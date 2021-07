Mercedes-Benz GT 4-deurs

Vernieuwde Mercedes-AMG 4-deurs nu te bestellen

9 juli 2021 | In modeljaar 2021 is de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé leverbaar met een breder scala aan individualiseringsmogelijkheden. Klanten hebben een uitgebreidere keuze aan velgen, bekledingen, sierdelen en lakken. Daarnaast is er een exclusieve Edition die met alle motorvarianten kan worden gecombineerd. Het nieuw afgestelde onderstel belooft bovendien een grotere spreiding tussen sportiviteit en comfort. De zescilinders van de AMG GT 4-Door Coupé MY 2021, die vanaf augustus bij de Europese dealers staan, zijn nu te bestellen. Consumentenadviesprijzen beginnen bij 129.212 euro.

Info Deel Test Techniek Prijs Autokosten Forum