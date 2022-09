Mercedes-AMG introduceert C63 S E Performance

Een andere techniek van de nieuwe modelserie, die tegelijkertijd als sedan en stationcar wordt geïntroduceerd, is de voor het eerst voor een C63 beschikbare volledige variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+. Dit systeem optimaliseert de overbrenging van het aandrijfvermogen op de weg en bevat een driftmodus. Daarbij komt nog de standaard actieve achterasbesturing bij.

Expressief design met opvallende voorskirt

Het design van de nieuwe C63 S verschilt van dat van de Mercedes-Benz C-Klasse door zijn extra gespierde proporties. De Limousine (sedan) en Estate (stationcar) hebben allebei een ingrijpend gewijzigde AMG-carrosserie. De voorkant is 50 mm langer en de voorspatschermen zijn breder. Al met al wijken de totale buitenafmetingen aanzienlijk af van die van de Mercedes-Benz C-Klasse. Zowel de Limousine als de Estate zijn 83 mm langer. Door de grotere spoorbreedte op de vooras is de C63 S aan de voorkant 76 mm breder. En de wielbasis is met 10 mm gegroeid. Al met al oogt de nieuwe C63 S krachtig en langgerekt.

Een nieuw onderscheidend kenmerk, exclusief voor de C63 S, is de smalle luchtuitlaat in het midden van de motorkap elegant overgaat in de twee powerdomes. Voor het eerst op een Mercedes-AMG-productiemodel vervangt een ronde badge met zwart AMG-logo de Mercedes-ster met lauwerkrans op de motorkap. Typische elementen AMG-elementen zijn nog steeds de grille met verticale lamellen en de AMG-voorskirt met jetwing. Flics, grote luchtinlaten en air curtains sturen de luchtstroom gericht naar de verschillende functies. Twee elektronisch geregelde AIR PANELS (achter de grille en in de voorskirt) zorgen ervoor dat de lucht naar behoefte kan worden geregeld.

Bijpassende dorpelverbreders, een achterskirt met grote diffusor en twee trapeziumvormige, aan de buitenzijde geribbelde dubbele uitlaatsierstukken ronden het design af. Exclusieve details aan de achterzijde zijn de speciale spoilerrand op het kofferdeksel (dakspoiler op de Estate), de plug-in laadklep en de typeaanduiding tegen een rode achtergrond. Het 'E PERFORMANCE'-embleem op de voorspatschermen duidt op de hybride aandrijving. De C63 S heeft standaard op 19 inch lichtmetalen AMG-velgen en achter bredere banden dan voor. Optioneel zijn velg-/bandcombinaties in 20 inch leverbaar, eveneens met achter bredere banden dan voor, waaronder een nieuwe gesmede velg.

Er zijn ook tal van lakken en uitrustingsdetails beschikbaar voor verdere individualisering. De C63 S is exclusief leverbaar met de AMG-lak grafietgrijs magno. Het exterieurdesign kan verder worden geaccentueerd met de AMG-carbonpakketten exterieur I en II, het AMG-nightpakketI en II of het AMG-aerodynamicapakket.

Interieur met nieuwe generatie AMG Performance-stoel

In het interieur dragen AMG-sportstoelen met speciale bekleding en opvallende siernaden bij aan de indruk. Ook voor het interieur zijn er veel individuele keuzemogelijkheden. Exclusieve kleuren en verschillende nappalederen bekledingen met AMG-reliëflogo in de hoofdsteunen van de voorstoelen benadrukken zowel de sportieve als luxueuze kant van de C63 S.

De volledig opnieuw ontworpen AMG Performance-stoel van de tweede generatie is als optie leverbaar. Bijzonder aan deze stoel zijn de zijwangen met gewichtsbesparende openingen die ook voor een betere ventilatie zorgen. Als er voor nappaleren bekleding is gekozen, zijn deze bovendien in een contrastkleur. De vorm van de rugleuning loopt taps toe naar beneden. Het AMG-logo bevindt zich nu tussen de matverchroomde openingen onder de geïntegreerde hoofdsteun.

MBUX multimediasysteem

Het MBUX infotainmentsysteem omvat verschillende AMG- en hybride-specifieke weergaven en functies, waaronder weergaven in het combi-instrument, op het staande centrale multimediadisplay in de middenconsole en in het optionele head-up display.

Het design van het combi-instrument kan worden gepersonaliseerd met verschillende weergavestijlen en individueel selecteerbare hoofdweergaven. De AMG-specifieke weergavestijl 'Supersport' biedt de mogelijkheid om via een verticale menustructuur verschillende content weer te geven. Daartoe behoren een menu met hybride-specifieke temperaturen of een setup-menu dat de instellingen voor het onderstel of de transmissie weergeeft. In de weergavestijl 'Supersport' kunnen ook een navigatiekaart of verbruiksgegevens worden getoond.

Ook het head-up display biedt AMG-specifieke weergavestijlen zoals 'Race' en 'Supersport'. Deze zijn toegankelijk via het hoofdmenu in het combi-instrument. De hoogwaardige graphics op het multimediadisplay worden ook op AMG-specifieke wijze gevisualiseerd, zoals de vermogensstroom van het gehele aandrijfsysteem, het motortoerental, het vermogen, het koppel en de temperatuur van de elektromotor en de accu.

Daarbij komt de sneltoets voor de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma's. AMG TRACK PACE, de optionele datalogger voor gebruik op het circuit, is eveneens geïntegreerd. De software registreert tien keer per seconde meer dan 80 voertuigspecifieke gegevens zoals snelheid, acceleratie, stuurhoek en rempedaalbediening tijdens het rijden over een racebaan. Het systeem geeft ook ronde- en sectortijden weer.

AMG-specifieke E PERFORMANCE hybride aandrijving

De nieuwe Mercedes-AMG C63 S E PERFORMANCE combineert een 2,0 liter viercilinder turbomotor met een permanent bekrachtigde synchrone elektromotor, een in Affalterbach ontwikkelde high-performance accu en de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+. Het systeemvermogen van 500 kW (680 pk) en het maximale systeemkoppel van 1020 Nm zorgen voor de prestaties: zowel de Limousine als de Estate accelereren in 3,4 seconden van 0 naar 100 km/h. De acceleratie houdt op bij de elektronisch begrensde 280 km/h (Estate 270 km/h, in beide gevallen met het optionele AMG Driver's Package).

De elektromotor van 150 kW (204 pk) bevindt zich op de achteras, waar hij samen met een elektrisch geschakelde tweetraps transmissie en het elektronisch geregelde sperdifferentieel op de achteras is geïntegreerd in een compacte elektrische aandrijfeenheid (Electric Drive Unit EDU). Experts spreken bij deze lay-out van een P3-hybrid. De lichtgewicht high-performance accu bevindt zich eveneens aan de achterzijde boven de achteras. Dit compacte ontwerp belooft tal van voordelen:

De elektromotor werkt direct op de achteras en kan daardoor zijn vermogen directer omzetten in aandrijving - voor een extra boost bij wegrijden, accelereren of inhalen.

Door het ontwerp van de elektromotor kan het vermogen meteen op volle toeren worden ingezet, wat een bijzonder dynamische start mogelijk maakt.

De bestuurder ervaart onmiddellijk een merkbare prestatieverbetering dankzij het geïntegreerde, elektronisch geregelde sperdifferentieel op de achteras: de hybrid accelereert uiterst dynamisch uit bochten.

Als er slip optreedt bij de achteras, wordt het aandrijfvermogen van de elektromotor overgebracht naar de voorwielen voor meer tractie. De mechanische verbinding van de volledig variabele vierwielaandrijving maakt dit mogelijk door middel van een cardanas en de aandrijfassen van de voorwielen.

De positionering op de achteras verbetert de gewichts- en aslastverdeling en vormt zo de basis voor de overtuigende handling.

Het AMG-concept biedt een zeer hoge recuperatie-efficiëntie, aangezien het systeem slechts minimale mechanische en hydraulische verliezen van de motor en transmissie toelaat.

De geautomatiseerde tweetraps transmissie op de achteras zorgt met zijn speciaal gekalibreerde overbrengingsverhouding voor de spreiding van een hoog wielkoppel voor een dynamische start tot een veilig continuvermogen bij hogere snelheden. Een elektrische aandrijving schakelt de tweede versnelling in bij uiterlijk circa 140 km/h, wat overeenkomt met het maximale toerental van de elektromotor van circa 13.500 t/min.

Door de prestatieverbetering vanwege de extra elektromotor was het ontwikkelingsteam ook in staat om parallel de efficiëntie van het totale voertuig te verbeteren, en de emissies en het verbruik te reduceren.

