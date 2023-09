Mitsubishi prijst nieuwe Colt

De basismotor is een conventionele 1.0-liter driecilinder benzinemotor met 49 kW (65 pk), gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De COLT met deze aandrijflijn heeft een vanafprijs van € 21.990,-.

Voor rijders op zoek naar extra prestaties is er de 1.0-liter driecilinder turbobenzinemotor met 67 kW (90 pk) leverbaar, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De prijzen van de COLT met deze motorisering beginnen bij € 24.990,-. Deze versie begint meteen bij een rijkere uitrusting.

De nieuwe COLT wordt tevens geleverd met een Full Hybrid-aandrijflijn (HEV). De 1.6-liter benzinemotor werkt samen met twee elektromotoren. De wielen worden aangedreven via een automatische multi-mode-transmissie die op meerdere manieren deze motoren kan laten samenwerken voor een optimaal rendement. Het vermogen van de COLT met deze aandrijflijn is 105 kW (145 pk) en deze staat met een vanafprijs van € 27.990,- in de prijslijst.

Uitvoeringen

De nieuwe COLT is in Nederland verkrijgbaar in verschillende uitvoeringsniveaus. Naast de Pure-basisuitvoering is hij ook leverbaar als Intense, Instyle en als speciale introductie-uitvoering: First Edition.

Pure: de instapper. Altijd en als enige gekoppeld aan de 65 pk sterke 1.0-motor, beschikt deze uitvoering over voldoende om van A naar B te komen. Zo heeft de Pure een 7 inch' digitaal instrumentenpaneel waar men naast info over de auto ook de muziek kan bedienen. Verder is er een scala aan veiligheidssystemen zoals Forward Collision Mitigation, Traffic Sign Recognition, Lane Departure Warning en Lane Keeping Assist. Voor het nodige comfort is er handmatige airconditioning, cruise control en licht- en regensensoren.

Intense: de extra uitstraling die de Intense biedt komt van 16 inchlichtmetalen velgen, privacy glass, karakteristieke dagrijverlichting in de zijbumpers en de deurhendels en zijspiegels die gespoten zijn. Men stapt gemakkelijk in met het Keyless Operation System (KOS). Eenmaal in het interieur vallen een aantal dingen gelijk op: het 7 inch' Smartphone-link Display Audio (SDA) met Apple CarPlay en Android Auto dat draadloos werkt, net als het opladen van de smartphone. Ook is er automatische airconditioning en een achteruitrijcamera voor extra comfort.

First Edition: staat op diamond cut afgewerkte 17 inch' lichtmetalen velgen. Het SDA scherm is ge-upgrade naar 9,3 inch' en de cruise control is nu ook adaptief. Er zijn extra technologische snufjes zoals Blind Spot Warning en grootlichtassistent aanwezig. Vooral het comfort is hier verhoogd met onder andere stoel- en stuurverwarming.

Instyle: bovenop wat hierboven genoemd staat voegt de Instyle een 10 inch' digitaal instrumentenpaneel, 360 graden camera, Easy Park Assist en Rear Cross Traffic Alert geven de COLT meer technologie toe. Bovendien is de Instyle d.m.v. Multi-Sense volledig volgens persoonlijke wens in te stellen. Van een scherper sturende of zuiniger rijdende auto tot het kiezen van de kleur van de sfeerverlichting: met Multi-Sense kan het. Bovendien is het geluid in de van een BOSE Premium audiosysteem.

Veiligheid

De COLT brengt een volledig pakket ADAS-systemen om de inzittenden en andere weggebruikers zowel veiligheid als ontspanning te bieden. Voor de voetgangersveiligheid is er standaard Forward Collision Mitigation-systeem (FCM). Afhankelijk van de gekozen uitvoering is de nieuwe COLT voorzien van de laatste veiligheidssystemen, zoals onder meer Adaptive Cruise Control (met Stop & Go), Around View Monitor, Automatic High Beam, Blind Spot Warning, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist, Easy Park Assist, Rear Cross Traffic Alert en Traffic Sign Recognition.

Connectiviteit

De connectiviteit voor de nieuwe COLT begint bij Apple CarPlay en Android Auto zodat de bestuurder de smartphone kan koppelen. De besturingssystemen zijn te bedienen via het centrale touchscreen via spraakbesturing. Middels Multi-Sense heeft de bestuurder de mogelijkheid om de sfeerverlichting en het digitale instrumentencluster naar eigen smaak te personaliseren.

Prijzen Mitsubishi COLT:

1.0-liter motor met 5-versnellingsbak, Pure € 21.990

1.0-liter turbomotor met 6-versnellingsbak, Intense € 24.990

1.0-liter turbomotor met 6-versnellingsbak, First Edition € 26.990

1.0-liter turbomotor met 6-versnellingsbak, Instyle € 28.490

1.6-liter motor en elektromotor. Intense € 27.990

1.6-liter motor en elektromotor, First Edition € 29.990

1.6-liter motor en elektromotor, Instyle € 31.490

Service

Bij aankoop van een nieuw model geeft Mitsubishi vanaf nu standaard 8 jaar garantie, dus ook op de nieuwe COLT. Mitsubishi Service Commitment omvat onder meer: