Mercedes-Benz introduceert nieuwe GLC

De nieuwe GLC is onmiddellijk herkenbaar als lid van de Mercedes-Benz SUV-familie. Tot de standaarduitrusting behoort het AVANTGARDE exterieur met chroompakket inclusief ruitframes in chroom en een nieuwe optische onderrijbeveiliging in chroomlook. Een van de kenmerken van de GLC is het nieuw vormgegeven front met koplampen die direct aansluiten op de grille en de breedte van het voertuig benadrukken, alsmede de nieuwe grille van het standaard AVANTGARDE exterieur, die voor het eerst een chroomrand en een sportieve lamel in matgrijs inclusief chromen sierelementen heeft. De AMG Line heeft een grille met Mercedes-Benz pattern en geïntegreerde Mercedes-ster.

Met een lengte van 4.716 mm is hij 60 mm langer en 4 mm lager dan zijn voorganger. De spoorbreedte is aan de voorzijde met 6 mm toegenomen (nu: 1.627 mm) en achter met 23 mm (nu: 1.640 mm). De toegenomen voertuiglengte komt de wielbasis en de overhangen voor en achter ten goede. De voertuigbreedte is met 1.890 mm gelijk gebleven.

De bagageruimte profiteert van de grotere overhang aan de achterzijde en is aanzienlijk toegenomen tot 600 liter (+ 50 liter in vergelijking met het vorige model). De GLC beschikt standaard over de EASY PACK-achterklep. Deze opent of sluit met een druk op de knop: met de voertuigsleutel, de schakelaar in het bestuurdersportier of de ontgrendelingshendel op de achterklep.

In zijn aerodynamisch meest gunstige configuratie bedraagt de minimale luchtweerstandscoëfficiënt van de GLC Cw = 0,29. Dat is twee tienden beter dan zijn voorganger (Cw = 0,31). De optimalisering van het voertuig met betrekking tot de luchtweerstand en het windgeruis werd uitgevoerd met behulp van uitgebreide digitale stromingssimulaties (CFD - Computational Fluid Dynamics), evenals tests met echte voertuigen in de aero-akoestische windtunnel.

Het dashboard is nadrukkelijk gestructureerd: de bovenkant heeft een vleugelprofiel inclusief nieuwe, afgevlakte ronde luchtuitstroomopeningen die doen denken aan de motoren van een vliegtuig. De onderkant van het dashboard bevat een sierdeel dat overvloeit in de gewelfde middenconsole. Het 12,3" (31,2 cm) lcd-display voor de bestuurder lijkt vrij te zweven voor het vleugelprofiel en het sierdeel. Het 11,9" (30,2 cm) centrale display rijst zonder overgangen en voegen op uit de middenconsole en lijkt eveneens boven het sierdeel te zweven. Net als het dashboard is het schermoppervlak licht naar de bestuurder toe gedraaid.

In lijn met de luxestrategie van Mercedes-Benz is de standaarduitrusting van de nieuwe GLC aanzienlijk opgewaardeerd,. Zo is de Line AVANTGARDE standaard, net als gewilde uitrustingen zoals de grote displays, smartphone-integratie, draadloos opladen van mobiele eindapparaten en stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier. Functionele opties die vaak samen worden besteld, zijn op basis van het koopgedrag gebundeld in uitrustingspakketten.

De nieuwe GLC is uitsluitend leverbaar als hybrid: ofwel als plug-in hybrid, ofwel als mild hybrid met 48V-technologie en een geïntegreerde startdynamo. Het motorenaanbod bestaat uit viercilindermotoren uit de huidige Mercedes-Benz motorenfamilie FAME (Family of Modular Engines). Vier van deze motoren zijn mild hybrids die in het lage toerentalbereik worden ondersteund door een startdynamo (Integrated Starter Generator ISG) van de tweede generatie. Drie andere motorvarianten zijn volledig hybrids met een extra elektrisch vermogen van 100 kW en een elektrische actieradius van meer dan 100 km.

De GLC wordt ook voorzien van de vierde generatie plug-in hybrid aandrijving. Met ongewijzigde basismotoren is wat betreft de elektrificatie opnieuw een stap gezet. Met een elektrisch vermogen dat nu 100 kW bedraagt, een koppel van 440 Nm en een volledig elektrische actieradius van meer dan 100 km (WLTP) kunnen dagelijkse trajecten grotendeels volledig elektrisch worden afgelegd.

De hoge vermogensdichtheid van de hybride aandrijving is te danken aan een permanent bekrachtigde synchroonmotor met binnenrotor. Het maximumkoppel van 440 Nm van de elektromotor staat meteen paraat. De elektrische aandrijving is beschikbaar tot een snelheid van 140 km/h. Mercedes-Benz maakt in de nieuwe GLC gebruik van een vacuümafhankelijke, elektromechanische rembekrachtiger die afhankelijk van de rijsituatie automatisch de flexibele overgang tussen hydraulisch remmen en recuperatie regelt en zo altijd voor de beste energieterugwinning zorgt. Daardoor kan het maximale recuperatievermogen tot 100 kW vaker worden bereikt dan met een conventioneel, puur hydraulisch remsysteem.

De HV-accu is een eigen ontwikkeling van Mercedes-Benz en heeft een totale capaciteit van 31,2 kWh. Zelfs als de accu volledig leeg is, kan deze met de optionele 60 kW DC-lader in ongeveer 30 minuten weer volledig worden geladen. Een standaard 11 kW lader (landafhankelijk) is leverbaar voor driefasig laden aan een wallbox die is aangesloten op het wisselstroomnet thuis.

De belangrijkste onderdelen van het onderstel van de GLC zijn een nieuwe vooras met vier draagarmen en een multilink achteras, gemonteerd op een subframe. Het standaard onderstel is uitgerust met een amplitude-afhankelijk dempingssysteem. Als optie is de nieuwe GLC leverbaar met het techniekpakket dat de luchtvering AIRMATIC en de achterasbesturing omvat. De luchtvering AIRMATIC heeft een traploos verstelbare demping voor de rebound- en compressietrap. De plug-in hybrids hebben standaard luchtvering en niveauregeling op de achteras. Een andere optie is het offroad-techniekpakket, dat de bodemvrijheid met 20 mm vergroot en is voorzien van een technische onderrijbeveiliging aan de voorzijde en een bodembeschermingsplaat. In combinatie met het AMG Line exterieur beschikt de GLC over een sportonderstel.

De nieuwe GLC is relatief wendbaar en tegelijkertijd stabiel dankzij de optionele achterasbesturing in combinatie met de directere stuuroverbrenging op de vooras. De stuurhoek op de achteras bedraagt maximaal 4,5°. Hierdoor wordt de draaicirkel met 90 cm verkleind, tot 10,9 m. De bestuurder hoeft het stuurwiel ook minder vaak van uiterst links naar uiterst rechts en vice versa te draaien.

Bij snelheden tot 60 km/h sturen de achterwielen in de tegengestelde richting van de voorwielen; bij het parkeren in een hoek van maximaal 4,5° tegengesteld aan de hoek van de vooras. Afhankelijk van de situatie wordt de wielbasis hierdoor virtueel verkort, wat leidt tot minder benodigde stuurkracht en een verbeterde wendbaarheid. Bij snelheden boven 60 km/h sturen de achterwielen tot een hoek van 4,5° in dezelfde richting als de voorwielen.

Veiligheid

De nieuwste generatie van het rijassistentiepakket bevat aanvullende en doorontwikkelde functies. Deze ontlasten de bestuurder in het dagelijks verkeer, voor comfortabeler en veiliger rijden. Bij gevaar kunnen de assistentiesystemen, afhankelijk van de situatie, op een dreigende botsing reageren. Diverse doorontwikkelde functies kunnen het rijden nog veiliger maken. De actieve afstandsassistent DISTRONIC, bijvoorbeeld, kan nu bij snelheden tot 100 km/h (voorheen 60 km/h) ook reageren op stilstaande voertuigen op de weg. Een van de nieuwe functies van de actieve stuurassistent is rijstrookdetectie met een extra 360°-camera, die vooral voordelen biedt bij lage snelheden, bijvoorbeeld bij het vormen van een noodbaan voor hulpdiensten. De verkeersbordenassistent herkent nu niet alleen de conventioneel bewegwijzerde snelheidsbeperkingen, maar ook portalen en verkeersborden boven de weg. Dankzij de evaluatie van alle voertuigsensoren herkent het systeem bijvoorbeeld ook borden met een voorwaarde, zoals 'bij regen'. Nieuw zijn de waarschuwingsfuncties voor stopborden en rode verkeerslichten.

Dankzij krachtigere omgevingssensoren kunnen de parkeersystemen de bestuurder beter ondersteunen bij het manoeuvreren. De optionele achterasbesturing is geïntegreerd in de parkeerassistenten, en de berekening van de rijstroken (trajecten) wordt daarop afgestemd. Noodremfuncties dienen ook om andere weggebruikers te beschermen en kunnen de verkeersveiligheid verhogen.

Het nieuwe parkeerpakket met 360°-camera inclusief 'transparante motorkap' en de functies van de actieve parkeerassistent met PARKTRONIC is als optie leverbaar. Op het centrale display wordt de directe omgeving van het voertuig tijdens het parkeren of manoeuvreren weergegeven. De weergave is samengesteld uit vier afzonderlijke camerabeelden van de voorzijde, achterzijde en beide zijkanten van het voertuig en omvat een virtueel vogelvluchtperspectief. Bovendien toont het display verschillende kijkhoeken, zoals de voorzijde, achterzijde of aanhangwagenmodus. De bestuurder beslist of hij/zij zelf geassisteerd parkeert of het inparkeren overlaat aan de actieve parkeerassistent.

De nieuwe GLC heeft standaard led-koplampen. DIGITAL LIGHT is als optie leverbaar. Deze koplamptechnologie creëert met zijn dynamiek en precisie vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor een gerichte lichtverdeling met hoge resolutie die is afgestemd op de plaatselijke omstandigheden. DIGITAL LIGHT met projectiefunctie is als optie leverbaar. Deze innovatie biedt extra veiligheid voor de bestuurder, vooral bij het rijden in het donker, en maakt communicatie met andere weggebruikers mogelijk. Zo kan het rijden veiliger worden gemaakt met geprojecteerde geleidingslijnen, symbolen en animaties. De technologie markeert voetgangers in de gevarenzone met een spotlightfunctie en verduidelijkt hun positie met geprojecteerde richtingaanwijzers. Bestuurders die op opritten van snelwegen of op eenrichtingswegen tegen het verkeer in rijden, worden met een symbool gewaarschuwd. Hetzelfde waarschuwingssymbool verschijnt voor het doorrijden bij rood licht of een stopbord.

Terreinrijden

Net als voorheen is ook de nieuwe GLC expliciet geconstrueerd voor terreinrijden, en is hij daarop voorbereid met diverse nieuwe functies en systemen. Tot de standaarduitrusting behoren een offroad-rijprogramma en DSR (Downhill Speed Regulation). De plug-in modellen van de nieuwe GLC bieden nu al een rijervaring van de toekomst: volledig elektrisch rijden in het terrein. Dat biedt vele voordelen: omdat het volledige koppel van 440 Nm van de elektromotor beschikbaar is vanaf stationair toerental, is zijn vermogen altijd zeer gemakkelijk te regelen. Omdat de elektromotor bovendien alleen energie verbruikt wanneer hij het voertuig daadwerkelijk in beweging brengt en er relatief weinig vermogen wordt gevraagd wanneer langzaam wordt gereden, zoals gebruikelijk is in het terrein, is een lange volledig elektrische rijtijd mogelijk, zelfs in uitdagend terrein.

In de offroad-modus biedt de GLC in combinatie met de 360°-camera een 'transparante motorkap': het centrale display toont een virtuele blik aan de voorzijde onder het voertuig, inclusief de voorwielen en hun stuurpositie. Dat is nuttig: zo kan de bestuurder obstakels zoals grote stenen of diepe kuilen tijdig herkennen.

Het nieuwe offroad-scherm gebruikt beide displays voor informatie, bedieningselementen en functies. Het bestuurdersdisplay toont onder andere de hellingshoek, de hellingsgraad, de topografische hoogte, geocoördinaten en een kompas, evenals de rijsnelheid en het motortoerental bij gebruik van de verbrandingsmotor. Het centrale display toont bovendien bijvoorbeeld de huidige positie van de SUV in het terrein, evenals de stuurhoek van de voorwielen en, indien de achterasbesturing op het voertuig aanwezig is, de stuurpositie van de achterwielen. Alle rijfuncties die relevant zijn voor terreinrijden, kunnen heel eenvoudig op één scherm worden bediend.

Het techniekpakket (optie) met luchtvering AIRMATIC inclusief niveauregeling en achterasbesturing biedt ook in het terrein extra comfortvoordelen. Zo zorgt AIRMATIC voor een grote bodemvrijheid in het terrein, ongeacht de belading, en een lange veerweg voor de best mogelijke tractie. De achterasbesturing verhoogt de manoeuvreerbaarheid in het terrein aanzienlijk.

Aanhangwagenmenu

De GLC is een populair trekkend voertuig, en de nieuwe generatie is speciaal voor dit doel ontworpen. Nieuw is de routeplanner van het navigatiesysteem dat is gefocust op het rijden met een aanhangwagen: in het centrale display kunnen routes worden gepland die geschikt zijn om met de vooraf gedefinieerde aanhangwagen te rijden. Daarbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met doorgangsbreedtes en doorrijhoogtes. De aanhangwagen wordt via het aanhangwagenmenu in MBUX gedefinieerd. Zodra de kogelkop in gebruik is en er een stroomverbinding is, informeert het systeem naar het beoogde gebruik van de trekhaak: is het een kleine aanhangwagen? Of een iets grotere, zoals een caravan of paardentrailer? Of is er een fietsdrager gemonteerd? De speciale routeplanner houdt rekening met deze informatie. Het doel van deze en tal van andere geavanceerde functies voor het rijden met een aanhangwagen is om het rijden met een aanhangwagen zo veilig en aangenaam mogelijk te maken.

De verbeterde aanhangwagenassistent (optie) van de nieuwe GLC SUV maakt het manoeuvreren met een aanhangwagen eenvoudiger. Het systeem regelt automatisch de stuurhoek van het trekkende voertuig tot een snelheid van 5 km/h en een helling tot 15 procent. Naast het stabiliseren van de combinatie bij het achteruitrijden, kan het systeem voor het eerst bij het achteruitrijden vrij instelbare bochten tot 90° maken. De besturing van het trekkende voertuig wordt automatisch bediend, zodat de geselecteerde hoek behouden blijft. Dit maakt een nauwkeurige en veilige positionering van een aanhangwagen mogelijk. De bestuurder kan ook de functie 'rechtuit trekken' selecteren wanneer de aanhangwagen de gewenste richting heeft bereikt en rechtuit moet rijden. Het hele manoeuvreerproces kan vanuit verschillende cameraperspectieven op het centrale display worden gevolgd. Dynamische hulplijnen tonen het traject, de voertuigbreedte en de afstand tot herkende objecten.