Geïnspireerd door de Formule 1

Toen de elektrificatiestrategie werd bepaald, was het vanaf het begin duidelijk dat alle essentiële componenten in Affalterbach zouden worden ontwikkeld. Een daarvan is de high-performance AMG-accu (HPB). De ontwikkeling van de lithium-ion-accu is geïnspireerd door technologieën die zich al hebben bewezen in de Formule 1 hybride racewagens van het Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Tijdens de ontwikkeling was er een intensieve uitwisseling van vakkennis tussen de Formule 1-motorenwerkplaats High Performance Powertrains (HPP) in Brixworth en Mercedes-AMG in Affalterbach. De AMG-accu combineert een hoog vermogen, dat frequent achter elkaar kan worden opgeroepen, met een laag gewicht om de algehele voertuigprestaties te verhogen. Daarbij komen nog de snelle energieopname en de hoge vermogensdichtheid. Dit betekent dat bestuurders bijvoorbeeld tijdens een stevige rit in heuvelachtig terrein direct het volledige vermogenspotentieel tot hun beschikking hebben bij bergopwaarts rijden, terwijl de recuperatie sterk is bij bergafwaarts rijden.

De accu van de C63 S E PERFORMANCE heeft een capaciteit van 6,1 kWh, een continuvermogen van 70 kW en een piekvermogen van 150 kW gedurende 10 seconden. Het gewicht van 89 kg maakt de zeer hoge vermogensdichtheid van 1,7 kW/kg mogelijk. Ter vergelijking: conventionele accu's zonder directe koeling van de cellen halen ongeveer de helft van deze waarde. Laden gaat via de 3,7 kW boordlader, aan een laadstation, wallbox of gewoon stopcontact. De accu is ontworpen voor snelle vermogensafgifte en -opname en niet voor de grootst mogelijke actieradius.

Directe koeling van de accucellen

De basis voor de hoge prestaties van de 400V AMG-accu is de directe koeling: voor het eerst stroomt een hightech koelvloeistof op basis van een elektrisch niet-geleidende vloeistof rond alle 560 cellen om ze afzonderlijk te koelen. Elke accu heeft een bepaalde temperatuur nodig voor een optimale vermogensafgifte. Als deze te koud of te heet wordt, verliest hij soms merkbaar vermogen of moet hij worden uitgeschakeld om schade te voorkomen als hij te heet wordt. Een constante temperatuur van de accu heeft daarom een ​​beslissende invloed op de prestaties, levensduur en veiligheid. Conventionele koelsystemen, die alleen met lucht of het hele accupakket indirect met water koelen, bereiken snel hun grenzen - vooral omdat de eisen door cellen met een steeds grotere energiedichtheid steeds hoger worden. Als het thermomanagement zijn niet optimaal werkt, bestaat het risico op voortijdige veroudering van de accu.

Voor de directe koeling moesten de AMG-specialisten nieuwe koelmodules ontwikkelen die slechts millimeters dun zijn. Van boven naar beneden circuleert door de hele accu ongeveer 14 liter koelvloeistof langs elke cel, met behulp van een speciaal ontwikkelde krachtige elektrische pomp. De vloeistof stroomt ook door een olie/water-warmtewisselaar die rechtstreeks op de accu is bevestigd. Deze geleidt de warmte naar een van de twee lagetemperatuurcircuits (LT-circuits) van het voertuig en vandaar naar de LT-koeler in het front, die de warmte afgeeft aan de buitenlucht. Het systeem is ontworpen om een gelijkmatige warmteverdeling in de accu te garanderen.

Het resultaat is dat de accu zich altijd binnen een consistent, optimaal bedrijfstemperatuurvenster van gemiddeld 45 °C bevindt, ongeacht hoe vaak deze wordt geladen of ontladen. Het kan goed zijn dat bij het rijden met hoge snelheden de gemiddelde temperatuur wordt overschreden. De beveiligingsmechanismen zijn daarom zo geconfigureerd dat het maximale vermogen uit de accu kan worden gehaald om vervolgens door directe koeling het temperatuurniveau weer te verlagen. Conventionele koelsystemen kunnen dit niet aan waardoor de accu zijn potentieel niet meer volledig kan benutten. Dat is niet het geval met de high-performance AMG-accu: ook tijdens snelle ronden in hybride modus op het circuit, waarbij frequent wordt geaccelereerd (accu ontladen) en afgeremd (accu laden), behoudt het energieopslagsysteem zijn hoge prestatievermogen.

