ALD Automotive introduceert app

29 mei 2018 | ALD Automotive introduceert de My ALD app. Met deze app kunnen leaserijders zelf zaken regelen of informatie doorgeven aan hun leasemaatschappij. De app heeft een feed-functie met serviceberichten en levert leaserijders van ALD Automotive meer gebruiksgemak op. Fleetmanagers die aanwezig zijn op Fleet Mobility Live hebben de primeur.

De My ALD app is een aanvulling op de bestaande online diensten. Het voordeel van de mobiele applicatie is dat alle relevante gegevens nu op één toegankelijke plek te vinden zijn. Zo kunnen leaserijders eenvoudig hun kilometerstand bijhouden, direct een schadeformulier opvragen en hebben ze toegang tot al hun documenten in het virtuele dashboardkastje. Daarnaast bevat de app alle informatie die gebruikers onderweg nodig kunnen hebben: hulp bij het vinden van de dichtstbijzijnde en best beoordeelde servicepartners, het invullen en uploaden van een schadeformulier maar ook (nood)hulp voor onderweg.

Lonneke van der Horst, Marketing en Strategy director van ALD Automotive over de nieuwe My ALD app stelt: "Mobiele services zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook in onze dienstverlening wordt dit steeds belangrijker. Zo maakt ons Driver Care team al veel gebruik van WhatsApp. De My ALD applicatie is een extra toegevoegde waarde voor leaserijders. Zij kunnen makkelijker - en daarmee sneller - zaken onderweg regelen of inzien. Daarnaast heeft de app een compleet vernieuwde 'user experience' die wereldwijd toegepast wordt. De introductie past goed binnen ons 'Vrijheid in Mobiliteit'-beleid dat streeft naar zo zorgeloos mogelijk leasen. De app is feitelijk een persoonlijke mobiliteitsassistent."

De My ALD app is voor ALD leaserijders te downloaden in zowel de Apple Store als Google Play. De app is op alle toestellen bruikbaar.