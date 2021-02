Mercedes-Benz introduceert nieuwe C-Klasse

23 februari 2021 | Mercedes-Benz introduceert de nieuwe generatie C-Klasse. Het is de eerste traditionele modelserie van Mercedes-Benz waarvan alle varianten een vorm van elektrificatie hebben. Dankzij mild hybrids met 48V-techniek en geïntegreerde startdynamo alsmede plug-in hybrids beschikt deze modelserie over een elektrische actieradius van circa 100 km (WLT). Ook op het gebied van duurzaamheid zet deze modelserie nieuwe stappen. Andere technische ontwikkelingen zijn optionele uitrustingen als DIGITAL LIGHT en achterasbesturing. De sedans en Estates worden gelijktijdig op de markt gebracht, kunnen vanaf begin april besteld worden en arriveren in de zomer van 2021 in de showrooms van de dealers.

Met de combinatie van een korte overhang voor, een lange wielbasis en de overhang achter, creëert de nieuwe C-Klasse dynamische proporties, zelfs als de auto stilstaat. De sportieve motorkap met powerdomes accentueert deze drang tot voorwaartse beweging. De voorruit en het passagierscompartiment zijn naar achteren verplaatst om deze klassieke proporties te realiseren die in de branche bekend staan als 'cab-backward design'. Het vorige model was al een grote stap vooruit wat betreft de kwaliteitsuitstraling in het interieur, en de nieuwe C-Klasse gaat nog een stap verder op het gebied van moderne luxe.

Van opzij gezien creëren de nieuw vormgegeven vlakken een uniek lichtspel. De lijnen zijn daarentegen door de designers tot een minimum gereduceerd, waardoor de zogenoemde catwalk-lijn of schouderlijn meer geaccentueerd wordt. Bij de Estate zorgt de progressieve daklijn in combinatie met de schuin aflopende achterruit voor een sportief element, zonder functionele beperkingen. Andere kenmerken die voor de sportieve, soevereine uitstraling zorgen, zijn de grote spoorbreedte en de strak op de wielkastranden aansluitende wielen met moderne velgdesigns in de maten 17 tot 19 inch.

De kenmerkende grille van het merk trekt aan de voorzijde de aandacht. Alle modellen hebben een geïntegreerde Mercedes-Benz ster, maar de uitvoering en het karakter van de grille in detail verschillen. Het basismodel heeft een geïntegreerde Mercedes-Benz ster met lamellen. Bij de Avantgarde zitten er extra sierelementen in de lamellen, terwijl de grille en de voorskirt zijn voorzien van chroomranden. Het onderscheidende kenmerk van de AMG Line is de diamond grille met chromen sterdesign.

Het design van de achterzijde is typerend voor een Mercedes-Benz sedan. Bij de sedan zijn de achterlichten voor het eerst in de C-Klasse tweedelig, waarbij de lichtfuncties verdeeld zijn over de lichtunits in de zijkanten van de carrosserie en in het kofferdeksel. Optionele of Line-afhankelijke sierelementen in de achterbumper ronden de aanblik van de achterzijde op aantrekkelijke wijze af. Het kleurenpalet is uitgebreid met drie nieuwe lakkleuren: spectraalblauw, hightechzilver en opaalwit.

Het dashboard is verdeeld in een boven- en een ondergedeelte: een vleugelprofiel met nieuwe, afgevlakte ronde luchtuitstroomopeningen die doen denken aan de schoepen van vliegtuigmotoren, en een groot sierpaneel. Deze laatste vloeit naadloos over van de middenconsole naar het dashboard. De oriëntatie op de bestuurder draagt bij aan de sportiviteit: het dashboard en het centrale display zijn licht (6°) naar de bestuurder gedraaid.

Het bestuurderscompartiment is standaard voorzien van een 12,3 inch (31,2 cm) lcd-display met hoge resolutie. Het staat vrij en lijkt te zweven voor het vleugelprofiel en het grote sierdeel. Hiermee onderscheidt het bestuurdersdisplay zich van de traditionele cockpit met klassieke ronde instrumenten.

De toenemende mate van digitalisering is ook duidelijk te zien in het centrale display: de voertuigfuncties kunnen worden bediend via het hoogwaardige touchscreen. Het staande formaat biedt aanzienlijke voordelen, vooral voor navigatie. Het touchscreen lijkt net als het sierdeel boven het dashboard te zweven. Net als het dashboard is het display enigszins op de bestuurder gericht. Het centrale display heeft standaard een diameter van 11,9 inch (30,2 cm).

Een chromen inzetstuk verdeelt de middenconsole in een achterste, beklede sectie voor de armsteun en een voorste sectie in glanzend zwart. Het ogenschijnlijk vrij zwevende centrale display lijkt vloeiend en naadloos uit dit driedimensionale oppervlak te verrijzen.

In de C-Klasse is een met kunstleder bekleed dashboard inclusief bovenkant portieren in nappalook leverbaar (optie, standaard bij AMG Line). De beschikbare sierdelen zijn voorzien van innovatieve oppervlakken. Daartoe behoren nieuwe interpretaties van openporig houtfineer in bruintinten en een openporig zwart houtfineer met verfijnd inlegwerk van echt aluminium dat de contouren van het dashboard volgt.

Net zoals de nieuwe S-Klasse is de nieuwe C-Klasse uitgerust met de tweede generatie MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Het interieur van de auto wordt nog digitaler en intelligenter, want zowel de hardware als de software hebben een grote sprong gemaakt: de scherpe beelden op de lcd-displays maken het eenvoudig om voertuig- en comfortfuncties te bedienen. Het uiterlijk van de displays kan worden geïndividualiseerd met drie weergavestijlen (subtiel, sportief, klassiek) en drie modi (navigatie, assistentie, service).

De spraakassistent "Hey Mercedes" is beter in staat tot dialoog en leren door online services in de Mercedes me-app te activeren. Bovendien kunnen bepaalde acties ook zonder het activeringswoord "Hey Mercedes" worden uitgevoerd. Daartoe behoort bijvoorbeeld het aannemen van een telefoongesprek. "Hey Mercedes" geeft ook uitleg over voertuigfuncties en kan bijvoorbeeld helpen als wordt gevraagd hoe een smartphone via Bluetooth moet worden aangesloten of waar de EHBO-doos te vinden is. "Hey Mercedes" is ook in staat om de inzittenden aan hun stem te herkennen.

Met de service 'Online Music' heeft Mercedes-Benz de belangrijkste aanbieders van muziekstreaming nu volledig geïntegreerd in het infotainmentsysteem MBUX. MBUX biedt toegang tot het persoonlijke gebruikersprofiel van de gekoppelde muziekaanbieders. Zo hebben klanten niet alleen volledig toegang tot hun favoriete nummers en playlists, maar kunnen ze ook miljoenen nummers en samengestelde playlists ontdekken. De bediening is intuïtief, met behulp van de spraakassistent MBUX "Hey Mercedes", de touchbediening op het stuurwiel of rechtstreeks op het centrale display.

Augmented Video wordt als optie aangeboden. Een camera registreert de omgeving vóór de auto. De bewegende beelden worden op het centrale display getoond. Bovendien worden virtuele objecten, informatie en markeringen weergegeven in het videobeeld. Dit zijn bijvoorbeeld verkeersborden, richtingaanwijzers, aanbevelingen voor rijstrookwissels en huisnummers. Dit kan de navigatie veel gemakkelijker maken, vooral in de stad. Als optie kan een head-up kleurendisplay worden besteld. De bestuurder ziet een virtueel beeld van 9 x 3 inch (circa 23 x 8 cm) boven de motorkap 'zweven' op een afstand van ongeveer 4,5 m.

Een vingerafdrukscanner bevindt zich op een ergonomische plaats onder het centrale display. Hiermee kunnen gebruikers snel, gemakkelijk en veilig inloggen op MBUX. Persoonlijke instellingen en gegevens zoals favorieten, meest recente bestemmingen, op gedrag gebaseerde voorspellingen, zakelijke agenda-items of e-mails zijn namelijk beschermd. Ook betalingsprocessen via Mercedes me zijn voorbehouden aan geauthenticeerde gebruikers.

Zodra er een nieuwe update van Mercedes-Benz beschikbaar is, verschijnt er een melding in MBUX. De update wordt op de achtergrond gedownload en geïnstalleerd. De gebruiker moet dan opnieuw expliciet akkoord gaan met de activering ervan. Op deze manier is de auto altijd up-to-date. Een andere manier om voor een actuele en verbeterde gebruikerservaring te zorgen, is het reserveren van nieuwe functies in de Mercedes me Store, bijvoorbeeld muziekstreamingdiensten of In-Car Office. Abonnementsdiensten kunnen ook direct online via de Mercedes me Store worden verlengd of nieuw worden toegevoegd.

Naast de turbocompressor beschikken zowel de diesel- als de benzinemotor nu over een geïntegreerde startdynamo (ISG) voor ondersteuning bij lage toerentallen als mild hybrid van de tweede generatie. Het ISG-systeem maakt gebruik van een 48V-boordsysteem dat zorgt voor functies zoals zeilen (uitrollen), boosten of energierecuperatie en maakt volgens Mercedes-Benz een aanzienlijke brandstofbesparing mogelijk. Speerpunt van de maatregelen ter verbetering van de efficiëntie is de nieuwe OM 654 M dieselmotor met een geïntegreerde startdynamo (ISG) van de tweede generatie. Deze motor beschikt over een 48V-boordsysteem dat gedeeltelijk elektrisch is. Een energierecuperatiefunctie en de mogelijkheid om met uitgeschakelde motor te 'zeilen' maken de motor nog efficiënter. Naast de elektrificatie, die ook het gebruik van een elektrische koelmiddelcompressor voor de airconditioning omvat, zijn de belangrijkste wijzigingen die een maximumvermogen van 195 kW plus een boost van 15 kW mogelijk maken:

Een nieuwe krukas vergroot de slag tot 94,3 mm en de cilinderinhoud tot 1.992 cm3 (voorheen: 92,3 mm en 1.950 cm3).

De inspuitdruk wordt verhoogd tot 2.700 bar (voorheen 2.500 bar).

Bijzonder snelle reactietijden en een gelijkmatige vermogensafgifte dankzij twee watergekoelde turboladers, die nu beide voorzien zijn van een variabele turbinegeometrie.

Een met natrium gevuld koelkanaal in elk van de stalen zuigers. Dit helpt om de temperatuurpieken in de verbrandingsholte van de zuigers op te kunnen vangen.

Ook op het gebied van uitlaatgasnabehandeling gaat deze krachtigste viercilinder dieselmotor een stap verder. De componenten die hieraan bijdragen zijn:

Een NOx-opslagkatalysator voor de vermindering van stikstofoxiden.

Een dieselpartikelfilter met een speciale coating om ook de hoeveelheid stikstofoxiden te verminderen.

Een SCR-katalysator (selectieve katalytische reductie met gedoseerde inspuiting van AdBlue).

Een extra SCR-katalysator in de voertuigbodem, met separaat gedoseerd geïnjecteerde hoeveelheid AdBlue.

Ook de M 254 viercilinder benzinemotor met geïntegreerde startdynamo van de tweede generatie, met een extra vermogen tot 15 kW en een extra koppel van 200 Nm, beleeft zijn première in de C-Klasse. Dankzij energierecuperatie en de mogelijkheid om met uitgeschakelde motor te 'zeilen' is de benzinemotor uiterst efficiënt. In de M 254-motor heeft Mercedes-Benz voor het eerst alle innovaties van de modulaire motorenfamilie van vier- en zescilinder benzine- en dieselmotoren in één motor verenigd. Daartoe behoren de NANOSLIDE cilindercoating, de CONICSHAPE methode om de cilinders te honen ('trompet-honen') en het direct bij de motor geplaatste uitlaatgasnabehandelingssysteem.

Geheel nieuw is de segment-turbocompressor met stroomconnectie, een doorontwikkeling van de twin scroll-technologie voor een directere respons van het turbosysteem. De volledig nieuw ontwikkelde segment-turbocompressor is het resultaat van de samenwerking tussen de turbocompressor-ontwikkelaars van Mercedes-Benz en het Mercedes-AMG Petronas Formule 1-team. De technologieoverdracht naar de serieproductie creëert nieuwe maatstaven op het gebied van vermogen in combinatie met efficiëntie. Het vermogen van de C 300 (brandstofverbruik gecombineerd (WLTP): 7,4-6,6 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd (WLTP): 169-150 g/km) kan kortstondig met maximaal 20 kW overboost worden verhoogd.

De 9G-TRONIC automatische transmissie werd doorontwikkeld voor de aanpassing van de ISG en is in alle C-Klasse modellen ingebouwd. De elektromotor, vermogenselektronica en transmissiekoeler zijn nu in of op de transmissie ondergebracht. De leidingen die voorheen nodig waren, zijn komen te vervallen, wat voordelen biedt met betrekking tot inbouwruimte en gewicht. Bovendien werd de efficiëntie van de transmissie verhoogd. Onder andere het geoptimaliseerde samenspel met de elektrische hulpoliepomp vermindert de afgifte van de mechanische pomp met 30 procent, goed voor de efficiëntie. Bovendien wordt gebruikgemaakt van een nieuwe generatie volledig geïntegreerde transmissieregeling met multi-core processor en nieuwe ontwerp- en connectiviteitstechnologie. Naast de grotere rekenkracht is het aantal elektrische interfaces drastisch verminderd en is het gewicht van de transmissieregeling met 30 procent teruggebracht.

De 4MATIC-aandrijving van de modellen met vierwielaandrijving is doorontwikkeld. De nieuwe voorasaandrijving maakt het mogelijk om een hoger koppel over te brengen met een gunstige aslastverdeling voor een optimale rijdynamiek. Bovendien levert dit een aanzienlijk gewichtsvoordeel op ten opzichte van het overeenkomstige onderdeel uit de vorige generatie, en dus een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie. De technici zijn er ook in geslaagd om de wrijvingsverliezen in de nieuwe tussenbak te verminderen. Bovendien beschikt het systeem ook over een gesloten oliecircuit en zijn er geen extra koelmaatregelen nodig.

De vierde generatie plug-in hybrids zal snel na de introductie volgen. Qua elektrificatie zet deze nieuwe generatie een stap vooruit, terwijl dezelfde basismotoren worden gebruikt. Met een elektrisch vermogen van 95 kW/(129 pk) en een volledig elektrische actieradius van circa 100 km (WLTP) zal de C-Klasse als plug-in hybrid in veel gevallen en op veel dagen volledig elektrisch kunnen rijden zonder de verbrandingsmotor te hoeven gebruiken. Het betreft hier de 2 liter-variant van de M 254 viercilindermotor met een vermogen van 150 kW. Het systeemvermogen bedraagt 230 kW (313 pk) met een systeemkoppel van 550 Nm.

Het nieuwe hoogvoltagesysteem is compacter en krachtiger, terwijl het aantal hoogvoltage interfaces aanzienlijk is verminderd. De integratie van de vermogenselektronica in de transmissiebehuizing beperkt de benodigde installatieruimte en vereenvoudigt tevens de assemblageprocessen bij de productie. Door de verhoging van de systeemspanning neemt ook het vermogen toe, zonder dat grotere kabeldiameters nodig zijn.

De hoge energiedichtheid van de hybride aandrijfeenheid wordt bereikt door een permanent bekrachtigde synchroonmotor met binnenrotor. Het piekkoppel van 440 Nm van de elektromotor is onmiddellijk beschikbaar, wat moet zorgen voor een grote souplesse bij het wegrijden. Het volledige elektrische vermogen is beschikbaar tot 140 km/h, waarna de vermogenscurve langzaam naar beneden buigt.

De hoogvoltageaccu (HV) is in eigen beheer ontwikkeld door Mercedes-Benz AG. Hij maakt deel uit van de vierde generatie accufamilie en is een logische doorontwikkeling van de vorige generatie. Deze accu bestaat uit 96 cellen in een zogenoemde pouch-configuratie. De accu heeft een totale capaciteit van 25,4 kWh en zorgt daarmee voor een aanzienlijke toename van de elektrische actieradius tot circa 100 km. Om rekening te houden met de hoge energiedichtheid beschikt de HV-accu over een intern koelsysteem. Het thermomanagementsysteem kan daardoor de bedrijfstemperatuur onafhankelijk van de airconditioning in het interieur regelen. Naast de continue werking in warme en koude landen, maakt dit ook snelladen met gelijkstroom mogelijk. Zelfs als de accu ontladen is, kan hij in ongeveer 30 minuten volledig worden geladen met de optionele 55 kW gelijkstroomlader. Een 11 kW lader is (afhankelijk van het land) beschikbaar voor driefase laden met een wallbox die is aangesloten op het wisselstroomnet thuis.

De plaatsing van de accu in de auto biedt dagelijks voordelen in vergelijking met het vorige model: er is geen verhoging meer in de bagageruimte en doorladen is nu ook mogelijk. Deze verbetering is vooral merkbaar bij de Estate: de lengte van de laadvloer is met 63 mm toegenomen tot 1.043 mm. Hoge drankkratten kunnen onder de cassettes van het uitschuifbare bagageafdekking en het scheidingsnet worden geladen, aangezien de hoogte van de bagageruimte met 150 mm is toegenomen tot 732 mm. In vergelijking met het vorige model is de bagageruimte met 45 liter toegenomen tot 360 liter en met neergeklapte achterbank neergeklapt biedt de Estate zelfs plaats aan 1.375 liter bagage (40 liter meer dan voorheen). Luchtvering en niveauregeling achter zijn standaard bij de Limousine en Estate.

De intelligente, routegebaseerde bedieningsstrategie schakelt de elektrische rijmodus in wanneer dit het meest geschikt is voor het traject. Daarbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met navigatiegegevens, de topografie, eventuele snelheidsbeperkingen en de verkeerssituatie voor de gehele geplande route. Als de bestuurder de mate van energierecuperatie wil beïnvloeden, kan dat in alle rijprogramma's, behalve in SPORT, direct via de schakelpaddles achter het stuurwiel in drie niveaus worden geselecteerd. In rijprogramma D- kan de bestuurder bijvoorbeeld het 'one pedal feeling' ervaren: wanneer de bestuurder de voet van het gaspedaal haalt, remt de auto volledig elektrisch zodanig af dat de hydraulische voetrem vaak niet hoeft te worden gebruikt.

De plug-in hybrids van de nieuwe C-Klasse beschikken over een haptische gaspedaalmodule met een drukpunt bij een gaspedaalhoek van 9,7°. In het rijprogramma ELECTRIC wordt deze boost geactiveerd en deze stand maakt het mogelijk om uitsluitend te rijden met de elektromotor tot aan het extra drukpunt. Wanneer het drukpunt wordt gepasseerd, wordt de verbrandingsmotor ingeschakeld en deze levert vervolgens extra koppel. De Power Nap-functie van het ENERGIZING-comfortprogramma is eveneens voorbehouden aan de plug-in hybride uitvoeringen

De belangrijkste componenten van het nieuwe, dynamisch geconfigureerde onderstel zijn een nieuwe as met vier draagarmen aan de voorzijde en een multi-link as achter, gemonteerd op een subframe. Het nieuwe onderstel vormt de basis voor een hoog veer-, rij- en geluidscomfort, dynamische rijeigenschappen en rijplezier. Optioneel is de nieuwe C-Klasse ook leverbaar met traploos verstelbare demping en een sportonderstel. Luchtvering aan de achteras is standaard voor zowel de plug-in hybrids van de Limousine als de Estate.

De nieuwe C-Klasse iheeft optionele achterasbesturing en de bijbehorende, directere stuuroverbrenging op de vooras. De stuuruitslag op de achteras bedraagt 2,5°. Hierdoor wordt de draaicirkel met 43 cm verkleind tot 10,64 m. De stuurinrichting vergt ook minder omwentelingen van uiterst links naar uiterst rechts. Bij de achterasbesturing zijn daarvoor onafhankelijk van het aandrijfconcept 2,1 in plaats van 2,35 omwentelingen (achterwielaandrijving met comfortbesturing) of 2,3 omwentelingen (4MATIC-versies met comfortbesturing) nodig.

Bij snelheden onder de 60 km/h sturen de achterwielen in tegengestelde richting van de voorwielen, en tot 2,5° ten opzichte van de hoek van de vooras tijdens het parkeren. Afhankelijk van de situatie wordt de wielbasis hierdoor gevoelsmatig korter, waardoor de auto wendbaarder, soepeler en dynamischer wordt. Bij snelheden boven de 60 km/h sturen de achterwielen tot een hoek van 2,5° in dezelfde richting als de voorwielen. Deze virtuele verlenging van de wielbasis heeft merkbare voordelen in de vorm van een betere rijstabiliteit en veiligheid bij hoge snelheden, bij snel van rijstrook wisselen of bij plotselinge uitwijkmanoeuvres. Bovendien is er aanzienlijk minder stuurkracht nodig tijdens dynamische manoeuvres, bijvoorbeeld bij het rijden op bochtige provinciale wegen, ook reageert de auto sportiever op stuurbewegingen. Dit wordt ondersteund door de geïntegreerde rijdynamiekregeling van het ESP.

Ten opzichte van het rijassistentiepakket in de vorige C-Klasse beschikt de nieuwste generatie rijassistentiepakket over extra en doorontwikkelde functies. Als er gevaar dreigt, kunnen de assistentiesystemen adequaat reageren op een dreigende botsing. Het werkingsprincipe van de systemen wordt op het bestuurdersdisplay gevisualiseerd door middel van een nieuw displayconcept.

Samen met de bekende PRE-SAFE beschermingsconcepten voor frontale botsingen en botsingen van achteren vormt PRE-SAFE Impulse Side (leverbaar in combinatie met het rijassistentiepakket plus) een soort virtuele kreukelzone rondom de auto. Omdat er bij een botsing van opzij slechts een beperkte kreukelzone beschikbaar is, kan PRE-SAFE Impulse Side de getroffen bestuurder of voorpassagier al voor de aanrijding uit de acute gevarenzone verwijderen, zodra het systeem detecteert dat een botsing van opzij dreigt. Daartoe worden de luchtkamers in de zijwangen van de rugleuning van de voorstoelen in fracties van een seconde opgeblazen.

Het veiligheidsconcept van de C-Klasse is gebaseerd op een intelligent ontworpen carrosserie met een bijzonder stijve passagierscel en crashstructuren die op een specifieke manier vervormen, in combinatie met veiligheidsgordels en airbagsystemen. Bij een ongeval kunnen systemen als gordelspanners en airbags worden geactiveerd om de inzittenden afhankelijk van de situatie te beschermen. Met behulp van tal van numerieke simulaties werd de voertuigstructuur zodanig geconfigureerd dat de inzittenden bij een botsing optimaal worden beschermd. In alle aspecten van de voertuigconfiguratie die relevant zijn bij een ongeval, werden de wettelijke vereisten aangevuld met interne testvereisten en testcriteria die werden afgeleid uit de bevindingen van reële ongevallenscenario's.

De nieuwe C-Klasse is standaard uitgerust met led-koplampen. Als optie is het van de nieuwe S-Klasse bekende DIGITAL LIGHT leverbaar. Deze koplamptechnologie maakt nieuwe functies mogelijk, zoals de projectie van geleidingslijnen of waarschuwingssymbolen op de weg vóór de auto. Het AIR BALANCE-pakket zorgt voor een individuele geurbeleving in het interieur. De 'Fit & Healthy'-aanpak van het ENERGIZING-comfortprogramma maakt de verschillende comfortsystemen tastbaar met een druk op de knop of met spraakcommando's en bundelt ze in programma's om belevingswerelden te creëren. DIGITAL LIGHT beschikt over een lichtmodule met drie uiterst krachtige leds in elke koplamp, waarvan het licht door 1,3 miljoen microspiegels wordt gebroken en gericht. De resolutie bedraagt zodoende meer dan 2,6 miljoen pixels per auto.

