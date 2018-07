McLaren maakt toekomstplannen bekend

12 juli 2018 | McLaren heeft op het Goodwood Festival of Speed een ambitieus en uitgebreid businessplan gepresenteerd waarin beschreven wordt welke stappen het bedrijf zal zetten op weg naar de vijftiende verjaardag. Track25 is een evolutie van het Track22-businessplan dat in 2016 op de internationale autotentoonstelling van Genève werd gepresenteerd. Het nieuwe plan bevat enkele opvallende mijlpalen, zoals onder andere een helder overzicht van toekomstige modellen, productie en technologie die de positie van het merk moet verstevigen. Er is McLaren alles aan gelegen ervoor te zorgen dat binnen zeven jaar het gehele aanbod van sportwagens en supercars over hybride aandrijving beschikt.

Met als uitgangspunt het verleggen van de grenzen op het gebied van technologie om bestuurders maximaal rijplezier te bieden, doet McLaren onderzoek naar nieuwe, next-level toepassingen en naar de ontwikkeling van een licht, snel op te laden accusysteem dat een vol-elektrische range van meer dan 30 minuten op een circuit moet opleveren.

Het bedrijf gaat bovendien, net zoals nu al, door met de strijd om de lichtste supercar en zorgt ervoor dat elk model het lichtste in zijn segment is. Dit wordt bekrachtigd door een investering van £50 miljoen in de toekomstige ontwikkeling en productie van lichtgewicht technologie in het binnenkort te openen McLaren Composites Technology Centre (MCTC). Wanneer het MCTC volledig operationeel is, betekent het dat 57 procent van de waarde van de auto afkomstig is uit het Verenigd Koninkrijk.

Vijf jaar na de lancering van de eerste benzinehybride hypercar, de McLaren P1, bevestigt het Track25-plan dat McLaren een opvolger in de pijplijn heeft. De investeringen in 18 nieuwe modellen of afgeleiden daarvan zal eraan bijdragen dat de productie met zo'n 75 procent groeit tot ongeveer 6.000 auto's per jaar halverwege het volgende decennium. Net als nu zullen alle auto's met de hand gebouwd worden in het McLaren Production Centre in Woking, Engeland.

Naast aandacht voor de rijeigenschappen op het circuit en de openbare weg zal McLaren technologie introduceren die is bedoeld om het bezitten van een auto leuker te maken. Auto's zullen beter digitaal beveiligd zijn, makkelijker op te sporen en krijgen over-the-air (OTA) software-updates, waardoor McLaren-klanten altijd beschikken over de nieuwste snufjes zonder de auto in een werkplaats te hoeven achterlaten.

McLaren is op dit moment aanwezig in 31 markten over de gehele wereld en beschikt over 86 retailers. Niet alleen kijkt McLaren naar uitbreiding in bestaande markten, ook worden enkele nieuwe markten onderzocht waaronder Rusland, India en Centraal- en Oost-Europa. De groeiende vraag maakt dat het doel is uit te breiden naar 100 retailers binnen het Track25-plan. Het grootste onderdeel van de McLaren Group, McLaren Automotive, heeft wereldwijd zo'n 2.300 mensen in dienst en dat aantal zal naar verwachting min of meer stabiel blijven tot 2025 in de kantoren in het VK, de VS, Bahrain, China, Singapore, Japan en Spanje.