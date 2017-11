A is van Auto is autoboek voor kinderen

A is van Auto

14 november 2017 | A is van Auto is een autoboek voor kinderen. Het is geschreven door Gert-Paul van 't Hoff en neemt de lezer, aan de hand van opvallende weetjes en verhalen op een vermakelijke wijze, mee door de geschiedenis van bijzondere auto's en merken. Het kinderboek geeft een inkijk in de wereldgeschiedenis aan de hand van informatie als: het aantal auto's in 1939 op de Nederlandse weg tot het aantal stoffen dat de eigen geur van een auto bepaald of over wie de taximeter heeft uitgevonden tot hoeveel cheerleaders er passen in een Smart.

Het boek is ontstaan omdat de auteur, zelf vader van 2 meisjes, graag eens wat anders voor wilde lezen dan verhalen over konijnen en kikkers. Door informatie over een merk te combineren met kleur, land van oorsprong, het alfabet, algemene wetenswaardigheden en autospelletjes, is er, voor zowel de lezer als voor de persoon die wordt voorgelezen, veel meer te ontdekken dan op het eerste gezicht wordt verwacht van het boek. Met het boek wordt het plezier en de diversiteit van dé auto en wereldgebeurtenissen op alfabetische wijze in beeld gebracht. Wat is er zo bijzonder aan de eerste Alfa Montreal van opa? Wat vertelt het logo van een merk? Of, aan het eind van het alfabet: wat maakt het nieuwe merk Zarooq tot zo'n bijzonder buitenbeetje? In augustus nam racelegende Gijs van Lennep het eerste exemplaar in ontvangst. Bij het doorlezen werd hij verrast. Zijn woorden waren: "Wat grappig. Dit boek moeten alle kinderen lezen!". Andrea Zagato heeft het voorwoord geschreven en waardeert de bijdrage die het boek levert aan de interesse bij kinderen in techniek.