Mercedes-Benz start verkoop C-Klasse

2 april 2021 | Als eerste klassieke modelserie van Mercedes-Benz is de nieuwe C-klasse volledig ge├źlektrificeerd dankzij plug-in hybrids en mild-hybrids met 48V-technologie en een ge├»ntegreerde startdynamo. Tot de andere technische verfijningen behoren optionele uitrustingen als DIGITAL LIGHT en achterasbesturing. De basisversie van de C-Klasse is de Business Line. De C-Klasse is nu te bestellen en heeft een consumentenadviesprijs vanaf 48.280 euro (C180 Limousine). De Estate begint vanaf de verkoopstart met de C200 Business Line Launch Edition met een consumentenadviesprijs vanaf 52.229 euro. Zowel de Limousine als de Estate staan deze zomer bij de Mercedes-Benz dealers. De vierde generatie plug-in hybrids volgt kort na de marktintroductie.

Het infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) is standaard voorzien van het 12,3 inch digitale bestuurdersdisplay. En het enigszins naar de bestuurder toe gedraaide centrale display heeft standaard een schermdiagonaal van 11,9 inch. Andere onderdelen van de standaarduitrusting zijn onder andere de automatische transmissie, 17 inch lichtmetalen velgen,LED-koplampen met adaptieve grootlichtassistent, parkeerpakket met achteruitrijcamera, spiegelpakket, actieve dodehoekassistent, MBUX navigatie, smartphone-integratie, stoelverwarming voor en het antidiefstalpakket URBAN GUARD PLUS.

Statisch onderscheidt de C-Klasse zich door zijn dynamische proporties dankzij de combinatie van een korte overhang vóór, een lange wielbasis en een korte overhang achter. De nieuwe C-Klasse zet op het gebied van moderne luxe nog een stap verder: het interieur neemt accenten van de nieuwe S-Klasse over,maar voegt sportieve accenten toe.

De nieuwe C-Klasse is relatief wendbaar met de achterasbesturing en de bijbehorende, directere stuuroverbrenging op de vooras. De stuuruitslag op de achteras bedraagt 2,5°. Hierdoor wordt de draaicirkel van de C-Klasse met 43 cm verkleind tot 10,64 m.

Als alternatief voor de standaard LED-koplampen inclusief de adaptieve grootlichtassistent is DIGITAL LIGHT leverbaar. Deze koplamptechnologie heeft in elke koplampunit een lichtmodule met drie krachtige LEDs, waarvan het licht wordt gebroken en gestuurd met behulp van 1,3 miljoen microspiegels. DIGITAL LIGHT is optioneel vanaf later dit jaar ook leverbaar met een projectiefunctie. Dit systeem kan het rijden veiliger maken door geleidingslijnen, symbolen en animaties op de weg te projecteren.

Het rijassistentiepakket plus kan in kritieke situaties voor extra veiligheid zorgen. Het systeem bestaat uit: actieve afstandsassistent DISTRONIC, actieve snelheidslimietassistent, actieve file-assistent, actieve stuurassistent, actieve rijstrookwisselassistent, actieve dodehoekassistent, PRE-SAFE® PLUS en PRE-SAFE IMPULSE SIDE.

