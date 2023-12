Mercedes-Benz EQE SUV nu ook als 300

Tegelijk met de introductie van de EQE SUV 300 introduceert Mercedes-Benz twee nieuwe uitrustingslijnen voor de EQE SUV: de Business Edition en de Sport Edition. De Business Edition heeft als basis de bekende Business Line. De Sport Edition is voorzien van de AMG Line, aangevuld met 21 inch multispaaks lichtmetalen AMG-velgen.

Tot de standaarduitrusting behoren onder meer het Electric Art exterieur en het Electric Art interieur. Verder zijn onder meer metallic-lak, verzonken portiergrepen, MBUX High-end displaypakket3, smartphone-integratie en voorbereiding digitale sleuteloverdracht standaard. De eveneens standaard warmtepomp verhoogt het klimaatcomfort en de efficiëntie door de restwarmte van de elektrische aandrijving (omvormer en elektromotor) en de HV-accu te gebruiken om het interieur te verwarmen. Dit vermindert het energieverbruik drastisch en vergroot de actieradius.

Het aanbod van af fabriek rijassistentiesystemen omvat onder meer de actieve spoorassistent, de actieve afstandsassistent DISTRONIC en de dodehoekassistent. Belangrijke uitrustingen zijn gebundeld in pakketten met de naam Business plus, Premium en Premium plus. De beschikbaarheid hangt af van het modeltype.