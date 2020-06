Autotest | Mercedes-Benz bereidt zich voor op de toekomst. Dat doet het merk door naast de bestaande lijn van modellen stilletjes een geheel nieuwe generatie te introduceren. Onder de naam "EQ" verschijnen elektrische auto's in alle segmenten. Die auto's worden nu nog ontworpen op basis van bestaande modellen, maar gaandeweg worden dit geheel op zichzelf staande modellen. Is de nieuwste Mercedes een goed begin voor het nieuwe Mercedes?

Het eerste model binnen de EQ-lijn is een middelgrote SUV (Sports Utility Vehcile) en dat is geen toeval. Deze luxe auto's met de genen van terreinwagens zijn wereldwijd de meest gevraagde modellen. Bovendien biedt een SUV dankzij de royale omvang volop ruimte voor batterijen en dat maakt de conversie tot elektrische auto eenvoudig.

De basis voor de EQC wordt gevormd door de Mercedes-Benz GLC. Beide auto's hebben echter alleen het platform gemeenschappelijk, want het koetswerk heeft een compleet andere stijl. De EQC is overduidelijk de modernere van de twee. Bovendien straalt de EQC zelfvertrouwen uit en maken de moderne lijnen duidelijk dat er superieure techniek onder het plaatwerk schuil gaat.

Modern en toch vertrouwd

Van binnen is de EQC modern en toch vertrouwd, want Mercedes-Benz wil zich niet van de huidige klanten vervreemden. Chique materialen en een royale maatvoering kenmerken de EQC. De zit is nadrukkelijk hoog, waardoor de auto groot en machtig voelt. De beenruimte achterin is voldoende, maar niet zo overweldigend als in sommige andere auto's van deze omvang.

Zodra het portier wordt dichtgetrokken, is het interieur van de EQC als een cocon van rust en stilte. Dit schept een zekere afstand tot de buitenwereld en dat geeft het reizen in de EQC een bevoorrecht gevoel. In de regel is dit iets voor de topmodellen van Mercedes-Benz, maar dankzij de EQC is deze mate van comfort en superioriteit nu ook beschikbaar in een middelgroot model.

Uitrusting

De uitrusting is die van de laatste generatie van Mercedes-Benz en dat betekent dat de bovenkant van het dashboard grotendeels in beslag wordt genomen door een beeldscherm. Achter het stuurwiel wordt hierop informatie getoond die betrekking heeft op het rijden. In het midden verschijnt informatie van het audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Hiermee is Mercedes-Benz modern, maar niet uniek. Wat dit zogenaamde "MBUX" (Mercedes-Benz User Interface) uniek maakt, is de bediening. Dat kan met aanraakgevoelige paneeltjes op het stuurwiel, waarbij het linker paneel functies op het linker deel van het beeldscherm bedient en het rechter paneeel de functies op het rechter scherm.

Als alternatief accepteert MBUX gesproken commando's. Hierbij is het niet nodig om vaste commando's in een vaste volgorde te onthouden, want MBUX accepteert vrij geformuleerde volzinnen. Dit werkt prima zolang de vragen en opdrachten betrekking hebben op het rijden en navigeren. "Wat is de actieradius?" en "hoe is het weer in Amsterdam?" worden gehonoreerd met een correct antwoord. Complexere vragen zoals "wat is de sterkste lader in deze buurt?" worden niet begrepen. Dat herkent het systeem alleen "lader" en verschijnt een lijst van publieke laadpunten. Als het systeem het helemaal niet begrijpt, gokt het een adres waarvan de straat en plaatsnaam grofweg lijken op de woorden uit de vraag (waarna het enige inspanning kost om de navigatie weer af te breken). Kortom: MBUX is slimmer dan soortgelijke systemen van andere merken, maar nog lang niet op het niveau van digitale assistenten in smartphones.

De EQC is (te) voorzien van alle luxe en veiligheidsvoorzieningen die Mercedes-Benz in huis heeft, inclusief de nodige bestuurdersassistenten. Dit maakt het rijden niet alleen veiliger, maar ook comfortabeler. Deze systemen zijn altijd op de achtergrond aanwezig en hinderen het rijden zelden, waardoor de bestuurder ook niet de neiging heeft om ze uit te schakelen. Alleen de stuurcorrectie bij het overschrijden van de belijning op het wegdek is veel krachtiger dan bij andere merken.

Elektrische auto

De EQC is een volledig elektrische auto. Hier dus geen hulpmotor die de aandrijving overneemt als de batterij leeg is. En dat is ook niet nodig, want onder de vloer is een 80 kWh batterij te vinden waarmee volgens officiële cijfers 417 km (WLTP) kan worden afgelegd. Tijdens de testrit onder gunstige weersomstandigheden bedroeg de actieradius zo'n 380 km.

Tijdens de diverse proefritten viel op dat de EQC bijzonder doordacht is. Bij andere merken is duidelijk merkbaar dat ze voor het eerst een elektrische auto uitbrengen, maar de EQC overtuigt direct als een volwassen product. Dit is te danken aan de ervaring die Mercedes-Benz eerder heeft opgedaan met kleine modelseries en het submerk Smart. Deze ervaring vertaalt zich in een logische weergave van het resterende bereik via de locatie van de laadaansluiting tot de mogelijkheden voor de bestuurder om de elektrische aandrijving te beïnvloeden.

