Daarnaast zijn er vorig jaar meer modules in plaats van complete batterijbakketten aangeboden voor recycling. Van de 362.487 kg bestaat 233.758 kg (65%) uit modules en 128.739 kg (35%) uit batterijpakketten. Die laatste zijn eenvoudiger te recyclen, denk aan de metalen casing. "Ook is er bewust voor verwerking in Europa gekozen waar soms lagere recyclingpercentages worden gerapporteerd. Tegelijkertijd zal met de verplichtingen uit de batterijverordening de prestatie van de recyclingbedrijven moeten toenemen".