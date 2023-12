MINI Cooper SE nu ook als John Cooper Works

Het nieuwe John Cooper Works-logo, dat wordt gekenmerkt door duidelijke contouren, valt op door zijn traditionele rode, witte en zwarte kleuren en de gesymboliseerde geblokte vlag op de grille aan de voorzijde van de MINI. Het uiterlijk van de elektrische MINI Cooper in JCW Trim wordt onder andere bereikt door 18-inch wielen in een tweekleurig ontwerp met elk tien spaken en JCW-remklauwen in opvallend rood. De motorkapstrepen op de carrosserie benadrukken extra het sportieve karakter.

De elektrische MINI Cooper in JCW Trim bevat standaard diffusors aan de voor- en achterkant. De omlijsting van het radiatorrooster en het logo zijn afgewerkt in hoogglanzend zwart. Optische kenmerken zijn het contrasterende dak en de spiegelkappen in Chili Red.

De MINI LED-koplampen hebben individuele lichtsignaturen. Met de JCW-kenmerken tonen de voorlichten slechts twee horizontale strepen als dagrijverlichting en benadrukken ze het minimalistische ontwerp van de nieuwe elektrische MINI Cooper. De afbeeldingen van de matrixachterlichten onderstrepen de breedte van de achterkant van het voertuig.

Interieur geïnspireerd op de racerij

De JCW-stoelen combineren synthetisch leer met rode stiksels en meerkleurig gebreid materiaal in het schoudergedeelte. Het zwart-rode kleurconcept wordt aangehouden op het breigoed dat de binnenkant van de deur en het dashboard bedekt, waarvan de passagierszijde is voorzien van het JCW-specifieke patroon in de stijl van een geblokte vlag.

Het centrale OLED-scherm ,et een diameter van 240 mm bundelt voertuiggerelateerde gegevens en biedt informatie over navigatie-, media-, telefoon- en klimaatinstellingen. Met de MINI Experience Modes biedt het mogelijkheden voor individualisering. Deze bevat ook de op John Cooper Works geïnspireerde Go-Kart-Modus, die het display en de binnenverlichting antracietrood kleurt. Naast het speciale -geluid verbetert de geoptimaliseerde gasrespons van het gaspedaal in deze modus de sportieve ervaring.

Rijhulpsystemen en opladen

Met 12 ultrasone sensoren en vier surroundcamera's vereenvoudigt Parking Assistant Plus het parkeren en identificeert het vrije parkeerplaatsen. De Explore-modus biedt een eigen oplossing binnen dit segment: hiermee kan er geparkeerd worden via een smartphone zonder dat de bestuurder in de MINI hoeft te zitten.

Snel opladen met gelijkstroom is mogelijk tot 95kW. Dit betekent dat de batterij bij een snellaadstation onder ideale omstandigheden in iets minder dan 30 minuten van 10% naar 80% kan worden opgeladen. De hoogspanningsbatterij wordt met wisselstroom met 11kW opgeladen. Wanneer de navigatie is geactiveerd, wordt de hoogspanningsbatterij van de elektrische MINI Cooper voorbereid op de ideale temperatuur voor efficiënt opladen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Het voordeel: een kortere oplaadtijd, vooral bij lage buitentemperaturen.