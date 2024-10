Mercedes-Benz C-Klasse

Hoge score EuroNCAP voor rijassistentiesystemen Mercedes-Benz C-Klasse

29 oktober 2024 - De Mercedes-Benz C-Klasse heeft in de nieuwste Euro NCAP-beoordeling de hoogste beoordeling 'zeer goed' voor rijassistentiesystemen gekregen. Het model scoorde in totaal 182 punten in de beoordeling op basis van de strengere Euro NCAP-criteria. Daarmee is de C-Klasse ook de testwinnaar van de vijf modellen in de actuele testronde. De C-Klasse behaalde 85% op het gebied van assistentiecompetentie en 97% op het gebied van veiligheidsondersteuning. Met name scoorde de Mercedes-Benz zeer goed met de actieve noodstopassistent: het voertuig kan een rijstrookwissel naar rechts of links (landafhankelijk) uitvoeren en stopt gecontroleerd als de bestuurder door bijvoorbeeld een medische noodsituatie niet meer in staat is de rijtaak uit te voeren.