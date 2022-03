Mercedes-Benz maakt prijzen SL bekend

De SL-legende viert dit jaar een mijlpaal: exact zeventig jaar geleden zag in Stuttgart een sportwagen het licht die meteen uitgroeide tot een legende. Met de 300 SL racewagen voor de weg (interne aanduiding W194) boekte Mercedes-Benz vanaf 1952 het ene succes na het andere op circuits wereldwijd, en de modelnaam SL groeide al snel uit tot een legende. De succesvolle racewagen werd in 1954 opgevolgd door de 300 SL productiesportwagen (W198) die vanwege zijn ongebruikelijke portieren faam maakte als de 'Gullwing' of 'Flügeltürer'. Andere mijlpalen in de historie van het model waren de 'Pagode' (W113, 1963-1971), de evergreen R107 (1971-1989) die maar liefst achttien jaar in productie bleef, en diens opvolger, de R129 (1989-1995).

Deze traditie krijgt nu een vervolg met de nieuwste generatie SL, die geheel onafhankelijk werd ontwikkeld door Mercedes-AMG. Bij de verkoopstart zijn er twee vermogensniveaus van de 4,0 liter AMG-V8-biturbomotor leverbaar. De motoren worden in de fabriek in Affalterbach geheel met de hand gebouwd volgens het 'One Man, One Engine'-principe. In het topmodel, de SL 63 4MATIC+, levert de krachtbron 430 kW (585 pk) en een maximumkoppel van 800 Nm over een toerentalbereik tussen 2.500 en 4.500 t/min. De acceleratie van 0 naar 100 km/h vergt 3,6 seconden, terwijl de topsnelheid 315 km/h bedraagt. In de SL 55 4MATIC+ genereert de V8 een vermogen van 350 kW (476 pk) en een maximumkoppel van 700 Nm. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is in 3,9 seconden voltooid; de topsnelheid is begrensd tot 295 km/h.

Beide uitvoeringen zijn standaard uitgerust met de automatische transmissie AMG SPEEDSHIFT MCT 9G. De vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+- is standaard voor de beide V8-versies. De volledig variabele koppelverdeling tussen de voor- en achteras zorgt voor een optimale grip op de limiet en voor een rijstabiliteit en veiligheid onder uiteenlopende omstandigheden. Voor het eerst is een productiemodel van Mercedes-AMG uitgerust met een multilink vooras met vijf draagarmen die volledig binnen de velg zijn gerangschikt. Ook bij de achteras worden de wielen geleid door een multilink as, in dit geval met vijf draagarmen.

De SL 55 4MATIC+ is standaard voorzien van een nieuw ontwikkeld stalen AMG RIDE CONTROL-onderstel met aluminium schokdempers en lichtgewicht schroefveren. Optioneel voor deze uitvoering en standaard voor de SL 63 4MATIC+: het AMG ACTIVE RIDE CONTROL-onderstel met actieve, hydraulische rolstabilisatie.

Voor het eerst in de lange historie van de SL zijn de V8-modellen standaard uitgerust met actieve achterasbesturing (HAL). Afhankelijk van de snelheid sturen de achterwielen ofwel in de tegenovergestelde richting (tot 100 km/h) of in dezelfde richting (sneller dan 100 km/h) als de voorwielen. Het systeem maakt dus zowel een wendbaar als stabiel rijgedrag mogelijk.

De uitrustingsdetails en de talrijke opties bieden een breed scala aan individualiseringsmogelijkheden voor de meest uiteenlopende klantwensen: van sportief-dynamisch tot luxueus-elegant. Daartoe behoren twaalf lakkleuren, waaronder de twee exclusieve SL-tinten hyperblauw metallic en MANUFAKTUR monzagrijs magno, drie kleuren voor de interieurhemel en tal van nieuwe velgdesigns. Er zijn vijf exterieurpakketten leverbaar om de look eleganter of sportiever te maken: AMG-aerodynamicapakket, AMG-carbonpakket, AMG-chroompakket, AMG-nightpakket en AMG-nightpakket II.

De SL 55 4MATIC+ staat standaard op 19 inch multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, naar keuze uitgevoerd in zilverkleur of matzwart. De SL 63 4MATIC+ heeft 20 inch vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen. Het velgaanbod omvat in totaal negen verschillende varianten, waaronder twee aerodynamisch geoptimaliseerde 20 inch opties in vijf-dubbelspaaks of multispaaks design. Het aanbod wordt afgerond met 21 inch tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen en 21 inch vijf-dubbelspaaks gesmede AMG-velgen, beide in twee kleurvarianten.

Net als zijn voorganger rolt ook de nieuwe SL van de band in de fabriek van Mercedes Benz in Bremen. Het is dus het eerste model dat volledig door Mercedes-AMG is ontwikkeld en dat op deze locatie wordt gebouwd. Door het gebruik van bestuurderloze transportsystemen (AGV's) wordt het materiaal automatisch rechtstreeks bij de productielijnen afgeleverd. Moderne technologie is ook te vinden bij het huwelijk', het hart van elke montagehal: de V8-motor, 'just in time' geleverd vanuit Affalterbach, wordt hier verbonden met de carrosserie.