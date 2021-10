Mercedes-Benz C-Klasse nu ook als plug-in hybrid

28 oktober 2021 | De onlangs geïntroduceerde nieuwe generatie C-Klasse is nu ook te bestellen als C300e plug-in hybrid. De sedan is per direct leverbaar, de Estate staat vanaf medio december 2021 bij de dealers. De niveauregeling door luchtvering aan de achterzijde is standaard bij beide modellen. De consumentenadviesprijzen beginnen bij respectievelijk 55.0942 euro (C300e Limousine Business Line Limited) en 56.5942 euro (C300e Estate Business Line Limited). De plug-in hybrids met dieselmotor volgen in een later stadium.

Met de elektrische actieradius van meer dan 100 km en het elektrisch vermogen van 95 kW (129 pk) kunnen dagelijkse routes grotendeels volledig elektrisch worden afgelegd zonder gebruik te maken van de verbrandingsmotor. Dit is de 2 liter-variant van de viercilinder benzinemotor M254. Dankzij recuperatie wordt kinetische energie teruggewonnen bij het afremmen of heuvelaf rijden. Het recuperatievermogen bedraagt meer dan 100 kW.

De routegebaseerde bedrijfsstrategie activeert de elektrische rijmodus waar dit het meest geschikt is. Er wordt onder meer rekening gehoudenmet factoren als navigatiegegevens, topografie, snelheidslimieten en de verkeersomstandigheden voor de gehele geplande route. De bestuurder kan de mate van energieterugwinning beïnvloeden met drie standen, die kunnen worden geactiveerd met tuimelschakelaars achter het stuurwiel. Dit is mogelijk in alle rijprogramma's behalve SPORT. In het D-rijprogramma ervaart de bestuurder bijvoorbeeld het 'one-pedal-feeling': als de voet van het gaspedaal wordt gehaald, remt de auto zo sterk af met puur elektrische kracht dat de hydraulische voetrem vaak helemaal niet meer nodig is. De bedrijfsstrategie communiceert met de sensoren van de assistentiesystemen en ondersteunt de bestuurder in veel rijsituaties op een zo efficiënt mogelijke wijze.

De nieuwe plaatsing van de accu in de auto brengt een voordeel met zich mee ten opzichte van het vorige model: er is geen verhoging meer in de bagageruimte, waardoor een doorlaadopening mogelijk wordt. Deze verbetering is vooral merkbaar bij de Estate: de lengte van de bagageruimtebodem is met 63 mm toegenomen tot 1043 mm. Hoge kratten kunnen probleemloos onder de cassettes voor de bagageafdekking en het bagageruimtenet worden geladen. Vergeleken met de voorganger is het bagageruimtevolume met 45 liter toegenomen tot 360 liter en met neergeklapte achterbank tot 1.375 liter (een verhoging van 40 liter).

