MG IM-modellen komen naar Nederland

Met de MG IM5 sedan en de binnenkort te verschijnen MG IM6 breiden het aanbod uit. De modellen combineren (verplichte) geavanceerde rijhulpsystemen, een digitaal interieur en snel opladen dankzij een 800V-platform. Met een vermogen van meer dan 350 kW kunnen de modellen onder ideale omstandigheden in 17 minuten van 10% naar 80% worden opladen.

Met een theoretische actieradius tot 655 kilometer (WLTP) en aandrijflijnen die tot 751 pk aan vermogen leveren, zijn de MG IM-modellen ontworpen om te voldoen aan de verwachtingen van Europese klanten. De rijdynamiek wordt verbeterd door een vierwielbesturingssysteem, dat zorgt voor een grote wendbaarheid en een relatief kleine draaicirkel, van 9,98 meter voor de MG IM5.

De MG IM-reeks introduceert ook de One-Touch iAD Precision Driving Technology, ontworpen om complexe manoeuvres te vereenvoudigen. Met één druk op de knop activeert het systeem geautomatiseerde functies als One Touch Park, Pull Out, Reverse en Kerbside Park.

Het interieur is voorzien van een geventileerde, 12-voudig verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie, een 6-voudig verstelbare passagiersstoel, een groot 26,3 inch infotainmentdisplay als centraal element, een 50 W draadloze oplader en een audiosysteem met twintig speakers.

De MG IM-modellen worden in de zomer van 2026 gelanceerd en maken in Nederland dan hun opwachting in de tien bestaande Van Mossel MG-dealers.