Mitsubishi kondigt nieuwe Colt aan

Met de introductie van de nieuwe Mitsubishi COLT, die zal worden aangeboden naast de Mitsubishi Space Star, de recent aangekondigde, nieuwe Mitsubishi ASX en de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, wordt de marktdekking van Mitsubishi Motors in de belangrijkste Europese segmenten aanzienlijk vergroot. Vanaf 2023 bestaat het nieuwe personenautogamma van Mitsubishi Motors volledig uit hatchbacks en SUV's die ook leverbaar zijn met geëlektrificeerde aandrijving (HEV en PHEV).

De naam COLT werd door Mitsubishi voor het eerst gebruikt in 1962. Het naamplaatje siert meerdere generaties van vooral compacte modellen die over de hele wereld zijn verkocht. Daarmee groeide de COLT uit tot een van de bekendste modelnamen van Mitsubishi. Van de laatste generatie, die tot eind 2012 werd geproduceerd door NedCar in Born, zijn meer dan 400.000 exemplaren verkocht.

De nieuwe Mitsubishi COLT wordt geproduceerd in de fabriek van alliantiepartner Renault in Bursa, Turkije. Net als de nieuwe ASX wordt de COLT gebouwd op het CMF-B platform van de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi.