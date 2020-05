McLaren legt techniek Speedtail uit

7 mei 2020 | Na het bericht dat de Speedtail, de snelste McLaren ooit, hogesnelheidstests in de Verenigde Staten had voltooid en zijn topsnelheid van 403 km/h meer dan 30 keer wist te bereiken, werd aan McLaren-technici een vraag vaker gesteld dan elke andere: 'Hoe kan de Speedtail zo hard gaan?'

Het antwoord is dat een combinatie van factoren de prestaties van de hybride Hyper-GT mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan de aerodynamica en een gunstig voertuiggewicht. Aan de basis staat een elektrisch aandrijfsysteem met racegenen en moderne batterijtechnologie. Zo zijn een sprinttijd van 0 naar 300 km/h in 13 seconden en een topsnelheid van 403 km/h mogelijk.

De M840TQ-aandrijflijn bestaat uit een 4,0-liter verbrandingsmotor en een elektromotor die samen tot 1070 pk en een maximumkoppel van 1150 Nm komen. De V8-motor beschikt over technologie die is doorontwikkeld vanuit McLaren's eerste hybride hypercar, de legendarische McLaren P1. Een nieuw lichtgewicht luchtinlaatsysteem, verbeterde cilinderkopkoeling en een herzien zuigerontwerp leveren de Speedtail 757 pk en 800 Nm aan 'traditioneel' benzine-aangedreven kracht.

De elektromotor, die gebruik maakt van technologie afkomstig uit de Formule E, genereert meer dan 230 kW. De Speedtail heeft daarmee (inclusief koeling en integratie) het meeste vermogen van elke elektromotor momenteel toegepast in een productieauto. Het geleverde vermogen is 8,3 kW/kg, wat twee keer zo efficiënt is als bij een gemiddelde sportwagen.

Technici van McLaren Applied, de McLaren Group-divisie die zich richt op virtuele productontwikkeling, telemetrie, elektrificatie en besturing, werkten samen met het Speedtail Electric Drive Technology-team om de voor de autosport ontwikkelde omvormer- en DC/DC-convertortechnologie te integreren in de elektrische aandrijving. Dit alles voor optimaal energiebeheer, weer noodzakelijk om de buitengewone prestaties van de hybride Hyper-GT mogelijk te maken.

De Speedtail innoveert ook als het gaat om het energieopslagsysteem. De 1.647kWh-eenheid is met zijn cilindrische cel met hoog vermogen bijzonder op het gebied van batterijtechnologie, zoals hij ook compact is en de beste verhouding levert tussen vermogen en gewicht. Als indicatie van hoe ver de McLaren-technologie is gevorderd, is de vermogensdichtheid van deze batterij vier keer zo hoog als die van de eenheid in de McLaren P1. Die batterij had destijds een vermogen van 5,2 kW/kg en 270 kW.

Het ontwerp, energiegebruik en de integratie van het batterijsysteem stelt de Speedtail in staat om zijn topsnelheid te bereiken. Ook belangrijk daarbij zijn de koeling van de cellen die permanent worden ondergedompeld in een isolerende olie die snel de warmte wegvoert van de cellen. Dit systeem, het eerste in zijn soort in een productiewagen, is zeer efficiënt en maakt het mogelijk dat de cellen langer en zwaarder worden belast.

McLaren introduceert 765LT

3 maart 2020

McLaren introduceert 620R

10 december 2019

McLaren introduceert Elva

13 november 2019

McLaren introduceert GT

15 mei 2019