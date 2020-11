Mercedes-Maybach introduceert S-Klasse

19 november 2020 | Mercedes-Maybach introduceert de nieuwe S-Klasse. Het model combineert de techniek van het onlangs gepresenteerde vlaggenschip van Mercedes-Benz met de exclusiviteit en de traditie van Maybach. De 18 cm langere wielbasis in vergelijking met de lange variant van de Mercedes-Benz S-Klasse komt volledig ten goede aan het achtercompartiment. Dankzij de standaard executivestoelen en het chauffeurspakket wordt het achtercompartiment een werk- of rustplaats. Exclusieve details zoals de grote houten sierdelen aan de achterzijde van de voorstoelen en tussen de twee achterpassagiers dragen hieraan bij. Op een aantal markten start de verkoop van de Mercedes-Maybach S-Klasse nog voor het einde van dit jaar. Duitsland volgt in het voorjaar van 2021. In de VS en China worden de eerste exemplaren in april 2021 afgeleverd. Het nieuwe model staat vanaf de zomer van 2021 in de Europese showrooms.

De Mercedes-Maybach S-Klasse (lengte/breedte/hoogte: 5.469/1.921/1.510 mm) is een klassieke 'three-box' limousine. Onderscheidende kenmerken aan de voorzijde zijn de motorkap met verchroomde vinnen en de Mercedes-Maybach grille. Deze is zeer herkenbaar dankzij de verticale, driedimensionale sierlijsten. Het MAYBACH-embleem is geïntegreerd in de verchroomde rand van de grille. De achterportieren zijn breder dan die van de reguliere modellen en de C-stijlen zijn voorzien van een verlichtingsunit. De exclusiviteit wordt benadrukt door het Maybach-logo op de C-stijlen. Optioneel kan de Mercedes-Maybach S-Klasse worden voorzien van elektrisch bedienbare comfort-achterportieren.

De uitstraling van de Mercedes-Maybach S-Klasse kan optioneel verder worden aangezet met een tweekleurige lak met scheidingslijn. Deze wordt met de hand aangebracht volgens de hoogste kwaliteitscriteria. De koplamptechnologie DIGITAL LIGHT is optioneel leverbaar. Dit systeem maakt nieuwe functies mogelijk, zoals het projecteren van hulplijnen of waarschuwingssymbolen op de weg. Elke koplamp beschikt als onderdeel van het DIGITAL LIGHT-systeem over een lichtmodule met drie extreem krachtige leds met licht dat door 1,3 miljoen microspiegels wordt gebroken en gericht.

Het interieur van de Mercedes-Maybach S-Klasse is gebaseerd op het interieurdesign van de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse. Het sculpturale dashboard, de middenconsole en de armleuningen lijkt te zweven boven een uitgestrekt interieurlandschap. Ook in de Mercedes-Maybach S-Klasse zijn digitale en analoge luxe op harmonieuze wijze verenigd. Er zijn maximaal vijf displays beschikbaar. Tot de standaarduitrusting behoort een 12,8 inch centraal oled-display dat dienstdoet als hightech bedieningspaneel. Een 12,3 inch 3D-bestuurdersdisplay met driedimensionale weergave van andere weggebruikers en markante diepte- en schaduweffecten is optioneel leverbaar.

Het uiterlijk van het bestuurdersdisplay in de weergavestijl Exclusive onderstreept de bijzondere status van de Mercedes-Maybach: de randen van de ronde instrumenten zijn in de merktypische kleur roségoud uitgevoerd. Deze kleur wordt ook gebruikt voor de actieve sfeerverlichting (optie), oftewel voor de animated led-lichtband met comfort- en veiligheidsfuncties. Met de kleuren roségoud wit en amethist glow beschikt de actieve sfeerverlichting nu over twee nieuwe kleurwerelden. Daarnaast is er een extra functie in de vorm van de 'welkom achterin' lichtshow in het interieur. De adaptieve verlichting voor het achtercompartiment maakt zijn debuut in de Mercedes-Maybach. Dit systeem volgt in meerdere opzichten de wensen van de inzittenden: naast de helderheid kan ook de grootte en de positie van de lichtspot worden aangepast. Ook is er een groot verstelbereik tussen gericht werklicht en ontspannend loungelicht.

In het interieur is klassieke luxe te vinden: nieuw zijn onder meer de grote sierdelen aan de achterzijde van de voorstoelen. Hoogwaardige houten randen omlijsten de achterzijde van de rugleuningen van de voorstoelen. Als de optie 'first class achtercompartiment' is gekozen, is tussen de twee achterpassagiers een vergelijkbaar opvallend houten sierdeel te vinden.

De 18 cm langere wielbasis in vergelijking met de lange variant van de Mercedes-Benz S-Klasse komt volledig ten goede aan het achtercompartiment. Een duidelijke aanwijzing dat de eigenaar van de Mercedes-Maybach S-Klasse meestal achterin zit, zijn de standaard executivestoelen links en rechts plus het chauffeurspakket. Bij de executivestoel kan de passagier de zitting en rugleuning afzonderlijk verstellen. Door gebruik te maken van de hielsteun aan de voorstoel en de elektrisch uitschuifbare voetensteun ontstaat een doorlopend, comfortabel ligvlak voor een prettige slaaphouding. De verstelmogelijkheden van de voetensteun zijn ten opzichte van de voorganger met circa 50 mm verlengd. Nieuw is ook de massagefunctie van de kuitsteun als onderdeel van het zitcomfortpakket achter. Een andere comfortfunctie is de nek- en schouderverwarming achter.

De tweede generatie MBUX (Mercedes-Benz User Experience), het in 2018 geïntroduceerde systeem met leervermogen, maakt zijn debuut in de nieuwe S-Klasse. Het unieke kenmerk van MBUX is dat het systeem in een netwerk is opgenomen met een breed scala aan voertuigsystemen en sensorgegevens. Weergaves op maximaal vijf grote displays, deels met oled-technologie, maken de bediening van de voertuig- en comfortfuncties eenvoudiger. De mogelijkheden voor personalisatie en intuïtieve bediening zijn uitgebreider geworden. Optioneel beschikt de Mercedes-Maybach S-Klasse ook achterin over de MBUX interieurassistent.

De MBUX interieurassistent herkent tal van bedoelingen van de inzittenden. Het systeem 'ziet' de kijkrichting, handgebaren en lichaamstaal van de inzittenden, zodat het kan assisteren bij automatische voertuigfuncties als de situatie dat vereist. De Mercedes-Maybach S-Klasse kan ook bewegingen en gebaren van de achterpassagiers herkennen met behulp van 3D-lasercamera's in de interieurhemel. De gordelaanreiker voor de buitenste achterzitplaatsen reikt bijvoorbeeld automatisch de veiligheidsgordel aan wanneer de MBUX interieurassistent de intentie van de inzittende om de gordel te pakken, herkent. Ook de uitstapwaarschuwingsfunctie is uitgebreid en kan nu registreren dat een achterpassagier van plan is uit te stappen.

De motoren van de Mercedes-Maybach S-Klasse worden ook toegepast in andere modellen uit het Mercedes-Benz modellengamma en worden deels elektrisch ondersteund. De elektrificatie vindt plaats door middel van een geïntegreerde startdynamo van de tweede generatie (ISG). Deze zorgt voor een boost van maximaal 15 kW, vergemakkelijkt het efficiënte 'zeilen' bij een constante snelheid, maakt het start-stopsysteem comfortabeler en de aandrijflijn efficiënter.

De 9G-TRONIC automatisch transmissie is doorontwikkeld en aangepast voor de ISG. De elektromotor, vermogenselektronica en transmissiekoeler zijn nu in of op de transmissie gemonteerd. In combinatie met de ISG was het mogelijk om de volledige tweedelige riemaandrijving achterwege te laten, omdat er een elektrische koelmiddelcompressor wordt gebruikt. Dit betekent dat ook wanneer de motor niet draait (start-stopsysteem en 'zeil'modus), het interieur efficiënt kan worden geklimatiseerd. De vierwielaandrijving behoort tot de standaarduitrusting.

