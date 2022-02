Mercedes-Benz GT 4-deurs

Mercedes-AMG GT 63 S E nu te bestellen

3 februari 2022 | De nieuwe Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE is met zijn systeemvermogen van 620 kW (843 pk) en een maximaal systeemkoppel van meer dan 1.400 Nm een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het merk uit Affalterbach. De vierdeurs coupé is de eerste performance-hybrid en tegelijkertijd het krachtigste seriemodel van AMG tot nu toe. Hij is er ook als speciale Edition met green hell magno lak en unieke in- en exterieurdetails. De E PERFORMANCE is vanaf nu te bestellen en heeft een consumentenadviesprijs vanaf 231.9182 euro. De Europese introductie vindt plaats vanaf medio april 2022.

