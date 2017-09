McLaren Special Operations bouwt 570GT

20 september 2017 | Nederlandse, Duitse en Britse McLaren-liefhebbers kunnen vanaf deze maand kiezen voor één van een beperkt aantal op speciale bestelling gebouwde McLaren's 570GT. McLaren Special Operations nam de auto's onder handen en noemt de creatie MSO Collection, waarbij het meest opmerkelijke detail de historische lakkleur 'XP Green' is, dezelfde kleur als de beroemde F1 XP GT 'Longtail' homologatiewagen uit 1997. Het Saddle Tan lederen interieur is eveneens voorzien van groene accenten en groene stiknaden, bovendien prijkt onder het infotainmentscherm op de middentunnel van het interieur een speciale badge waarop de unieke identiteit van de auto als één van de slechts zes gebouwde exemplaren is te lezen.

Waar de exterieurkleur in details terugkomt in het interieur, is de carrosserie van de auto voorzien van subtiele striping in Saddle Tan op de voorspoiler, de dorpels en de achterdiffuser. Op beide deuren is een Saddle Tan-kleurige striping aangebracht die eindigt in een zilverkleurig Union Jack-embleem. Diverse carrosseriedelen, zoals de voorvleugel, deurinzetstukken, dorpellijsten, diffuser en spoiler, zijn uitgevoerd in MSO Black in plaats van het gebruikelijke Dark Palladium of de carrosseriekleur.

"Elke McLaren is iets bijzonders, maar toch zien we dat een steeds groter aantal kopers kiest voor personalisatie van de auto, bijvoorbeeld met opties en kleuren voor in- en exterieur die buiten het normale leveringsprogramma vallen," zegt Jolyon Nash, Global Sales and Marketing Executive Director van McLaren Automotive. "Naast het bouwen van volledig individueel samengestelde McLarens voor kopers met speciale wensen, bouwt McLaren Special Operations regelmatig auto's in kleine, gelimiteerde collecties zoals deze zes 570GT's in XP Green om klanten iets zeer exclusiefs aan te kunnen bieden."

De McLaren 570GT is de meest luxe en verfijnde McLaren uit de Sports Series en biedt maximaal comfort op lange afstanden en gebruiksgemak terwijl hij zijn kwaliteiten als supercar niet verbloemt. Zijn klassieke GT-vormgeving wijkt subtiel af van de 570S Coupé, waarbij de opzij openende glazen achterruit waaronder 220 liter bagageruimte aanwezig is het meest opvalt. De afstelling van het onderstel zorgt voor het extra comfort dat bij een Gran Turismo hoort: de wielophanging voor is 15 procent minder stijf en achter 10 procent in vergelijking met de 570S Coupé. Desondanks is de 570GT een serieuze sportwagen, aangedreven door dezelfde 3,8 liter twinturbo McLaren V8-motor als in de Coupé, met een vermogen van 570 pk en een koppel van 600 Nm.

De inspiratie voor de speciale kleurstelling van de zes 570GT-modellen in de Collection deed MSO op uit de rijke Britse automobielhistorie en van een uiterst speciale auto uit de eigen geschiedenis van McLaren, de F1 XP GT.

Hoewel de McLaren F1 in de basis een auto voor de openbare weg was, werden met het model stevige resultaten op het circuit geboekt, zoals de overwinning in de 24 Uur van Le Mans in 1995. Om dit succes verder uit te bouwen en de concurrentie voldoende weerstand te bieden, werd de 'Longtail' GT raceversie ontwikkeld. De F1 XP GT, direct herkenbaar aan zijn verlengde koetswerk en onderscheidende kleur, was het originele straatlegale prototype om aan de homologatie-eisen van de FIA te voldoen. Zijn diepgroene lakkleur, die door McLaren Special Operations XP Green genoemd wordt, is op aanvraag beschikbaar voor nieuwe McLarens.

De zes 570GT's in XP Green zijn bestemd voor kopers in het VK, Duitsland en Nederland. De door MSO gekozen opties zijn op elk van de zes auto's gelijk, maar kopers kunnen zelf ook nog extra's bestellen. Aanwezig zijn in elk geval het By McLaren Designer interieur, het GT Upgrade Pack (voertuiglift, achteruitrijcamera, uitgebreid alarm, Bowers & Wilkins audiosysteem en afdekhoes) en vijfspaaks lichtgewicht wielen in Stealth afwerking. De exacte prijs voor de MSO Collection 570GT in XP Green in Nederland is nog niet bekend.