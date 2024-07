Lego onthult McLaren P1 bouwset

De McLaren P1werd ontwikkeld om 'de beste auto ter wereld voor op de weg en op het circuit' te zijn. Het ontwerp en de technische specificaties van het voertuig vormden de basis voor het realiseren van deze ambitie. Deze unieke auto wordt alom gezien als een mijlpaal voor zowel McLaren als voor de ontwikkeling van sportieve hybride voertuigen.

Het technische vernuft en de technologie die aan de basis staan van het prestatievermogen, de stijl en het functionele ontwerp van de McLaren P1 maakten het een perfecte uitdaging voor het LEGO Technic-team om de hypercar op een schaal van 1:8 na te bouwen.

De nieuwe LEGO Technic-versie maakt deel uit van de LEGO Technic Ultimate Car Concept-serie en is opgebouwd uit 3.893 bouwstenen. Elk model is voorzien van een uniek serienummer dat toegang biedt tot speciale 'behind the scenes'-content. Het model is voorzien van een 7-traps versnellingsbak met twee schakeltrommels, een ophanging, een V8 zuigermotor, verstelbare achtervleugel en vlinderdeuren die met behulp van een geavanceerd mechanisme kunnen geopend.

Het model werd door het ontwerpteam van LEGO Technic ontwikkeld in nauwe samenwerking met McLaren Automotive. Beide teams richtten hun focus op de toepassing van zoveel mogelijk geavanceerde functionaliteit in het model als maar mogelijk was, als eerbetoon aan de echte P1 en het technische product waarvoor McLaren bekend staat.