Met deze dynamiek en precisie creëert dit intelligente systeem vrijwel eindeloze mogelijkheden voor een lichtverdeling met hoge resolutie die zich optimaal aanpast aan de omgevingsomstandigheden. De doorslaggevende factor is echter niet alleen de technologie in de koplampen, maar ook de digitale intelligentie erachter. Camera- en sensorsystemen in de auto detecteren andere weggebruikers, krachtige computers evalueren de gegevens plus digitale navigatiekaarten in milliseconden en geven de koplampen de commando's om de lichtverdeling in alle situaties optimaal aan te passen. Het resultaat: optimaal zicht voor de bestuurder zonder andere weggebruikers te verblinden, en innovatieve functies met extra veiligheid. DIGITAL LIGHT streeft daarbij ook met het ULTRA RANGE-grootlicht geen nieuwe records qua reikwijdte na, maar wil met een innovatief totaalconcept het best mogelijke zicht en een maximale, verblindingsvrije helderheid bieden. Innovatieve functies om de bestuurder te ondersteunen en communicatie met andere weggebruikers mogelijk te maken, verhogen de veiligheid tijdens het rijden in het donker aanzienlijk.

Alle projectiefuncties zijn afhankelijk van de plaatselijke verkeersvoorschriften, en zijn in de VS, de EU, China en de Golfstaten met een gedeeltelijke reikwijdte beschikbaar. is als optie leverbaar. Dit systeem kan het rijden veiliger maken door geleidingslijnen, symbolen en animaties op de weg te projecteren.

De optionele massagefunctie van de voorstoelen is uitgebreid tot het gehele ruggedeelte: acht kamers in de rugleuning zorgen voor een verbeterde dieptewerking. Een vibrerende massage is ook mogelijk aan de bestuurderszijde, met vier motoren die in de zitting zijn geïnstalleerd. Stoelverwarming achter is voor het eerst beschikbaar in de Limousine en Estate.

Het AIR BALANCE-pakket zorgt voor een individuele geur in het interieur in overeenstemming met de persoonlijke voorkeur en stemming. Dankzij de verfrissende ionisatie en filtering van de buiten- en binnenlucht draagt het systeem ook bij aan een betere luchtkwaliteit en een groter gevoel van welzijn.

Met een lengte van 4.751 mm en een breedte van 1.820 mm zijn de Limousine en Estate aanzienlijk groter dan hun voorgangers. De wielbasis is met 25 mm toegenomen tot 2.865 mm. Zowel de voor- als achterpassagiers profiteren van de grotere buitenmaten. De gunstige luchtweerstandscoëfficiënt van de vorige modellen (Limousine: cw-waarde 0,24, Estate: cw-waarde 0,27) is behouden gebleven, ondanks de grotere buitenmaten.

De bagageruimte van de Estate is 30 liter groter dan voorheen, met een inhoud van 490 tot maximaal 1.510 liter. Andere praktische verbeteringen: de hoogte van de bagageruimte onder de bagageafdekking (rollo) is, evenals de lengte van de bagageruimte, vergroot ten opzichte van het voorgaande model. De laaddrempel is iets lager dan voorheen.

De achterbankleuning van de Estate kan worden neergeklapt in de verhouding 40:20:40. De bediening vindt plaats met twee druktoetsen aan de linker- en rechterkant van de achterbankleuning. Het optionele bagageruimtecomfortpakket omvat een elektrisch neerklapbare achterbankleuning. Deze wordt bediend met schakelaars in de linker- en rechterzijwand van de bagageruimte.

De Estate is standaard uitgerust met de EASY PACK-achterklep. De achterklep opent en sluit op comfortabele wijze met een druk op de knop: met de knop op de contactsleutel, de schakelaar in het bestuurdersportier of de ontgrendelingshendel op de achterklep. Nog meer bedieningscomfort: de bagageafdekking (rollo) en het scheidingsnet zijn voor het eerst tweedelig uitgevoerd en elk voorzien van een eigen rolcassette. Het geringere van de afzonderlijke cassettes vergemakkelijkt de bediening.

