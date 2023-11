Mercedes-Benz prijst nieuwe E-Klasse All-Terrain

Tot de kenmerkende offroad-designelementen behoren onder meer de speciale bumpers en de optische onderrijbeveiliging in hoogglanzend chroom voor en achter. Ook de specifieke grille en claddings in mat donkergrijs onderstrepen het karakter van de E-Klasse All-Terrain. Bij de introductie kunnen klanten kiezen voor een benzineversie en voor het eerst ook een plug-in hybrid. De prijzen beginnen bij € 83.880. De E-Klasse All-Terrain arriveert in het eerste kwartaal van 2024 bij de Europese dealers.

MBUX Superscreen

Het dashboard speelt een belangrijke rol in de digitale beleving in het interieur. Als de E-Klasse is uitgerust met het optionele voorpassagiersdisplay, strekt het grote glazen oppervlak van het MBUX Superscreen zich uit tot het centrale display. Het bestuurdersdisplay is optisch daarvan losgekoppeld en bevindt zich in het gezichtsveld van de bestuurder. De modellen zonder voorpassagiersdisplay hebben een groot sierdeel dat doorloopt tot in het midden. Visueel los daarvan lijkt het centrale display te zweven boven het holle oppervlak van dit sierdeel.

Standaarduitrusting

Voor de E-Klasse All-Terrain wordt dezelfde aanbodstructuur toegepast als voor de sedan en Estate. De nieuwe E-Klasse heeft, vergeleken met de vorige generatie, een omvangrijkere standaarduitrusting. Onder meer verzonken portiergrepen, KEYLESS GO en de actieve afstandsassistent DISTRONIC zijn standaard inbegrepen. De standaarduitrusting omvat ook de dodehoekassistent, stoelverwarming en de uitrustingslijn AVANTGARDE voor het in- en exterieur. De achterbank kan met een druk op de knop worden neergeklapt om de bagageruimte te vergroten. Smartphones kunnen volledig in MBUX worden geïntegreerd en tijdens het rijden draadloos worden opgeladen. Via MBUX heeft de bestuurder ook toegang tot tal van apps uit de Mercedes me Store. In combinatie met de optionele selfie- en videocamera is het bijvoorbeeld mogelijk om aan videoconferenties deel te nemen. De actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en de achteruitkijkcamera helpen bij het inparkeren.

Net als bij de overige modelseries kunnen kopers van de E-Klasse All-Terrain profiteren van de nieuwe aanbodstructuur, waarbij veelgevraagde uitrustingen zijn gebundeld in het Premium Pack en Premium Plus Pack. Het Premium Pack, dat standaard is op de E 450 4MATIC, omvat onder meer het MBUX Superscreen, KEYLESS GO-comfortpakket, Burmester 4D-surround sound system en actieve sfeerverlichting.

Maatwerk via de Mercedes me Store

De nieuwe E-Klasse All-Terrain biedt klanten ook de mogelijkheid om extra voertuigfuncties achteraf te activeren via over-the-air-technologie (OTA). Dit betekent dat sommige uitrustingen na de aankoop en de oorspronkelijke configuratie kunnen worden aangepast aan de persoonlijke voorkeuren van de klant. De on-demand uitrustingen zijn in de Mercedes me Store3 eenmalig aan te schaffen of via een abonnement. Het assortiment wordt voortdurend uitgebreid.

Het aanbod bij de introductie in Nederland: