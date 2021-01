Autotest | Welkom in Holland! Of beter gezegd: welkom terug in Holland. Want het Britse merk MG is na jaren van afwezigheid terug met een Chinese eigenaar. MG wil de markt veroveren door elektrische en deels elektrische auto's voordelig aan te bieden. Wat heeft de "EHS" te bieden om Nederland te veroveren?

De EHS (Electric Hybrid SUV) is het tweede model van MG op de Nederlandse markt. MG begon met de ZS, een compacte elektrisch aangedreven SUV. De EHS is een maatje groter en heeft bovendien twee motoren onder de kap: een benzinemotor en een elektromotor. Hiermee wil MG ook klanten over de streep trekken die om welke reden dan ook nog niet toe zijn aan een volledig elektrische auto.

De EHS is een middelgrote SUV en is qua maat vergelijkbaar met de Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan en Opel Grandland X. Echter, afhankelijk van de gekozen techniek en uitvoering ligt de prijs de prijs van de MG zo'n 5.000 tot 10.000 euro lager. Vanuit een ander perspectief gezien: voor de prijs van een SUV met kale benzinemotor bij andere merken, biedt MG een plug-inhybrid aan.

Afgaande op de vormgeving, de gebruikte materialen, de binnenruimte en de uitrusting biedt MG bovendien een gelijkwaardig product. De EHS ziet er zowel van binnen als van buiten goed uit. De materiaalkeuze en de afwerkingskwaliteit zijn ruim voldoende. Ondanks het feit dat de testauto is voorzien van kuipstoelen (die in de regel meer ruimte in beslag nemen dan conventionele stoelen) is de ruimte voor- en achterin prima. Mede dankzij de riante wielbasis zitten vier grote volwassenen goed in de EHS.

De bagageruimte (met elektrisch bedienbare achterklep!) is met 448 liter iets minder groot dan gemiddeld, maar nog steeds ruim en bruikbaar.

Uitrusting

Op papier is de uitrusting compleet en modern. In de praktijk is echter merkbaar dat MG hier heeft bezuinigd. Bovendien is op diverse punten duidelijk dat MG een nieuw merk is en/of nog minder goed begrijpt hoe de Europese consument het graag heeft. Het betreft hier kleine onhebbelijkheden, maar het zijn er wel veel.

Een paar voorbeelden: De EHS heeft geen elektrische kachel en daarom is in de elektrische modus geen verwarming beschikbaar. Met andere woorden: alleen wanneer de benzinemotor actief is, kan de cabine verwarmd worden. De knoppen om te bepalen welke functies op het centrale beeldscherm worden bediend, zitten zo'n 10 cm onder het scherm en dat is ronduit onlogisch. Bovendien is niet voor iedere functie een eigen knop beschikbaar.

Enkele voorbeelden van kleinere onhebbelijkheden: De digitale snelheidsmeter gebruikt een vreemdsoortig lettertype waardoor de "1" en de "7" alsmede de "2" en de "8" bij een snelle blik met elkaar verward kunnen worden. De camera kan verkeersborden herkennen en lezen, maar interpreteert deze vaker fout dan goed. Het geluid van het audiosysteem komt van beneden en dat is vreemd. Het geluid om voetgangers te waarschuwen voor de naderende elektrische auto is in het interieur (te) duidelijk hoorbaar.

Plug-in hybride

Zoals eerder genoemd is de EHS een plug-inhybride. De auto kan rijden op alleen de benzinemotor, alleen de elektromotor of een combinatie van beide. Het doel hiervan is om het zorgeloze bereik van een verbrandingsmotor te combineren met de spaarzaamheid en souplesse van een elektrische auto.

De EHS kan worden geladen aan een publiek laadpunt of aan het stopcontact thuis. Laden bij een publiek laadpunt kost zo'n 4 uur. Slechts één keer werd het laden door een onduidelijke reden tussentijds onderbroken. In alle andere gevallen ging het probleemloos (en vele malen beter dan met de MG ZS) en was de door de boordcomputer voorspelde laadtijd tot op de minuut juist. De stekker wordt bij het starten en stoppen van het laden met een krakend geluid vergrendeld en ontgrendeld. Ondanks dit onheilspellende geluid functioneerde het mechaniek steeds naar behoren.

Met een volle batterij kan de EHS zo'n 50 km geheel elektrisch afleggen. De EHS kan de energie in de batterij niet automatisch verdelen over de rit. Het is daarom aan de bestuurder om op het juiste moment voor de volledig elektrische modus of de hybride modus te kiezen.

De overgang tussen de beide motoren is nauwelijks merkbaar in de hoeveelheid rijgeluiden, maar des te meer in het gaspedaal. Zodra voor de elektrische modus wordt gekozen, valt de EHS sterk terug in snelheid en moet het gaspedaal fors dieper worden ingetrapt om dezelfde snelheid te behouden. Ook tijdens het rijden kan de reactie op het gaspedaal plotseling veranderen en/of kan de snelheid plotseling terugzakken.

Dit is te "danken" aan een bijzondere overbrenging met twee versnellingsbakken. De elektromotor heeft vier versnellingen, de benzinemotor zes. Volgens MG zou dit in een lager verbruik resulteren, maar in de praktijk is daarvan weinig merkbaar. Wanneer wordt gereden op alleen de benzinemotor is het toerental zelfs ongebruikelijk hoog. Ook het verbruik op alleen de benzinemotor is hoog: 6.7 liter per 100 km over een traject met 50% snelweg en 50% stadsverkeer. Hierbij moet worden aangetekend dat de testauto op winterbanden stond, maar dan nog is dit verbruik te hoog voor een hybride.

De prestaties van de 190 pk / 370 Nm sterke aandrijflijn zijn prima. Weliswaar ontbreekt het voor elektrische auto's kenmerkende venijn in de elektrische modus, maar onder alle omstandigheden is de EHS vlot en gewillig.

Weggedrag

De beide elektromotoren drijven samen de voorwielen aan, de EHS is dus niet voorzien van vierwielaandrijving. Dat is ook merkbaar in het weggedrag: de EHS is gemaakt voor de openbare weg, niet voor gebruik in het terrein. MG hoefde daarom niet te zoeken naar een compromis tussen beide.

Ondanks de hoge bouw en het extra gewicht van de batterijen stuurt de EHS goed. De nadruk ligt iets meer op comfort dan op sportiviteit. Desondanks is de reactie van het koetswerk op stuurbewegingen vertrouwenwekkend. Bovendien voelt de EHS uitgesproken solide en absoluut niet als een budgetauto.

Conclusie

Zal de MG EHS Nederland veroveren? Op diverse punten heeft MG overduidelijk bezuinigd (geen elektrische verwarming, automatisch verdelen van energie over de rit niet mogelijk). Op andere punten is merkbaar dat MG nog weinig ervaring heeft op de Europese markt (ergonomie, software).

Gelukkig is een deel van de genoemde bezwaren eenvoudig met een software-update te verhelpen. Mechanisch gezien (ruimte, aandrijflijn, wegligging) is er sowieso weinig op de EHS aan te merken. Uiteindelijk maakt de prijs heel veel goed. En als Nederlanders ergens gevoelig voor zijn, dan is het een voordeeltje. Dus: welkom in Holland!

plus Ruim

Scherpe prijs

Prima weggedrag min Diverse ergonomische missers

Hoog verbruik op benzinemotor

Kan energie niet automatisch over route verdelen

