McLaren introduceert 600LT

29 juni 2018 | De McLaren 600LT is het volgende hoofdstuk van het McLaren 'Longtail' (LT)-boek en zet meteen de nieuwe standaard als de snelste, meest krachtige en op circuitgebruik gerichte, maar straatlegale, model uit de Sports Series dat McLaren tot nu toe heeft gebouwd. De nieuwste telg van de LT-familie heeft alle kenmerken van een echte McLaren 'Longtail', zoals het met 74mm verlengde silhouet. Hij beschikt over een vergrote voorspoiler, een langere achterdiffuser en een vaste achtervleugel. In totaal is meer dan 23 procent van de onderdelen van een standaard 600LT anders dan van een McLaren 570SCoupé.

Vanaf de basis stond forse gewichtsbesparing centraal in het ontwikkelingsprogramma van de McLaren 600LT. Ten opzichte van de 570S Coupé is 96 kilo bespaard. Het 'handelsmerk' van McLaren, het lichtgewicht koolstofvezel monocoque-chassis, en nieuwe koolstofvezel carrosseriedelen laten de 600LT profiteren van een lager gewicht en geoptimaliseerde aerodynamische eigenschappen. De unieke, hooggeplaatste uitlaten geven hem bovendien een eigen identiteit en maken iets bijzonders van de 600LT, en dragen bovendien bij aan het lagere gewicht en zorgen voor een spectaculair geluid.

Het minimalistische, op circuitgebruik gerichte interieur is voorzien van koolstofvezel racestoelen zoals ook gebruikt in de McLaren P1 en is afgewerkt met lichtgewicht Alcantara bekleding. Mocht de koper nog meer gewicht willen besparen, dan kunnen ook de superlichtgewicht koolstofvezel stoelen uit de McLaren Senna geplaatst worden. McLaren Special Operations (MSO) biedt bovendien nog een serie opties zoals een koolstofvezel dak en daklijsten en geventileerde koolstofvezel voorspatborden. Als alle lichtgewicht opties aanwezig zijn, is het leeggewicht van de nieuwe McLaren 600LT 1.247 kilo

Om de auto aan LT-waardige prestaties te helpen is de McLaren 600LT voorzien van een twinturbo, 3,8 liter V8-motor die profiteert van een versterkte koeling en minder weerstand in het uitlaatsysteem, dat bovendien korter en extremer is dan dat van de McLaren Senna. Het vermogen bedraagt 600 pk, het maximum koppel is 620 Nm en daarmee komt de vermogen-gewichtsverhouding van de McLaren 600LT uit op 481 pk per 1.000 kilo.

De essentie van een McLaren 'Longtail' gaat verder dan een ander silhouet alleen en ook verder dan een lager gewicht en meer vermogen: het absolute doel van de McLaren 600LT is meer betrokkenheid en meer opwinding voor de bestuurder. Om dit te bereiken heeft het nieuwe model dubbele draagarmen van gesmeed aluminium en het lichtgewicht remsysteem van de tweede generatie McLaren Super Series. Op maat gemaakte, circuitgerichte Pirelli P Zero Trofeo R-banden, directere besturing, scherpere respons van gas- en rempedaal, significant stuggere motorsteunen en uitlaten die recht achter de schouders van de bestuurders gemonteerd zijn en daardoor een waanzinnig geluid doorgeven complementeren het geheel.

De nieuwe koolstofvezelcarrosserie en grote achterdiffuser vergroten de downforce substantieel en maken de rijbeleving in de 600LT nog dynamischer, helemaal op het circuit. De bestuurder geniet van een diepgewortelde en hele pure connectie met de auto en profiteert van de toegenomen aerodynamica, het lage gewicht, meer vermogen en de circuitgerichte rijeigenschappen. Dit nog hogere niveau van rijplezieren excelleren is het hart van de McLaren 600LT, net zoals bij voorgangers McLaren 675LT en McLaren F1 GTR' Longtail'.

Net zoals zijn 675LT-voorgangers wordt elke 600LT met de hand gebouwd in het McLaren Production Centre in Woking, Surrey. Het model is vanaf nu te bestellen. De prijs is nog niet bekend en orders worden aangenomen op basis van beschikbaarheid - wel krijgt de koper een Pure McLaren Road Owner Track Day aangeboden op een circuit om zijn nieuwe auto goed te leren kennen.