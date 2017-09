Alphabet kiest Leaseauto van het Jaar 2017

11 september 2017 | De Peugeot 3008 gaat er met de 22ste titel 'Leaseauto van het Jaar' vandoor. Naast deze zakelijke titel werd voor de tweede keer een 'Private Leaseauto van het Jaar' gekozen, dit jaar gewonnen door de Nissan Micra.

"Beide auto's hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding, zijn comfortabel en beschikken over een uitgebreide standaarduitrusting. Dit onderscheidt hen van de andere modellen in de verkiezing en maakt de beide auto's tot terechte winnaars", aldus juryvoorzitter Ivo Lissone. De vakjury, bestaande uit in- en externe lease-experts en een vakjournalist, maakte via deskresearch een selectie van modellen bekend in verschillende leasecategorieën. Tijdens de testdag werden zowel de zakelijke als private leaseauto's getoetst op afwerkingsniveau, kwaliteit, comfort en wegligging. Naast het oordeel van de vakjury, kon het publiek online haar stem uitbrengen op hun favoriete auto.

De selectie van de Leaseauto van het Jaar vond plaats in de volgende categorieën: Economy, Business, Business+ en Executive. De winnaars in deze categorieën zijn respectievelijk de Kia Rio, Peugeot 3008, Opel Insignia en BMW 5 (G30). "Binnen het zakelijke segment was de Alfa Romeo Giulia veruit de favoriet bij de online stemronde, maar tijdens de testdag werd deze binnen het Business+ segment ingehaald door de Opel Insignia", aldus Lissone. "Overall bleek de Peugeot 3008 de meest verrassende zakelijke leaseauto en scoorde goed op alle fronten; goede afwerking & kwaliteit, veel binnenruimte en gedegen wegligging. Daarnaast is het comfort bij dit model van hoog niveau. Een rechtvaardige winnaar".

Dit jaar was er voor de 2e keer een verkiezing voor de Private Leaseauto van het Jaar van Alphabet. Naast de eerdergenoemde beoordelingscriteria kijkt de jury hierbij ook naar levertijd en een goed prijs-kwaliteitsverhouding. De Nissan Micra kreeg van de jury de hoogste punten toegekend vanwege de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. "Een auto die veel te bieden heeft binnen dit segment, voor een uitstekende prijs en bovendien naar wens van de klant te customizen", aldus Ivo Lissone.

De jury test auto's die maximaal 12 maanden op de markt zijn. De selectie was gebaseerd op criteria als exploitatiekosten, design, representativiteit, zuinigheid en milieu, de kwaliteit van het dealernetwerk en rijeigenschappen.