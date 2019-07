AIWAYS komt naar Europa

10 juli 2019 | AIWAYS, een in Shanghai gevestigde aanbieder van mobiliteit, maakt zich op voor waarschijnlijk de langste testrit van een elektrisch prototype ooit gemaakt. De rit maakt deel uit van een uitgebreid test- en ontwikkelingsprogramma voor de U5, een volledig batterij-elektrische SUV van AIWAYS. Dit voertuig zal het eerste in zijn soort zijn dat door een Chinees merk in Europa gelanceerd wordt. De introductie staat gepland voor april 2020.

De 14.231 km lange rit start in het Chinese Xi'an, de hoofdstad van de provincie Shaanxi. Deze stad is gekozen omdat hij het startpunt vormt van de zijderoute en daarmee van historische betekenis is als centrum voor de handel, culturele uitwisseling en contacten tussen China en Europa.

AIWAYS stelt de U5 tot het uiterste op de proef om aan te tonen dat het de prestaties, betrouwbaarheid en actieradius levert die Europese consument verwacht. Het R&D-team gaat daarnaast onderzoeken hoe gemakkelijk en comfortabel het gebruik van de U5 is in de diverse landen die heel verschillende temperaturen, wegcondities en oplaadmogelijkheden hebben.

De U5 geeft aan waar AIWAYS voor staat: betaalbare, verbonden en emissievrije gezinsauto's leveren voor de Europese markt. De U5 is een middelgrote SUV met een actieradius van 460 km (NEDC). De nieuwe auto staat op het aluminium-stalen MAS-platform (More Adaptable Structure) van AIWAYS en is het eerste model van een uitgebreide reeks modellen. AIWAYS zal jaarlijks één nieuw model introduceren, waaronder een serie elektrische gezins-SUV's.

AIWAYS heeft fors geïnvesteerd in de gehele waardeketen van de U5. Zo is er € 1,7 miljard geïnvesteerd in de nieuwe productieplant in Shangrao in de provincie Jiangxi, waar de productie van de U5 plaats zal vinden. In deze faciliteit zijn de plaatwerkperserij, de carrosseriebouw, de spuiterij en de eindassemblage ondergebracht. De plant is ontworpen volgens de normen van Industrie 4.0 en heeft in eerste instantie een productiecapaciteit van 150.000 auto's per jaar. Na de geplande uitbreiding zal de capaciteit 300.000 auto's bedragen.