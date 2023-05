Mercedes-AMG 4-deurs aangepast voor modeljaar 2023

Beide uitvoeringen zijn voortaan ook standaard uitgerust met een elektrisch bedienbaar schuifdak en een draadloze smartphone-oplader tussen de achterzitplaatsen. Ook het intelligente, digitale infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) heeft een update gekregen met nieuwe vormgeving, vernieuwde AMG-specifieke aanduidingen en individueel configureerbare functies. In combinatie met het optionele Burmester surround audiosysteem of het Burmester high-end 3D-surround audiosysteem biedt Mercedes-AMG zorgt Dolby Atmos bovendien beter geluid.

De basis voor de prestaties door de ongewijzigde 270 kW (367 pk) of 320 kW (435 pk) sterke 3,0 liter zescilinder lijnmotor met dubbele turbocompressor en geïntegreerde startdynamo.

De zescilindermodellen kunnen voortaan met het V8-stylingpakket individueler worden gemaakt. Het omvat een nieuwe voorskirt, zijskirts en een achterskirt met diffusor. Het speciaal ontworpen front grijpt terug op elementen van de AMG GT Black Series, zoals de verder naar beneden openende grille, de brede onderste luchtinlaat en de precieze, functionele luchtgeleidingselementen. Deze unieke details benadrukken de link van de AMG GT-familie met de autosport.

Voor de overige optionele uitrustingspakketten zijn er extra uitrustingen. In de basisuitvoering is nu bij het chroompakket de frontsplitter in hoogglanzend chroom uitgevoerd. En wanneer wordt gekozen voor het carbonpakket wordt de frontsplitter in carbon uitgevoerd. Indien wordt gekozen voor het aerodynamicapakket in combinatie met het V8-stylingpakket, krijgen de frontsplitter en flics een nieuwe vorm.

Klanten kunnen voortaan ook kiezen voor de nieuwe lakkleur opaalwit metallic. Het velgaanbod en de bekledingen blijven ongewijzigd.