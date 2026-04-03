MG introduceert S9

Met de extra stoelen op de derde rij neergeklapt biedt de MGS9 PHEV meer dan 1.000 liter ruimte voor bagage, huisdieren, kinderwagens of wat het gezinsleven nog meer vraagt. Zelfs als alle zeven stoelen worden gebruikt, is er nog steeds een ruimte van 332 liter beschikbaar. Wanneer de stoelen op zowel de tweede als derde rij worden neergeklapt, bedraagt de bagageruimte 2.093 liter.

De MGS9 PHEV maakt gebruik van MG's plug-in hybridetechnologie van de MG HS en combineert een 1,5-liter turbobenzinemotor met een 24,7 kWh batterij die een elektrische actieradius van 100 kilometer (in theorie) biedt.

MG biedt standaard lederen bekleding, een groot panoramisch zonnedak, verwarmde stoelen, alsmede airconditioning met drie zones. De MGS9 PHEV is door Euro NCAP bekroond met het hoogste niveau van vijf sterren, mede dankzij het uitgebreide gebruik van hoogwaardig staal en 16 geavanceerde rijhulptechnologieën.