De luchtvering AIRMATIC met traploos verstelbare demping ADS+ is standaard aan boord. Met behulp van DYNAMIC SELECT kan de bestuurder de eigenschappen van de aandrijflijn, het ESP, het onderstel en de besturing individueel aanpassen. De keuze wordt gemaakt met behulp van een bedieningselement aan de onderzijde van het centrale display. DYNAMIC SELECT biedt een speciaal rijprogramma MAYBACH aan. Dit is volledig gericht op rijcomfort.

De optionele achterasbesturing verbetert de wendbaarheid in de stad. Dit systeem vermindert de draaicirkel met bijna 2 meter. Klanten hebben de keuze uit twee varianten: 4,5° en 10° achterasbesturing. In plaats van 13,1 meter is de draaicirkel dan 12,2 of 11,2 meter. Het optionele volledig actieve onderstel E-ACTIVE BODY CONTROL op 48V-basis maakt gebruik van een stereocamera om de weg te scannen en oneffenheden glad te strijken. Het biedt ook extra bescherming bij een botsing van opzij.

De nieuwe luxe limousine belooft de zeer goede NVH-prestaties (Noise, Vibration en Harshness) van de nieuwe generatie S-Klasse aan te scherpen. De uitgebreide NVH-maatregelen komen vooral ten goede van het achtercompartiment. Ter hoogte van de achterste wielkasten is bijvoorbeeld extra absorberend schuim aangebracht. De extra, vaste driehoekruitjes in de C-stijlen zijn voorzien van dikker gelaagd glas, omdat ze zich dicht bij de hoofden van de achterpassagiers bevinden. Voor de Mercedes-Maybach zijn optioneel qua geluid geoptimaliseerde banden met akoestische schuimdempers leverbaar.

De onderneming maakt voor het eerst gebruik van actieve rijgeluidcompensatie (Aktive Fahrgeräuschkompensation AFGK). Het systeem reduceert ongewenste laagfrequente geluiden door middel van geluidsgolven met tegenfrequentie. De basluidsprekers van het Burmester® high-end 4D-surround sound system worden gebruikt voor de geluidsweergave.

Vooral bij de Mercedes-Maybach S-Klasse wordt altijd veel aandacht besteed aan de veiligheid in het achtercompartiment. De innovatieve airbag achter onderstreept dit: bij een zware frontale botsing kan deze optionele uitrusting de belasting op het hoofd en de nek van de inzittenden op de buitenste achterzitplaatsen aanzienlijk verminderen. In de Mercedes-Maybach S-Klasse hebben de achterpassagiers, voor het eerst in een limousine, het voordeel van een automatische gordelaanreiker. Het is een indirecte uitnodiging om de gordel vast te maken en maakt dit ook gemakkelijker. De gordelaanreiker is geïntegreerd in de verstelbare rugleuning van de executivestoel en bevindt zich dus altijd in de juiste positie voor de passagier.

In het dagelijks verkeer ontlasten nieuwe en uitgebreide assistentiesystemen de bestuurder wanneer de situatie dit vereist: bij het aanpassen van de rijsnelheid, het regelen van de afstand tot de voorligger, het sturen en het wisselen van rijbaan. Hierdoor kan de bestuurder langer alert blijven en veiliger en comfortabeler rijden. Wanneer er gevaar dreigt, kunnen de rijassistentiesystemen reageren op de situatie en de ernst van een boting beperken of de botsing zelfs voorkomen.

Met de DRIVE PILOT zal naar verwachting vanaf de tweede helft van 2021 hooggeautomatiseerd rijden bij Mercedes-Benz in serieproductie gaan. Op geschikte snelwegtrajecten en bij een hoge verkeersdichtheid kan de DRIVE PILOT aanbieden het rijden over te nemen, in eerste instantie tot de wettelijk toegestane snelheid van 60 km/h.

