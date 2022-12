Mercedes-Benz EQE SUV nu te bestellen

De EQE SUV 350+ en 350 4MATIC zijn standaard uitgerust met het Electric Art exterieur en het Electric Art interieur. Tot de overige standaarduitrustingen behoren onder meer de verzonken portiergrepen, het displaypakket en het parkeerpakket met achteruitrijcamera. Ook smartphone-integratie en voorbereiding voor digitale sleuteloverdracht zijn standaard inbegrepen. De eveneens standaard warmtepomp verhoogt het klimaatcomfort en de efficiëntie door de restwarmte van de elektrische aandrijving (omvormer en elektromotor) en de HV-accu te gebruiken om het interieur te verwarmen. Dit vermindert het energieverbruik drastisch en vergroot de actieradius.

Het aanbod van af fabriek rijassistentiesystemen omvat onder meer de actieve spoorassistent, de actieve afstandsassistent DISTRONIC en de dodehoekassistent. Mercedes-EQ heeft belangrijke uitrustingen gebundeld in pakketten met de naam Advanced Plus, Premium en Premium Plus. De beschikbaarheid hangt af van het modeltype. Bij de EQE SUV 43 4MATIC van Mercedes-AMG is het Premium pakket standaard inbegrepen. Tot de componenten behoren het Burmester 3D-surround sound system, het panoramaschuifdak en de AMG Track Pace. Daarnaast beschikt dit model af fabriek over achterasbesturing met een maximale stuuruitslag van 9° en DIGITAL LIGHT met projectiefunctie.

De prijslijst: