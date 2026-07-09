MG onthult MG GO!

Het doel achter de concept car was het ontwerpen van iets eigentijds en relevants; een compacte auto met echte aantrekkingskracht en onderscheid in een zeer concurrerend segment, met evenwichtige, speelse en boeiende lijnen. De designtaal is bewust eenvoudig gehouden en draait om een select aantal key elementen dat bepalend was voor de klassieke designs van MG, vooral de MGB GT, een auto die alledaagse elegantie, plezier en uitstraling belichaamde, zonder overdaad.

Tegelijkertijd is de MG GO! niet zomaar een retro-oefening, maar bedoeld als opzichzelfstaand ontwerp, met oog voor het verleden en met eigenheid, waardoor hij naadloos past in het huidige autolandschap. De MG GO! voelt doelgericht en toch speels aan, als een moderne knipoog naar de sportieve MG's die hem voorgingen: van de MGB GT tot de MG Metro Turbo, MG ZR en MG EX4. Hij is zowel een statement voor het nu als een kleine indicatie van waar MG naartoe kan gaan.

"Met de MG GO! wilden we iets compacts en eigentijds creëren, maar ook iets warms, expressiefs en sympathieks: een belichaming van alles wat we zo bewonderen aan het merk MG. Het gaat er niet om zomaar terug te kijken, maar om iets van de helderheid, charme en emotionele aantrekkingskracht vast te leggen die MG's altijd zo onderscheidend hebben gemaakt. Precies dat herinterpreteren we op een manier die vandaag-de-dag relevant aanvoelt, met een sterk charisma", aldus Carl Gotham, Design Director van Advanced Design in Londen.