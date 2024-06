Juist vanwege die traditie! De EQE mag dan het beste vertegenwoordigen wat Mercedes-Benz in huis heeft, niet iedereen is daar al aan toe! De EQE heeft een bijna futuristisch lijnenspel en buiten West-Europa is de infrastructuur niet klaar voor elektrisch rijden. Daarom introduceert Mercedes-Benz een nieuwe generatie E-Klasse en E-Klasse Estate. Die laatste heeft zelfs nog meer bestaansrecht dan de sedan, want de EQE is er niet als stationcar en ook van andere merken is er weinig aanbod van elektrisch aangedreven stationcars in het hoge segment.

Ruimte

Terwijl de EQE een compleet nieuw begin maakt, bedient de E-Klasse zich van een moderne interpretatie van de klassieke huisstijl van Mercedes-Benz. De Estate is daarbij favoriet dankzij het meer elegante lijnenspel. De E-Klasse Estate en sedan hebben dezelfde lengte en dezelfde wielbasis. Het verschil beperkt zich dus tot de daklijn. Dat is jammer, want voor een merk dat "het beste of niets" belooft, had er meer werk gemaakt mogen worden van een extra ruime versie.

Net als de sedan biedt de E-Klasse Estate achterin voldoende beenruimte, maar dit is niet overdadig. Bovendien nemen de sportstoelen van de hier gereden demo met AMG-aankleding extra ruimte in vanwege de kuipvorm. Ondanks de beperkte aanpassingen is de bagageruimte van de stationwagon beduidend groter dan die van de E-Klasse sedan. De inhoud van de kofferruimte van de Estate bedraagt 460 liter (sedan: 370 liter) en neemt toe tot 1.675 liter door de achterbank op te klappen. Dat is in absolute zin veel, maar zelfs een alledaagse Volkswagen Passat Variant biedt beduidend meer. De E-Klasse Estate is daarom een echte "life style" auto die wordt gekocht om het uiterlijk, en minder om de functionaliteit.

Dat blijkt ook uit het feit dat het voorste deel van de laadvloer van de plug-inhybride hoger ligt dan het achterste, waardoor een vreemdsoortige hobbel ontstaat. De Estate voorziet in alle standaard haakjes, bakjes, bevestigingspunten en zelfs een scheidingsnet. Als het gaat om functionaliteit biedt dit premium-merk echter niet meer dan gemiddeld.

Uitrusting

Als het om afwerking, ergonomie en uitrusting gaat, biedt de E-Klasse juist veel meer dan gebruikelijk. De E-Klasse heeft een uiterst moderne cockpit, terwijl klassieke Mercedes-Benz elementen terugkomen om toch een vertrouwd gevoel te krijgen. Zoals mag worden verwacht bij een auto als deze, is gebruik gemaakt van fraaie materialen en is de bouwkwaliteit uitstekend. Van het ene portier loopt via de voorruit naar het andere portier een fraaie lichtstrip die de vorm van het dashboard benadrukt.

Op het gebied van bediening kiest Mercedes-Benz voor logica: functies die met het linker beeldscherm (achter het stuurwiel) te maken hebben, worden bediend met de knoppen links op het stuur. De knoppen rechts op het stuur bedienen het rechter beeldscherm. Uiteraard zijn functies ook via het beeldscherm en met gesproken commando's te bedienen. Heel aangenaam zijn extra's zoals de relax- en opfrismodi die de inzittenden met stoelmassage, licht en geluid ontspannen of juist scherp houden. Het optionele audiosysteem van Burmester heeft de voor dat merk herkenbare detailrijke en ruimtelijke klank. Echter, het is niet zo verfijnd en muzikaal als in de duurdere modellen van Mercedes-Benz.

Het navigatiesysteem maakt gebruik van "augmented reality". Op het centrale beeldscherm worden over het camerabeeld bewegende pijlen getoond die exact aangeven welke afslag moet worden genomen. In het head-up display wordt een waarschuwing getoond bij het naderen van een zebrapad indien een voetganger is gedetecteerd.

Het is merkbaar dat alle fabrikanten hard werken om aan de eisen van de Europese Unie te voldoen en tegelijkertijd de geestelijke gezondheid van de bestuurder respecteren. De eerste generatie "bestuurders-assistenten" strafte iedere slordigheid af en werd daarom meer als plaaggeest dan als hulp ervaren. De software in de testauto gaf juist enige vrijheid en stopt zelfs met klagen zodra de bestuurder een begin maakt met een correctie. Ook heel prettig: de adaptieve cruise-control haalt niet rechts in, waardoor deze veel langer achterelkaar kan worden gebruikt.

E300e: Plug-in hybride

Als alternatief voor volledig elektrische aandrijving is de E-Klasse leverbaar met plugin-hybride aandrijving. Dankzij een batterij met een grote capaciteit kan volgens Mercedes-Benz 120 km volledig elektrisch worden gereden. Tijdens de testrit onder gematigde weersomstandigheden was dat 116 km. Het elektriciteitsverbruik lag tijdens de test tussen 19 en 20 kWh per 100 km en dat is erg hoog voor een auto als deze. Alleen wanneer stelselmatig tussen het langzaamste verkeer op de rechter rijstrook wordt gereden, is een beschaafd verbruik van 16 tot 17 kWh per 100 km haalbaar.

Optioneel kan de E-Klasse PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) snelladen. In de praktijk is hiermee een snelheid van zo'n 50 kW te realiseren, waarmee de accu van 0 tot 100% kon worden geladen in 25 minuten (let op: iedere keer opnieuw inschakelen via het centrale beeldscherm!). Dit nodigt uit tot vaker elektrisch rijden, vraagt minder planning van de bestuurder en zal per saldo voor lagere gebruikskosten zorgen.

Afhankelijk van de gekozen modus rijdt de E300e geheel elektrisch of kiest de elektronica wanneer welke motor het meest efficiënt is. In de volledig elektrische stand rijdt de E300e niet als een elektrische auto. De prestaties zijn bescheiden en omdat voelbaar wordt geschakeld ontbreekt de verfijning van een elektrische auto. Daarbij is in het rempedaal te voelen dat de elektronica aanvankelijk op de elektromotor remt (om energie terug te winnen) en daarna overgaat op de mechanische remmen. Het overschakelen van de benzine- op de elektromotor verloopt juist wel soepel.

De benzinemotor is niet merkbaar sterker dan de elektromotor, maar heeft wel meer karakter. Met het toenemen van het toerental neemt ook de gretigheid toe en daarom lijkt de benzinemotor sterker. Het uiteindelijke verbruik is afhankelijk van de mix tussen rijden op benzine en elektriciteit.

Rijeigenschappen

De rijeigenschappen zijn die van een traditionele E-Klasse, maar dan in een modern jasje. Het onderstel is niet hard of zacht, de nadruk ligt op comfort. Met andere woorden: in de basis is merkbaar wat er onder de wielen gaande is. Echter, omwille van het comfort worden kleine oneffenheden weggefilterd.

In de besturing is voelbaar dat de elektronica een grote rol speelt. De communicatie tussen het mechaniek en de bestuurder is daarom gering, maar de elektronica blijkt steeds het juiste te doen en het rijden makkelijker te maken. Daarom leent ook deze nieuwe E-Klasse zich bij uitstek voor het afleggen van zeer lange afstanden.

Conclusie

Waarom biedt Mercedes-Benz naast een uitmuntende elektrische auto een meer conventionele auto aan het in segment van de luxe reiswagens? Omdat veel klanten hechten aan traditie en omdat niet iedereen klaar is voor elektrisch rijden. Bovendien is Mercedes-Benz' eigen elektrische auto in dit segment niet beschikbaar als Estate (stationcar).

Rekening houdende met de lange historie van het model, heeft Mercedes-Benz een geslaagde balans gevonden tussen vernieuwing en traditie. Dat geldt voor het uiterlijk, de aankleding en zelfs de plug-inhybride aandrijving. Ten opzichte van andere merken scoort Mercedes-Benz met de ergonomie en het comfort, waarmee de E-Klasse een heerlijke metgezel is op lange reizen en bij intensief gebruik. De snellaad-optie maakt de plug-in hybrid nog effectiever omdat vaker elektrisch kan worden gereden.

De Estate biedt weliswaar meer bagageruimte dan de sedan, maar is desondanks geen werkpaard. Auto's van alledaagse merken bieden bij gelijke buitenmaten beduidend meer kofferruimte. De E-Klasse Estate is daarom een echte "life style" auto waarbij het draait om het uiterlijk.