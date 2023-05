Mini kondigt 5e generatie 3-deurs aan

Dankzij de volledig elektrische aandrijving is het maximale koppel ook bij de nieuwe elektrische MINI Cooper direct vanuit stilstand merkbaar, zowel bij de MINI Cooper E met een vermogen van 135 kW (184 pk) als de MINI Cooper SE met 160 kW (218 pk). De lithium-ion hoogvoltage-accu is in de vloer geïntegreerd voor een optimale wegligging en gewichtsverdeling.

De accucapaciteit van de MINI Cooper E bedraagt 40,7 kWh en bij de MINI Cooper SE is dat 54,2 kWh. Daarmee hebben de nieuwe modellen een actieradius van 300 tot 400 kilometer op basis van de WLTP-testcyclus.

Samen met de nieuwe elektrische MINI Countryman, die vanaf november 2023 wordt geproduceerd in de BMW Group Fabriek Leipzig, rolt de nieuwe elektrische MINI Cooper de loper uit voor een volledig elektrische toekomst van MINI. Daarbij maakt de nieuwe MINI Aceman de nieuwe MINI familie compleet vanaf eind 2024.