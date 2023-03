Mitsubishi

Mitsubishi kondigt nieuwe Outlander aan

10 maart 2023 - Mitsubishi Motors Europe blijft zijn gamma uitbreiden en investeren in de Europese markt. In navolging van de introductie van de nieuwe generatie ASX en de volledig nieuwe Colt, die in de herfst van 2023 op de markt komt, brengt Mitsubishi Motors in 2024 zijn vlaggenschip naar Europa: de Outlander PHEV.