Alleen effectieve directe koeling maakt het mogelijk om cellen met een zeer hoge vermogensdichtheid te gebruiken. Dankzij deze individuele oplossing is het accusysteem bijzonder licht en compact. Het lage gewicht is ook te danken aan het materiaalbesparende railconcept en de lichte maar sterke crashstructuur van de aluminium behuizing. Dit garandeert maximale veiligheid.

De algemene bedrijfsstrategie is afgeleid van het hybride powerpack van de Mercedes-AMG Petronas Formule 1-racewagen. Net als in de koningsklasse van de autosport is de maximale aandrijving altijd beschikbaar wanneer de bestuurder daarom vraagt met een kickdown - bijvoorbeeld voor krachtig accelereren uit bochten of bij het inhalen. Door een hoog recuperatievermogen en een op de behoefte afgestemde herlading kan het elektrische vermogen altijd worden opgevraagd en frequent worden gereproduceerd.

Geluid

Bij volledig elektrisch rijden waarschuwt het wettelijk verplichte Acoustic Vehicle Alerting System de omgeving dat de hybride nadert. Een speciaal samengestelde, laagfrequente en snelheidsgemoduleerde AMG-sound klinkt via een luidspreker aan de voorzijde en een soundbar met twee luidsprekers aan de achterzijde. De klank is deels ook op een gedempt niveau in het interieur te horen, als akoestische feedback voor de passagiers. In Europa is het systeem actief tot 20 km/h, in de USA tot het equivalent van circa 30 km/h. Daarna wordt het elektrische aandrijfsignaal steeds zachter. Wie dat wil, kan het elektrische rijgeluid ook bij hogere snelheden ervaren.

Het systeem neemt via een druksensor in de uitlaat het werkelijke geluid van de verbrandingsmotor op, verrijkt het, en zendt het vervolgens uit in het interieur via het sound system. Hierdoor is het vanaf nu ook mogelijk voor de passagiers om het kenmerkende AMG-geluid ook in het voertuig te horen. De geluidssignatuur wordt bovendien gemoduleerd via de externe luidsprekers. Dit alles binnen de wettelijke vereisten die gelden in de respectievelijke landen. De intensiteit is afhankelijk van het gekozen rijprogramma. Het kan echter ook individueel worden ingesteld via het display in de middenconsole of de stuurwieltoets. Voor welk rijprogramma ook wordt gekozen, de sound van de performance-hybrid is onder alle omstandigheden direct herkenbaar als dat van een AMG.

Tractie

De hybride aandrijving biedt ook voordelen op het gebied van de rijdynamiekregeling. In plaats van een remingreep door ESP, kan ook de elektromotor de tractie regelen zodra een wiel te veel slip signaleert. Hiervoor reduceert de regeling het aandrijfkoppel van de elektromotor die via het sperdifferentieel op de achteras naar het wiel wordt overgebracht. Het resultaat is dat ESP helemaal niet, of pas later hoeft in te grijpen. Voordeel: de verbrandingsmotor kan dus met een hoger koppel worden aangedreven, wat zowel de dynamiek verbetert als de efficiëntie verhoogt. Bovendien kan het vermogen dat anders 'verspild' wordt tijdens het remmen, worden gebruikt om de accu te laden.

AMG RIDE CONTROL-onderstel met adaptief verstelbare demping

Het standaard AMG RIDE CONTROL-onderstel met stalen veren en adaptief verstelbare demping combineert sportieve rijdynamiek met langeafstandscomfort. De basis hiervoor wordt gevormd door de vooras met speciaal ontwikkelde fusees en kogelgewrichten op de veerdraagarm, en door de achteras met elastokinematica die is ontworpen voor rijdynamiek. Op basis hiervan wordt de demping van elk afzonderlijk wiel continu aangepast aan de behoefte, altijd rekening houdend met het vooraf geselecteerde onderstelniveau, de rijstijl en de toestand van het wegdek. Naast een verbetering van het afrol- en rijcomfort leidt dit vooral tot een grotere rijveiligheid. Het systeem heeft zijn waarde al bewezen in de GT3 en AMG GT Black Series.

