McLaren maakt prijs 600LT bekend

11 juli 2018 | De snelste, krachtigste en op circuitgebruik gerichte, maar wel straatlegale McLaren uit de Sport Series maakt zijn wereldwijd debuut op het Goodwood Festival of Speed 2018. De nieuwe 600LT, gebouwd om zowel op het circuit als op de openbare weg te gebruiken, is het volgende hoofdstuk in McLaren's 'Longtail'-verhaal.

Het motormanagementsysteem van de 3,8 liter, twinturbo V8-motor is opnieuw geprogrammeerd en door het hooggeplaatste uitlaatsysteem dat nog korter is dan dat van de McLaren Senna is er minder tegendruk en kan de motor daardoor beter 'ademen'. Het levert een vermogen van 600 pk bij 7.500 tpm op en een maximaal koppel van 620 Nm bij 5.500-6.500 tpm. De prestaties zijn navenant: acceleratie van 0-100 km/h duurt slechts 2,9 seconden, even snel als de McLaren 675LT. 0-200 km/h duurt 8,2 seconden en de 600LT bereikt een topsnelheid van 328 km/h.

Geïnspireerd op de bekende McLaren 675LT-modellen en hun iconische 'Longtail' voorganger, de McLaren F1 GTR, bezit de nieuwe LT alle kenmerken die horen bij een echte McLaren 'Longtail'. Dat betekent een grotere front splitter, verlengde achterdiffusor, vaste achtervleugel en een langer silhouette - in dit geval 74mm langer dan een McLaren 570S Coupé. De aerodynamisch geoptimaliseerde carrosserie met platte koolstofvezel bodem genereert maar liefst 100 kg neerwaartse druk bij 250 km/h, een bijdrage aan de wegligging van de auto op het circuit.

Kopers van een McLaren 600LT kunnen kiezen uit twee pakketten van McLaren Special Operations die verdere gewichtsbesparing opleveren: MSO Clubsport of MSO Clubsport Pro. Het MSO Clubsport Pack, met een meerprijs van €30.990, bevat, net als in de McLaren Senna, een Carbon Fibre Interior Upgrade met extra grote schakelflippers, koolstofvezel spaken in het stuurwiel, diverse koolstofvezel panelen, een koolstofvezel dak en dakspanten, koolstofvezel louvres en titanium wielbouten. Het MSO Clubsport Pro Pack kost €36.510 en voegt onder andere een MSO rolkooi met 6-punts gordels voor circuitgebruik toe, naar keuze in zwart, blauw, rood of McLaren-oranje. Superlichtgewicht koolstofvezel racestoelen zijn als losse optie leverbaar voor €6.390.

Twee nieuw ontworpen ultra-lichtgewicht aluminium wielen, standaard tienspaaks en optioneel vijfspaaks (€5.230), zijn de lichtste wielen die ooit op een Sports Series gemonteerd zijn en dragen daarmee bij aan de dynamische kwaliteiten van de auto.

De cockpit van de McLaren 600LT is gebouwd om de bestuurder heen en met de focus op gewichtsbesparing. Het geheel is afgewerkt met lichtgewicht Alcantara bekleding en de afwezigheid van tapijt op de vloer bij bestuurder en passagier scheelt 5,7 kg, bovendien is nu de koolstofvezel constructie van het MonoCell II-chassis goed te zien. Er is geen handschoenenkastje aanwezig en de opbergvakken in de portieren zijn vervangen door netten. Airconditioning, een navigatiesysteem en een audiosysteem ontbreken, maar zijn zonder meerprijs bij te bestellen.

De productie van de 600LT Coupé start in oktober 2018 en zal ongeveer 12 maanden aanhouden. De McLaren 600LT kost in Nederland €299.000 (incl. btw en bpm). Op bestelling is een groot aantal extra's leverbaar, waaronder speciale MSO Defined interieur- en exterieurupgrades. Individuele wensen kunnen bovendien door MSO Bespoke worden vervuld. Kopers van een 600LT krijgen een Pure McLaren Road Owner Track Day op een circuit aangeboden, inclusief instructie om het maximale uit hun nieuwe 600LT te halen.