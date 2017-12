Allego

Allego opent ultrasnellaadstation

21 december 2017 | Vandaag is het eerste openbare ultrasnellaadstation van Europa officieel in gebruik genomen. Deze nieuwe generatie snelladers is onderdeel van een grensoverschrijdend laadnetwerk dat beschikt over toekomstgerichte laadtechnologie.

Allego is bezig met de uitrol van dit "Ultra E" netwerk en plaatst langs een route door Nederland, België, Duitsland en de Oostenrijkse grens 21 van deze laders. Met de ultrasnelladers kunnen toekomstige elektrische auto's die geschikt zijn voor lange afstanden en snel laden in slechts vijf minuten een bereik van honderd kilometer laden. De eerste ultrasnelladers zijn geplaatst in Kleinostheim aan de A3 in Neder-Franken. De vier laders zijn direct bij de afrit van Afschaffenburg-West, bij Saaläcker Straße, te vinden. Hiermee kunnen vier elektrische auto's met 175 kW worden opgeladen. In het voorjaar van 2018 worden de laadpunten opgewaardeerd, zodat bij twee van de vier laadpalen zelfs tot 350 kW kan worden opgeladen. De laadsessie verloopt dan nog sneller.