ARN maakt recyclingbijdrage 2024 bekend

De afdracht van de recyclingbijdrage is verplicht sinds 1 mei 2021 voor alle auto's en lichte bedrijfswagens die voor het eerst een Nederlands kenteken krijgen en voor gebruikte auto's die uit het buitenland worden geïmporteerd. De beheerbijdragen die deelnemende importeurs volgend jaar betalen voor inzameling en recycling van Li-ion batterijen voor elektrische voertuigen zijn ook bekend, deze blijven gelijk aan dit jaar.

Daling recyclingbijdrage auto's

De recyclingbijdrage wordt betaald als een auto voor het eerst op de Nederlandse markt komt. De bijdrage is bedoeld om alle auto's in Nederland aan het einde van hun levensduur milieuverantwoord te recyclen. Nadat de recyclingbijdrage in 2021 is gedaald van € 30,- naar € 25,- en vorig jaar verder omlaag is gegaan naar € 22,50 daalt het bedrag vanaf volgend jaar naar € 20,-. Dit is in lijn met de in 2021 gemaakte afspraken met de overheid en de branche. Met de nieuwe Europese regels over autowrakken, die naar verwachting vanaf 2025 ingaan, is nog onduidelijk of dit bedrag ook in de toekomst op dit niveau kan blijven.

Recyclingprestatie voor afgedankte auto's van 98%

De recyclingbijdrage op auto's wordt door ARN ingezet om aan de wettelijke verplichting van minimaal 95% autorecycling en hergebruik te voldoen. Afgedankte auto's in Nederland worden duurzaam gerecycled en vrijwel alle restmaterialen worden nuttig toegepast. ARN heeft samen met autodemontage-, shredder-en recyclingbedrijven mede dankzij de recyclingbijdrage een recyclingpercentage van ruim 98% bereikt.

Gelijke beheerbijdrage voor autobatterijen

De beheerbijdrage voor de inzameling en recycling van Li-ion autobatterijen zijn in 2022 gehalveerd. Reden hiervan was dat autobatterijen langer meegaan dan oorspronkelijk verwacht. De huidige tarieven zijn afgestemd op de verwachte toekomstige verplichtingen voor de inzameling en recycling van afgedankte autobatterijen. Om die reden worden de beheerbijdragen die deelnemende auto-importeurs aan ARN betalen voor inzameling en recycling van Li-ion batterijen per 1 januari 2024 niet gewijzigd.

Hergebruik van afgedankte autobatterijen

Met de beheerbijdrage is het mogelijk om afgedankte autobatterijen op een duurzame wijze te recyclen. ARN werkt samen met recyclingbedrijven die de wettelijke eis van minimaal 50% van het gewicht van lithium-ion batterijen ruimschoots behalen. In 2021 is een recyclingprestatie van 83% behaald.

De beheerbijdragen voor Li-ion startaccu's en aandrijfbatterijen zijn in 2024 (incl. BTW):

€ 3,- per batterij bij een gewicht ≤5 kg

€ 5,- per batterij bij een gewicht >5 kg en ≤15 kg (48V categorie)

€ 8,- per accu bij een accu gewicht >15 kg en ≤25 kg

€ 25,- per accu bij een accu gewicht >25 kg en ≤100 kg

€ 45,- per accu bij een accu gewicht >100 kg en ≤350 kg

€ 55,- per accu bij een accu gewicht >350 kg en ≤600 kg

€ 65,- per accu bij een accu gewicht >600 kg en ≤900 kg

Ongewijzigde beheerbijdrage voor loodzuur en NiMH-startaccu's en aandrijfbatterijen

De beheerbijdrage voor loodzuur- en NiMH-startaccu's en aandrijfbatterijen zijn in 2024 ook ongewijzigd ten opzichte van 2023: € 0,05 (excl. BTW).