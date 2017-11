ANWB

ANWB succesvol met universeel reservewiel

9 november 2017 | Het universele reservewiel van de ANWB Wegenwacht is het afgelopen jaar 3500 keer gebruikt. Met het nieuwe wiel is een wegenwacht-lid binnen twintig minuten weer op weg. In de oude situatie nam het vervangen van een wiel soms anderhalf tot twee uur in beslag of de auto moest op transport. Het universele reservewiel is een jaar geleden geïntroduceerd.

Om gewicht te besparen hebben steeds meer auto's geen reservewiel meer aan boord. Dat kan een probleem vormen als de auto een lekke band krijgt omdat niet iedereen overweg kan met de bandenreparatieset. Een nieuwe band met de juiste maat is niet altijd even snel voorhanden. Bij een lekke band in buitenland kan het in het ergste geval twee tot drie dagen duren voordat er een geschikt reservewiel is gevonden. Daarom heeft de Wegenwacht een universeel reservewiel ontwikkeld dat op bijna iedere auto past. Na het monteren van het universele reservewiel kan de pechklant met zijn eigen auto de reis voortzetten. Het repareren van de eigen lekke band kan dan later gebeuren. Nadien wordt het reserve-wiel van Wegenwacht teruggestuurd. Het idee van het universele reservewiel is afkomstig van de AA, de Engelse zusterclub van de ANWB.