„Als het gaat om de techniek biedt de EQC het laatste en beste wat Mercedes-Benz in huis heeft“

In een conventioneel aangedreven auto zijn hendels achter het stuurwiel te vinden om sequentieel te schakelen. Diezelfde hendels worden in de EQC gebruikt om aan te geven hoe sterk de auto moet inhouden bij het loslaten van het stroompedaal. Hoe meer de auto inhoudt, hoe meer energie wordt teruggewonnen. Dit is handig te gebruiken door in de stad te kiezen voor maximaal regenereren, waardoor als bonus ook nog eens met slechts één pedaal kan worden gereden. Op de snelweg is het juist prettiger om uit te rollen. Als alternatief kan de EQC aan de hand van sensoren en kaartmateriaal van het navigatiesysteem zelf bepalen hoeveel moet worden geregeneerd en dit werkt in de praktijk voortreffelijk.

Prestaties en verbruik

De grote batterij zorgt voor een grote actieradius, maar ook voor heel veel gewicht. De EQC weegt niet minder dan 2.495 kg en om dat te verhullen levert de aandrijflijn 408 pk / 760 Nm. Daarmee zijn de prestaties ruim voldoende. Bovendien worden die prestaties met groot gemak geleverd. Wanneer wordt gekozen voor de sportstand is de EQC bovendien venijnig snel met een overmacht die kenmerkend is voor elektrisch rijden.

De EQC is niet alleen snel, maar laadt ook snel. Dat wil zeggen: onder de juiste omstandigheden. De eerste kennismaking met de EQC vond plaats tijdens een door Mercedes-Benz georganiseerd evenement in Duitsland en toen kon met ruim 100 kW worden geladen. Tijdens deze nadere kennismaking in Nederland ging het laden bij een 350 kW sterke lader van Fastned niet sneller dan 77 kW.

Alhoewel de laadaansluiting op de enige juiste plek zit (rechts achter voor veilig haaks inparkeren en het stekker aan de straatkant bij paralel parkeren) is de kabel erg kort. Wanneer niet perfect voor de laadpaal kan worden geparkeerd, is de EQC-rijder daarom bijna verplicht om de kabel strak om de auto te spannen.

Weggedrag

Omdat bij het ontwerp van het platform van de EQC (en GLC) al rekening is gehouden met elektrische aandrijving, is geen enkel compromis gedaan aan de ruimte, uitrusting of het bereik. Het onderstel kan het vermogen van de motor moeiteloos aan, maar heeft merkbaar moeite met het enorme gewicht van de EQC.

Om dat te maskeren had Mercedes-Benz kunnen kiezen voor luchtvering, omdat daarmee actief invloed kan worden uitgeoefend op het rijgedrag onder uiteenlopende omstandigheden. De EQC staat echter op een meer traditioneel onderstel en mede daarom is merkbaar dat Mercedes-Benz een compromis heeft gezocht tussen comfort en veiligheid; met het hoge gewicht als overduidelijke beperkende factor. De EQC nodigt daarom absoluut niet uit tot een dynamische rijstijl. Wanneer sportief met de EQC wordt gereden is merkbaar dat het onderstel zich schrap moet zetten voor iedere bocht en dat geeft weinig rijplezier. Als verkeersdrempels met een te hoge snelheid worden genomen kan de EQC flinke sprongen maken.

De EQC nodigt uit tot een vloeiende rijstijl en dan zorgt het hoge gewicht juist voor rust en een ongekende grootsheid. Op die manier heeft de EQC duidelijk meer comfort dan de andere SUV's van Mercedes-Benz. En daarmee is de EQC nog meer Mercedes-Benz dan de conventionele modellen. Het maakt de EQC ook tot een waardig eerste lid van het nieuwe Mercedes-Benz.

Conclusie

Vormt de EQC een goed begin voor het nieuwe Mercedes? Ja, maar het is nog niet perfect. De EQC deelt de technische basis met de GLC en daarom is op details merkbaar dat Mercedes-Benz compromissen moest maken. De conventionele modellen zijn dynamisch en comfortabel, maar de EQC voelt zich alleen prettig bij een kalme, vloeiende rijstijl. Een sportieve rijstijl wordt bijna afgestraft, terwijl een rustige rijstijl wordt beloond met nog meer rust dan de conventionele modellen bieden.

Als het gaat om de techniek biedt de EQC het laatste en beste wat Mercedes-Benz in huis heeft. MBUX loopt voorop als het gaat om mogelijkheden en gebruiksgemak. Ook op het gebied van actieve veiligheid is de EQC helemaal bij de tijd. De elektrische aandrijflijn heeft een royale actieradius en dat zorgt voor zorgeloos rijden en snel laden. Ook het afleggen van lange afstanden is geen enkel bezwaar. Zoals bij iedere elektrische auto komen daar een lage kilometerprijs en uitstootvrij rijden bij.

plus Ruim en praktisch

Uitstootvrij en voordelig per KM

Benadert het comfort van een grotere / duurdere Mercedes-Benz min Laadkabel te kort

Is niet gediend van een sportieve rijstijl





