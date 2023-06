Mitsubishi introduceert nieuwe Colt

De volledig nieuwe COLT heeft een dynamisch en modern design, zowel vanbinnen als vanbuiten. Aan de voorzijde van de COLT valt direct het Dynamic Shield op, dat kenmerkend is voor alle Mitsubishi-modellen. De LED-dagrijverlichting is net onder de koplampen geplaatst en accentueert daarmee de uitstraling. Tenslotte komen de lijnen van de motorkap samen bij het Mitsubishi-embleem met de drie diamanten.

Aan de achterzijde is de nieuweling voorzien van de nieuw ontworpen COLT-badge en het nieuwe Mitsubishi-woordmerk. De spoiler en skidplate geven de auto zijn krachtige, robuuste houding en maken de achterkant compleet. Om het design van de nieuwe COLT te versterken is er keuze uit vijf kleuren: metallic Onyx Black, Sunrise Red, Royal Blue, Volcanic Grey en Solid Arctic White.

Uitvoeringen

De nieuwe COLT is in Nederland verkrijgbaar in de uitvoeringen: PURE, INTENSE, en INSTYLE. Tevens is er een speciaal introductiemodel: de First Edition. Deze uitvoeringen omvatten aanpassingen in het exterieur middels een reeks verschillende kleur- en wielopties, zoals bijvoorbeeld op de spiegels, afwerking van de gordels, spoiler en skidplate, 15 inch stalen velgen of 16 inch en 17 inch lichtmetalen velgen.

Binnenin geven de beschikbare uitvoeringen het interieur extra karakter met materiaalkeuzes om de uitstraling aan te passen. Denk daarbij aan het 7-inch Smartphone-link Display Audio of het 9,3-inch Smartphone-link Display Audio, het 7-inch clusterdisplay of het 10-inch Digital Driver Display (SDA),.

Aandrijflijnen

De basismotor is een conventionele 1,0-liter driecilinder benzinemotor (1.0 MPI), gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Het blok levert een vermogen van 49 kW (65 pk) om soepel door het verkeer te bewegen. Voor klanten die op zoek zijn naar extra prestaties is de 1.0-liter driecilinder turbobenzinemotor (MPI-T) met 67 kW (90 pk) leverbaar, gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak.

De nieuwe COLT wordt ook geleverd met een Full Hybrid-aandrijflijn (HEV). De 1,6-liter motor werkt samen met twee elektromotoren. De wielen worden aangedreven via een automatische multi-mode-transmissie die op meerdere manieren deze motoren kan laten samenwerken voor een optimaal rendement. De elektrische assistentie zorgt voor een theoretisch verbruik van gemiddeld 4,5 liter/100 km en een uitstoot vanaf 93 g/km CO2.

Het hybride systeem combineert een 36 kW sterke elektromotor, een startgenerator en een 1,2 kWh batterij om de verbrandingsmotor te ondersteunen. Daarbij wordt met regeneratief remmen de efficiëntie verbeterd, wat goed van pas komt in stedelijke omgevingen, waar tot 80% van de tijd elektrisch kan worden gereden.

Het Multi-Sense-systeem van de nieuwe COLT geeft bestuurders meer controle over de dynamiek en het rijgedrag van de auto. Via de SDA kan de bestuurder de rijmodi, de stuurrespons en de aandrijving wijzigen en de nieuwe COLT specifiek op zijn behoeften en wensen afstemmen.

Veiligheid, gemak en comfort

De veiligheid van de nieuwe COLT begint al bij de kern waar de versterkte voertuigstructuur zorgt voor een betere stijfheid van de cabine. Samen met een reeks airbags, hoofdsteunen en veiligheidsgordels met gordelspanners en gordelkrachtbegrenzer is alles aangegrepen om letsel bij de inzittenden te voorkomen. Uiteraard is ook eCall aanwezig. De voetgangersveiligheid is geoptimaliseerd dankzij het standaard Forward Collision Mitigation-systeem (FCM). De motorkap, voorbumper, koplampen en het gebied rond de voorruit zijn daarnaast speciaal ontworpen om de kans op letsel bij voetgangers te verminderen.

De nieuwe COLT integreert een reeks ultrasone, camera- en radarsensoren om 360° zicht op de auto te bieden. Bovendien brengt de COLT een volledig pakket ADAS-systemen naar het B-segment om de inzittenden en andere weggebruikers zowel veiligheid als ontspanning te bieden.

De nieuwe COLT beschikt over onder meer Adaptive Cruise Control (met Stop & Go), Around View Monitor, Automatic High Beam, Blind Spot Warning, Forward Collision Mitigation-systeem, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist, Easy Park Assist, Rear Cross Traffic Alert en Traffic Sign Recognition.

Om de rijervaring zo ontspannen mogelijk te maken, beschikt de nieuwe COLT over een aantal comfortverhogende functies, zoals een verwarmbaar stuurwiel en stoelverwarming, een elektrische parkeerrem en een Keyless Operation System: de sleutelloze toegang, maakt instappen in de nieuwe COLT gemakkelijker. Zodra de bestuurder de auto tot minder dan een meter genaderd is, herkent het systeem de Hands Free-kaart en worden de portieren ontgrendeld. Andersom vergrendelt de auto zodra de Hands Free-kaart meer dan een meter van de auto verwijderd is.

Technologie en infotainment

De connectiviteit begint bij Apple CarPlay en Android Auto om het digitale leven van de gebruiker naar het interieur te brengen. De besturingssystemen zijn te bedienen via het centrale capacitief touchscreen dat 7-inch of 9,3-inch groot is of via spraakbesturing.

Smartphones (en andere mobiele apparaten) kunnen worden opgeladen via de twee USB-aansluitingen of via een inductielader. Het optionele BOSE geluidssysteem heeft negen luidsprekers, met de nieuwe Fresh Air Subwoofer (FAS)-technologie. Het FAS-systeem is een akoestische structuur die traditionele behuizingen overbodig maakt door lage tonen via een gepatenteerd systeem, dat is geïntegreerd in de structuur van de auto aan de rechterzijde van de kofferbak, naar het interieur te sturen.

De nieuwe COLT is uitgerust met een digitaal 7-inch of 10-inch instrumentencluster dat diverse gegevens kan weergeven, specifiek afgestemd op de behoeften en wensen van de bestuurder.

Dankzij Multi-Sense is de sfeer in het interieur van de nieuwe COLT volledig naar eigen hand te zetten. Via het systeem kan de bestuurder de sfeerverlichting en het instrumentenpaneel personaliseren.

Mitsubishi Service

Net als elke andere in Europa verkochte Mitsubishi wordt de nieuwe COLT geleverd met Mitsubishi Motors Service Commitment. Dit omvat:

5 jaar/100.000 km fabrieksgarantie.

12 jaar corrosiegarantie.

8 jaar/160.000 km garantie op aandrijfbatterij.

8 jaar/160.000 km capaciteitsgarantie op de aandrijfbatterij.

5 jaar pechhulp (Mitsubishi Assistance Package).

De nieuwe Mitsubishi COLT wordt geproduceerd in de fabriek van alliantiepartner Renault in het Turkse Bursa. De verkoop start in oktober 2023.