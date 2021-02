McLaren introduceert Artura

18 februari 2021 | McLaren introduceert de Artura. De Artura kan per direct worden besteld. Vanaf april is de Artura in de showroom te bezichtigen, de eerste verkochte auto's worden in het derde kwartaal van dit jaar verwacht. De Artura kost in Nederland 235.500 euro. Er zijn drie uitvoeringen leverbaar: Performance, een op sportiviteit en functionaliteit gerichte uitvoering; TechLux, waarbij de focus ligt op de technische luxe en Vision, dat een meer avant-gardistische en avontuurlijke uitstraling heeft. Elke McLaren Artura wordt standaard geleverd met vijf jaar garantie, zes jaar batterijgarantie en 10 jaar carrosseriegarantie.

De McLaren Artura is het eerste model met de nieuwe McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) als basis. Ontworpen en vervaardigd in het McLaren Composites Technology Center (MCTC) in de regio Sheffield, is MCLA een nieuwe basis voor McLaren's geavanceerde flexibele chassisontwerp. Het is geoptimaliseerd voor hybridetoepassingen, omvat een op maat gemaakt batterijcompartiment en introduceert een baanbrekende elektrische ethernetarchitectuur, samen met een elektrisch verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem (eHVAC).

De cockpit is meer dan ooit gecentreerd rond de bestuurder. De selectie van de rijstanden is verplaatst naar het instrumentenpaneel, waardoor het stuur vrijgehouden kon worden van onnodige schakelaars. Wel kan de bestuurder nog steeds de rijmodi aanpassen zonder zijn handen van het stuur te halen.

Een programma om zoveel mogelijk gewicht te besparen aan chassis, met de Artura debuteert de nieuwe McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA), het compacte HPH-aandrijfsysteem en zelfs de bekabeling van de elektrische systemen (een reductie van 10% werd behaald), leidde tot een drooggewicht van 1.395 kg. De hybride componenten tezamen wegen 130 kg (inclusief een batterijpakket van 88 kg en een E-motor van 15,4 kg), wat resulteert in een DIN-gewicht van 1498 kg. Daarmee weegt de Artura net zoveel als vergelijkbare supercars zonder hybride-aandrijflijn.

Het hart van de aandrijflijn van de Artura wordt gevormd door de geheel nieuwe, 2.993 cc V6-benzinemotor met dubbele turbocompressor. Met een vermogen van 585 pk en een koppel van 585 Nm is de aluminium dry-sump motor compact en licht van gewicht; Met 160 kg weegt hij 50 kg minder dan een McLaren V8. Bovendien is hij aanzienlijk korter.

In harmonie met de nieuwe V6 werkt de Artura's compacte, axiale flux E-motor, die zich in het transmissiehuis bevindt. Kleiner en krachtiger dan een conventionele E-motor met radiale flux, kan de E-motor 95 pk en 225 Nm genereren en beschikt hij over een vermogensdichtheid per kilo die 33% hoger is dan bij het systeem dat wordt gebruikt in de McLaren P1. De Artura haalt 0-100 km/h in 3,0 seconden, 0-200 km/h kost 8,3 seconden en 0-300 km/h neemt 21,5 seconden in beslag. De topsnelheid is begrensd tot 330 km/h.

De E-motor wordt aangedreven door een batterijpakket bestaande uit vijf lithium-ionmodules, met een bruikbare energiecapaciteit van 7,4 kWh en een theoretisch EV-bereik van 30 km. De batterij wordt gekoeld met koelmiddel met behulp van koelrails. Het geheel, inclusief een stroomverdeler, is gemonteerd op een koolstofvezelvloer. Dit geheel is vervolgens op het achterste deel van de monocoque geschroefd, waardoor de stijfheid, de gewichtsverdeling en de crashbescherming worden geoptimaliseerd.

De bestuurder kan kiezen uit vier standen, waaronder een E-modus voor 30 km emissievrij rijden. De Comfort-modus is ontworpen voor gemengde rijomstandigheden en maximaliseert bereik en efficiëntie, waarbij de verbrandingsmotor wordt uitgeschakeld bij een snelheid van minder dan 40 km/h met behulp van een verlengde stop- en startmodus. In de Sport- en Trackstand wordt elektrisch vermogen op een steeds agressievere manier ingezet voor respons en acceleratie bij lage toeren ('torque infill'). Afzonderlijke bedieningsstanden passen de stevigheid van de dempers en de mate van tussenkomst van de elektronische stabiliteitscontrole aan aan de voorkeur van de bestuurder en de weers- en wegomstandigheden.

De Artura is voorzien van koolstofkeramische remmen met lichtgewicht aluminium remklauwen uit dezelfde familie als de systemen van de LT-modellen van McLaren.

De stoel bevindt zich in een ergonomisch geoptimaliseerde cockpit, waarbij de koolstofvezelschaal is afgestemd op een slank dashboard en dito deuren. Een bestuurder met een lengte van 1,93 meter heeft royale knie- en beenruimte.

Een geheel nieuw McLaren infotainment- en connectiviteitssysteem (MIS II) maakt gebruik van twee beeldschermen. De interface is gebouwd op geheel nieuwe software en op maat gemaakte hardware om een reactievermogen te bieden die overeenkomt met die van een smartphone. MIS II bevat de bekende McLaren-apps, waaronder McLaren Track Telemetry en Variable Drift Control, en bevat ook een opnieuw ontworpen navigatiekaart. Een stealth-modus op het hoofdpaneel verbergt niet-essentiële informatie, waardoor afleiding wordt verminderd en volledige concentratie op de weg wordt bevorderd.