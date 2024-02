Nieuwe MINI nu ook met verbrandingsmotor

Met een vermogen van 150kW / 204 pk accelereert de viercilindermotor van de MINI Cooper S (gecombineerd brandstofverbruik: 6,7 - 6,1 l/100 km, gecombineerde CO2-uitstoot: 150 - 138 g/km volgens WLTP) in 6,6 seconde van 0 naar 100 km/u met een maximumkoppel van 300 Nm. De driecilindermotor van 115 kW/156 pk van de MINI Cooper C (gecombineerd brandstofverbruik: 6,5 - 5,9 l/100 km, gecombineerde CO2-uitstoot: 146 - 133 g/km volgens de WLTP) levert een koppel van 230 Nm en accelereert de auto van 0 naar 100 km/u in 7,7 seconde.

Exterieur

Aan de voorkant bepaalt de nieuwe achthoekige grille het karakteristieke gezicht van de MINI Cooper. De kleinste radarsensor van de BMW Group tot nu toe bevindt zich op de horizontale steun tussen de luchtinlaten. In totaal ondersteunen 12 ultrasone sensoren in de MINI Cooper de rijhulpsystemen en verhogen ze de rijveiligheid.

Horizontale LED-dagrijverlichting onderstreept het nieuwe uiterlijk in de standaardinstelling. Het uiterlijk wordt versterkt door drie selecteerbare lichtsignaturen voor de dagrijverlichting van de MINI LED-koplampen en de opnieuw ontworpen matrixachterlichten. Alle drie de selecteerbare lichtsignaturen beginnen en eindigen met een speciaal welkomst- of afscheidsanimatie.

Interieur

Het minimalistische interieurontwerp van de MINI Cooper is geïnspireerd op de klassieke Mini. Het nieuwe stuur, het ronde OLED-display, de typische MINI toggle bar met tuimelschakelaars en het tweekleurige dashboard van textiel streven naar een gevoel van ruimtelijkheid in de cockpit. Door de achterbank neer te klappen in een verhouding van 60:40 kan de bagageruimte worden uitgebreid van 210 liter tot een volume van maximaal 725 liter.

De belangrijkste rijfuncties (parkeerrem, versnellingshendelaar, start/stop sleutel, belevingsmodusschakelaar, volumeregeling) zijn toegankelijk via de kenmerkende toggle bar. De versnellingshendelaar in de middenconsole maakt plaats voor het nieuwe Wireless Charging Shelf 2.0. Smartphones kunnen hier worden neergelegd en draadloos worden opgeladen.

Relevante voertuiggerelateerde informatie, zoals snelheid en brandstofverbruik, wordt bovenaan het scherm weergegeven. In het hoofdmenu zijn de functies horizontaal gerangschikt als widgets en kunnen ze worden geselecteerd door te vegen en aan te raken. In het onderste gedeelte van het OLED-display kunnen de menu-items navigatie, media, telefoon en klimaat op elk gewenst moment direct worden geselecteerd.

Digitale innovaties

Als onderdeel van de optionele MINI Experience-modi stralen twee projectoreenheden verschillende verlichte afbeeldingen op het dashboard uit. Het samenspel van visueel ontwerp, sfeerverlichting en geluidsontwerp verandert het uiterlijk van de cockpit en biedt nieuwe mogelijkheden om de MINI Cooper te personaliseren.

Elke modus heeft zijn eigen dynamische achtergrond en kan worden geselecteerd op basis van de persoonlijke voorkeuren van de bestuurder. In de persoonlijke modus kan via de MINI-app een persoonlijke foto als weergave-achtergrond worden ingesteld. De dominante kleuren van de foto strekken zich vervolgens uit over de textieloppervlakken van het dashboard en de deurpanelen als verlichte afbeeldingen.

Veiligheid

De Safe Exit-functie bewaakt standaard de omgeving van de geparkeerde auto en waarschuwt naderende weggebruikers voordat de deur wordt geopend. De functie vertraagt niet alleen de ontgrendeling van de deuren, maar gebruikt ook lichtsignalen buiten het voertuig om te waarschuwen voor een mogelijke aanrijding.

Onderweg biedt het MINI Navigatie pakket optioneel ondersteuning met de 3D-visualisatie en Augmented View, geeft het de huidige verkeerssituatie weer, geeft het informatie over parkeeropties, waaronder digitale betalingsopties, en meer. Assistentiefuncties op basis van camera en radar verhogen de veiligheid door de besturing en het bijhouden van de rijstrook te ondersteunen als onderdeel van het Driving Assistant Plus pakket. Automatische snelheids- en afstandsregeling maakt rijden in de stad comfortabeler.

De MINI Digital Key Plus-functie maakt van de smartphone de autosleutel via de MINI-app. De welkomstanimatie van de voor- en achterlichten begint zodra de bestuurder zich op minder dan drie meter afstand bevindt; de deuren worden ontgrendeld wanneer de bestuurder zich op minder dan anderhalve meter afstand bevindt. Deze handige voertuigervaring kan digitaal worden overgedragen aan verschillende gebruikers, inclusief hun persoonlijke voertuiginstellingen.

Uitrusting

De nieuwe uitrustingsvarianten Essential, Classic, Favoured en JCW bieden een scala aan aanpassingsmogelijkheden. Afhankelijk van de bekleding zijn de nieuwe MINI Cooper C en MINI Cooper S verkrijgbaar met verschillende carrosserieafwerkingen en interieurafwerkingen.

De carosseriekleuren kunnen worden gecombineerd met een van de vier dakkleuren en zorgen voor verschillende contrasten. De kleurcombinaties zijn trim-specifiek, een exclusieve optie in combinatie met het Favoured Trim-pakket is bijvoorbeeld het Spray-Tech-ontwerp van het kenmerkende Multitone Roof. Deze heeft een kleurverloop in drie kleuren. Er zijn nieuwe, aerodynamische geoptimaliseerde ontwerpen beschikbaar voor de aluminium velgen van 16 tot 18 inch.