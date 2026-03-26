MG introduceert SolidCore-batterij

Bij de SolidCore batterij vormen solid-state elektrolyten in elke cel een beschermende barrière, waardoor de levensduur van de batterij wordt verlengd en volledig wordt voldaan aan toekomstige wettelijke normen. Deze technologie presteert volgens MG goed bij lage temperaturen, waardoor de auto direct kan starten zonder voorverwarmen en een betere acceleratie biedt dan conventionele EV's onder vergelijkbare omstandigheden.

Andere verbeteringen zijn een grotere 1,83 kWh High-Capacity batterij om de puur elektrische actieradius te vergroten en een hybridetransmissie met drie versnellingen om het directe, 'electric-first' koppel te optimaliseren en het vermogen sneller te leveren. Een Logic Engine met acht standen helpt de prestaties en het beheer van de vermogensafgifte verder te verbeteren. Ook optimaliseert deze Hybrid+ technologie het raffinement in de auto dankzij geluids- en trillingsonderdrukking.

Voor meer veiligheid bereikt de motor een relatief hoog thermisch rendement, terwijl de speciaal ontworpen automatische transmissie met drie versnellingen zorgt voor een soepele en responsieve vermogensafgifte, waarbij de elektromotor direct vermogen levert voor sterkere prestaties.

Het Hybrid+ systeem maakt gebruik van acht verschillende aandrijfstanden. Met de introductie van een volledig geïntegreerde Hybrid Control Unit (HCU) met realtime Terrain Detection kan de auto nog slimmer bepalen hoe zijn aandrijfstrategie aan te passen aan veranderende rijomstandigheden, bijvoorbeeld op hellingen.