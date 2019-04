McLaren Grand Tourer laat zich zien

4 april 2019 | Voor het eerst sinds de aankondiging tijdens de internationale autotentoonstelling van Genève 2019 laat de nieuwe 'Grand Tourer' van McLaren zich in zijn pure vorm zien. Het nieuwe model werpt zijn vormverhullende carrosseriepanelen af en toont zijn lijnen aan de wereld. Slechts een dunne laag camouflagemateriaal onttrekt het lichtgewicht koetswerk aan het gezicht tot de officiële onthulling op 30 april aanstaande.

Met het aanbrengen van de camouflagewrap, waarvan het opschrift verwijst naar het karakter van deze nieuwste McLaren, gaat het ontwikkelingsproces een nieuwe fase in. De aanloop naar de onthulling markeert het einde van een uitgebreid evaluatieprogramma, waarbij het McLaren Development Team de nieuwkomer heeft blootgesteld aan duizenden testkilometers in de koudste en warmste klimaatregio's ter wereld.

Met het afwerpen van de vormverhullende en windgeruisopwekkende carrosseriepanelen breekt de validatiefase van het testprogramma aan. Onderdeel hiervan is een 1.600 kilometer lange testrit van McLaren's ontwikkelingscentrum bij Barcelona, Spanje, naar het McLaren Technology Centre in Woking, Groot-Brittannië. De aaneengesloten rit, met twee inzittenden inclusief bagage, is een van de vele lange afstandsritten die het ontwikkelingsteam heeft uitgevoerd om het comfortabele GT-karakter tot het uiterste te beproeven: de balans tussen comfort en verfijning is een van de regels die de nieuwe McLaren 'Grand Tourer' niet zal breken.

De aankondiging van de 'McLaren onder de Grand Tourers' vond vorige maand plaats tijdens de 89e internationale autotentoonstelling van Genève. CEO Mike Flewitt van McLaren Automotive sprak de belofte uit dat het vierde nieuwe model, onderdeel van het Track25 Business Plan, de raceprestaties van een twinturbo V8 combineert met een mate van agiliteit en lange afstandscomfort die uniek is in het marktsegment van luxueuze Grand Tourers. Hij benadrukte tijdens zijn presentatie ook dat de 'McLaren onder de Grand Tourers' de meest gebruiksvriendelijke auto met middenmotor tot nu toe is. Het nieuwe model deelt zijn DNA als enige met een 'Hyper-GT': de McLaren Speedtail. Tot slot vertelde Mike Flewitt dat de nieuwe auto, waarvan de naam later bekend wordt gemaakt, geen deel uitmaakt van de bestaande McLaren Series-modellen. De McLaren 'Grand Tourer' wordt een unieke, op zichzelf gepositioneerde maatwerkauto met een ruimtelijk en strak interieur waarin alleen pure en hoogwaardige materialen worden toegepast.