De belangrijkste componenten zijn dempers van lichtgewicht materialen die aanzienlijk meer hydraulische vloeistof kunnen verplaatsen dan conventionele systemen. In plaats van een smalle zuiger verplaatst een aanzienlijk grotere schijf de olie in de demper. Elke demper is uitgerust met twee externe elektro-hydraulische kleppen, die onafhankelijk van elkaar werken om de trek en druk te regelen. Daarbij bewaakt de regelsoftware van het systeem continu gegevens als stuurwielhoek, voertuigsnelheid, acceleratie en carrosseriebeweging. Op deze manier worden de dempers binnen milliseconden aangestuurd, afhankelijk van de situatie. Het resultaat is dat, zelfs bij extreme rijmanoeuvres of op slechte wegen, de wielen altijd stevig op de grond staan. Er is keuze uit drie verschillende dempingsinstellingen ('Comfort', 'Sport' en 'Sport+').

Drietraps AMG-parameterstuurbekrachtiging

Ook de stuurinrichting draagt bij aan de verhoging van de dynamiek en het comfort. De drietraps AMG-parameterstuurbekrachtiging heeft bijvoorbeeld een variabele stuurgeometrieverhouding die zich aanpast aan het geselecteerde rijprogramma. Bij hoge snelheden neemt de stuurbekrachtiging af; bij lage snelheden wordt het gestaag verhoogd. Hierdoor is er relatief weinig stuurkracht nodig bij lage snelheden, maar ook bij manoeuvreren en parkeren, terwijl de best mogelijke controle over het voertuig behouden blijft bij sneller rijden. In de onderstelinstellingen 'Sport' en 'Sport+' ervaart de bestuurder ook aanzienlijk meer feedback over de rijconditie via het stuurwiel.

De standaard achterasbesturing werkt met een maximale stuurhoek van 2,5°. Tot dit punt draaien de achterwielen bij snelheden tot 100 km/h tegengesteld aan de voorwielen (variabel al naargelang de AMG DYNAMICS-instelling). Dit leidt tot een virtuele verkorting van de wielbasis, wat op zijn beurt resulteert in aanzienlijk wendbaarder insturen, minder stuurinspanning en verbeterde handling. Zo wordt de draaicirkel bij het afslaan of parkeren merkbaar verkleind. Bij snelheden boven 100 km/h (variabel al naargelang de AMG DYNAMICS-instelling) draaien de achterwielen daarentegen parallel aan de voorwielen - tot maximaal 0,7°. Deze virtuele verlenging van de wielbasis heeft een positief effect op de rijstabiliteit, leidt tot een snellere opbouw van de zijdelingse kracht bij het veranderen van richting en dus tot een directere reactie van het voertuig op stuurcommando's. De mate van reactie van de achterasbesturing is afhankelijk van het geselecteerde AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma.

De geïntegreerde rijdynamiekregelng AMG DYNAMICS is eveneens standaard. Deze beïnvloedt de regelstrategieën van het ESP (elektronisch stabiliteitsprogramma), de vierwielaandrijving en het elektronisch geregelde sperdifferentieel op de achteras. Dit verhoogt de dynamiek zonder afbreuk te doen aan de stabiliteit van het voertuig. Bijzonder om te vermelden: AMG DYNAMICS bepaalt hoe het voertuig moet reageren. Het systeem gebruikt de aanwezige sensoren onder meer om de snelheid, dwarsversnelling, stuurhoek en giersnelheid vast te stellen. Dankzij de pre-control kan op basis van het handelen van de bestuurder en op basis van gegevens van de sensoren worden geanticipeerd hoe de bestuurder wil dat het voertuig zich gedraagt

AMG-composietremsysteem

In overeenstemming met de extreme vermogenscijfers en de bijbehorende prestaties, is de C63 S standaard voorzien van een AMG-composietremsysteem met vaste remklauwen met zes zuigers voor en zwevende remklauwen met één zuiger achter. Het remsysteem claimt zeer korte remwegen en maximale stabiliteit en fadingbestendigheid onder zware belasting, alsmede een lange levensduur en een bijzonder snelle respons. Het lichtgewicht materiaal vermindert bovendien de onafgeveerde massa. Wanneer het contact is uitgeschakeld en voertuig stilstaat, kiest de transmissie automatisch de parkeerstand 'P'. Bij het wegrijden wordt de elektrische parkeerrem automatisch gelost. Als optie is een keramisch composietremsysteem leverbaar.