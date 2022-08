Mercedes-Benz kondigt EQE SUV aan

De EQE SUV is gebaseerd op het grote elektroplatform van Mercedes-EQ. Daarbij beschikt hij over een interieur dat consequent is gedigitaliseerd. Het optioneel leverbare MBUX Hyperscreen is daar een voorbeeld van. Het volledige dashboard oogt als één breed beeldscherm. De hoge-resolutie displays gaan ogenschijnlijk naadloos in elkaar over onder één enkele glazen afdekking.

De forse buitenste luchtuitstroomopeningen hebben een turbinedesign. Ze spelen doelbewust met het hyperanaloge thema door het contrast tussen techniek, mechanica en de digitale, glazen displaywereld. Het voorste gedeelte van de middenconsole sluit aan op het dashboard en staat vrij in de ruimte. De ventilatiestrook in de cockpit wordt visueel doorgetrokken in de voorportieren. Een zwevend bedieningscluster met geïntegreerde portiergrepen en stoelbediening neemt de functionele rol van voorheen puur decoratieve elementen over.

Een combinatie van avant-gardistische en traditionele materialen en kleuren geeft het interieur een eigen ambiance. Vijf op elkaar afgestemde kleurencombinaties onderstrepen het royale gevoel van ruimte. De EQE SUV wordt ondergedompeld in een progressieve en luxe kleurenwereld van warme en koele tinten (bijvoorbeeld het warme, moderne balaobruin in combinatie met technisch aandoend nevagrijs en biskajeblauw/zwart).

Een hybride sierdeel combineert de warmte van hout met de technische koelte van echt aluminium. Het sierdeel in antracietkleurige 3D-reliëflook daarentegen heeft fijne metaalpigmenten. Voor een bijzondere ambiance zorgt ook het van achteren verlichtte lasercut sierdeel met Mercedes-Benz pattern.